A muchos nos encantan las mascotas, y puede que en tu hogar tengas un perro o un gato, pero no sabes que hacer con sus pelos. Para ello, necesitarás un buen quitapelos o un rodillo para animales como el YOUTHINK , puesto que es la forma más sencilla de deshacerte de los molestos pelos que sueltan tus mascotas por toda tu casa.

¿Cuáles son los mejores quitapelos y rodillos para animales?

Encontrar un quitapelos y rodillo de animales no es tan sencillo como puede parecer, porque no todos tienen la misma calidad. Para hacer más fácil tu elección, hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que te encontrarás en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Quitapelos y rodillos para animales YOUTHINK

Sin duda es uno de los mejores cepillos quitapelos y rodillos para animales que podrás encontrar en el mercado. Este no requiere de ningún tipo de fuente de alimentación, y cuenta con un diseño que es muy compacto y que es muy liviano para conseguir así la mayor comodidad a la hora de utilizarlo. Es perfecto para el uso en el hogar o para utilizarlo al aire libre cuando viajas con tu mascota. No tiene ningún tipo de cinta adhesiva, por lo que no necesitarás comprar ningún tipo recargas.

Cuenta con un diseño que es sólido, gracias a su cuerpo en ABS con un rodillo de PP y un cepillo de nylon, lo que le confiere una gran resistencia y durabilidad. Es ideal para recolectar los pelos de las mascotas de todo tipo de superficies, sin importar el material del cual estén hechas. Su uso es muy sencillo, bastará con mover el rodillo por encima de la superficie que se va a limpiar que se puedan capturar rápidamente todos los pelos. Al terminar bastará con abrir la tapa y eliminar todos los residuos que estén dentro del rodillo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "es un rodillo que es de gran ayuda para la limpieza del hogar, y tiene una gran capacidad para la limpieza de pelos de las mascotas". Por otra parte, destacan que "es maravilloso, sin duda es de los mejores cepillos que encontrarás, y para que recoja los pelos debes rodar el cepillo hacia adelante y hacia atrás".

2. Quitapelos y rodillos para animales PetKing Premium

Este es un rodillo quitapelos para mascotas, que se encuentra fabricado en un material especial que permite eliminar de una forma muy fácil y eficaz los pelos y pelusas de diferentes superficies. Este es ideal para todo tipo de superficies, incluso para el uso en alfombras. No necesita de ningún tipo de fuente de energía y tampoco de ningún adhesivo, lo que permitirá que puedas usarlo fácilmente en cualquier situación.

Además, tiene un diseño que es muy compacto, lo que te permitirá que puedas guardarlo en cualquier lugar y utilizarlo siempre que quieras. Es muy fácil de usar, porque solo se debe mover sobre a superficie para que se encargue de ir eliminando los pelos de una forma sencilla y rápida. Cuenta con un diseño que es muy duradero, en especial porque sus materiales son sólidos. Tiene un diseño que es completamente ergonómico, para asegurar que la tarea de utilizarlo sea mucho más cómoda.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es fantástico, sirve para quitar incluso los pelos más cotos del sofá, de la cama e incluso hasta de la ropa". También destacan que "es un cepillo perfecto para eliminar los pelos de todas partes, y con cada pasada almacena los pelos en su interior para eliminarlos después". Este es un modelo muy efectivo para quitar los pelos de las mascotas de todas las superficies de una forma muy cómoda.

3. Quitapelos y rodillos para animales ACE2ACE LQ131

Se trata de un rodillo depilador para mascotas, que cuenta con un rodillo que tiene una carga estática y que permite recolectar mas pelos con tan solo una pasada. Se puede utilizar en todo tipo de superficies de una forma muy sencilla y se recomienda pasarlo hacia atrás para conseguir una mayor eficacia. Es un modelo muy práctico, en especial porque se puede limpiar fácilmente, por lo que será muy sencillo su mantenimiento.

Tiene una bandeja de recolección bastante amplia, y permite recoger todo tipo de pelos sin importar el tipo de mascota que tengas. No requiere de ningún tipo de piezas de repuesto, por lo que te resultará mucho más económico a la hora de usarlo. Es un modelo altamente efectivo lo que permitirá que puedas mantener todos tus espacios completamente libres de pelos.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un cepillo muy bueno, recoge todos los pelos e incluso las pelusas de cualquier tipo de camas o superficies". Además, destacan que "atrapa todos los pelitos, deja la tapicería como nueva y es muy fácil de utilizar, así como de vaciar". Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque ofrece una gran efectividad con una sola pasada.

4. Quitapelos y rodillos para animales KittyDoo PAC PAK

Este es un modelo que se destaca por eliminar fácilmente el pelo de los animales incluso cuando se encuentra incrustado en la superficie. Este es un modelo de nivel superior, y que viene con un diseño que es bastante ergonómico, lo que permite que se pueda utilizar fácilmente sin ningún tipo de inconvenientes. Es apto para todo tipo de superficies sin importar si son rígidas o blandas.

Es un modelo que es muy fácil de utilizar, simplemente desplazándolo hacia adelante y hacia atrás para que se pueda quitar el pelo de las mascotas fácilmente. Su práctico contenedor permite la recolección eficiente de todos los pelos, y se puede vaciar fácilmente. Este modelo es perfecto para la alfombra, sofá, cama o para el uso en el coche. Funciona con energía electrostática lo que evitará que tengas que comprar recambios o algún tipo de adhesivo.

Son muchas las reseñas positivas las que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es perfecto para utilizarlo sobre cualquier tipo de muebles, aunque para las sábanas o cobijas se debe ejercer más presión". Por otra parte, destacan que "este es un modelo que funciona perfectamente, y que elimina los pelos de una forma que es bastante efectiva". Es un modelo que cumple por completo con su función y que tiene una muy buena relación calidad-precio.

5. Quitapelos y rodillos para animales Dokkita

Se trata de un modelo que tiene un cuerpo fabricado en ABS de alta calidad, lo que permite que sea muy resistente. Además, incorpora un cepillo de nylon que permite capturar fácilmente los pelos de cualquier tipo de superficie. Es completamente reutilizable, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto por ningún tipo de recambios.

Para su limpieza, se recomienda que se haga con un paño húmedo, que permita limpiarlo después de cada uso, sin lavar la superficie del cepillo directamente con agua. Es muy fácil de utilizar, puesto que únicamente tendrás que moverlo hacia adelante y hacia atrás para capturar los pelos. Es perfecto para todo tipo de superficies, por lo que podrás deshacerte de los pelos en cualquier lugar que lo necesites. Además, vinee con dos removedores de pelos que son altamente efectivos y que se pueden utilizar incluso en la lavadora.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es fabuloso, el mecanismo es simple, pero cumple por completo con su función, siendo una joya por su precio". También afirman que "es muy útil si tienes mascotas en casa, y para que limpie bien hay que presionar un poco para que cumpla por completo con su función". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, y viene con dos removedores de pelo extra.

6. Quitapelos y rodillos para animales AOGUERBE

Este es un modelo que se destaca por tener una gran resistencia gracias a su cuerpo fabricado en ABS y su rodillo es de PP con un cepillo de nylon. Este funciona mediante electricidad estática, lo que te permitirá eliminar los pelos de una forma bastante efectiva e incluso permite eliminar la pelusa. Es muy portátil, lo que permitirá que lo puedas llevar a todas partes, incluso cuando vas de viaje para eliminar los pelos en todas partes.

No funciona con ningún tipo de batería, sino que su cepillo utiliza la carga estática para recoger los pelos fácilmente. Es reutilizable, y no requiere de ningún tipo de recambios para que pueda funcionar. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficies, y su depósito es muy práctico para almacenar toda la pelusa recolectada de una forma bastante efectiva.

Las opiniones que tiene este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy práctico y cómodo, funciona perfectamente para sofás, cojines, edredón y demás". Además, destacan que "resulta muy fácil de utilizar gracias a su diseño ergonómico, y se limpia muy fácilmente, lo que te permite conseguir una mayor comodidad". Este es un modelo que es sencillo y práctico.

7. Quitapelos y rodillos para animales Yolistar

No cabe duda de que este es un quitapelos de rodillo que cuenta con una muy buena relación calidad-precio. Tiene un cepillo de nylon de muy buena calidad, que permitirá que lo puedas utilizar una y otra vez sin ningún tipo de inconvenientes. Funciona sobre cualquier tipo de superficies, y es muy liviano lo que permite que se pueda recoger fácilmente los pelos o pelusa mediante la carga estática.

Es completamente reutilizable, y para su limpieza bastará con pasar un paño húmedo para su limpieza después de cada uso. No requiere de ningún tipo de baterías ni fuentes de alimentación, y se puede llevar a cualquier parte fácilmente puesto que es muy liviano. Se utiliza fácilmente, con movimientos hacia adelante y hacia atrás para capturar todo el pelo y pelusa rápidamente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy cómodo, quita los pelos de cualquier superficie, y es completamente ecológico sin necesidad de comprar rollos adhesivos". Por otra parte, destacan que "es un muy buen cepillo para quitar los pelos de mascotas del sofá, y funciona bastante bien recogiendo pelo en dos direcciones".

8. Quitapelos y rodillos para animales BlueBee

Si estás buscando un quitapelos y rodillos para animales barato, este sin duda es una muy buena opción para ti. Está recubierto con un material con carga estática, que permite que con tan solo un par de pases puedas recoger todos los pelos rápidamente. Es ideal para todo tipo de superficies, lo que permitirá que puedas usarlo para eliminar el pelo de todas partes.

Tiene una bandeja para recolectar los pelos que es muy fácil de abrir, lo que te permitirá que la limpieza sea muy sencilla. Además, es apto para todo tipo de pelos, incluso humanos, por lo que podrás recoger fácilmente todos los pelos de tu hogar. Se puede reutilizar fácilmente sin necesidad de ningún tipo de pieza de repuesto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona bastante bien para limpiar los sofás, dejando toda la superficie sin ningún tipo de pelos". También destacan que "para las superficies de tela estirada funciona bastante bien, pero no es muy bueno para ropa o sábanas". Es un modelo que también podrás encontrar con un par de guantes para atrapar pelos.

Recomendaciones para elegir un quitapelos y rodillos para animales: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de escoger un quitapelos y rodillos para animales, debes fijarte bien en algunas características fundamentales. Dentro de las principales que debes tener en cuenta estarán:

Materiales

Los materiales son un aspecto muy importante a tener en consideración, en especial porque estos deben ser resistentes. Este tipo de cepillos se suelen fabricar en plásticos de muy alta resistencia y que te permitirán que sean muy durables.

Por otra parte, debes fiarte en que el rodillo tenga un recubrimiento con nylon, el cual tiene el objetivo de generar energía estática para atraer los pelos. De esta forma, será mucho más fácil eliminar los pelos de cualquier superficie porque serán atraídos.

Ergonomía

Es crucial que cuando vayas a utilizar este tipo de rodillos, sean lo más cómodos posibles. Por este motivo, debes asegurarte de escoger un modelo que venga con un diseño que sea ergonómico, porque así no tendrás que maltratar tus manos en absoluto al utilizarlos.

Facilidad de limpieza

Lo ideal es optar por aquellos modelos que sean muy fáciles de limpiar, para evitar problemas con la limpieza. Muchos de estos rodillos necesitarán únicamente que se pase un paño húmedo por la superficie para dejarlos completamente limpios.

Ten en consideración que algunos modelos no se pueden lavar porque pierden sus propiedades. Por este motivo, siempre es mejor ver las instrucciones de limpieza que recomienda el fabricante del producto.

Tamaño

El tamaño también puede ser un aspecto a valorar, en especial porque debes elegir un cepillo que se ajuste a tus necesidades. Si vas a viajar mucho con tu mascota, lo ideal es que escojas un modelo que sea muy compacto y que puedas llevar fácilmente en tu maleta.

Sin embargo, si es únicamente para el uso en tu hogar, podrías optar por un modelo que sea de mayor tamaño. Esto con la finalidad de que puedas abarcar una superficie mucho más grande, y así evitar cualquier tipo de inconvenientes.

¿Qué es un quitapelos y rodillos para animales?

Este es un accesorio que te permitirá deshacerte de los pelos de tus mascotas que se pegan en todas las superficies. Son cepillos que cuentan con un cuerpo fabricado en un material plástico altamente resistente lo que hace que sean elementos que son muy duraderos.

Además, estos cepillos incorporan un rodillo, el cual normalmente está recubierto de nylon, lo que permite generar una carga electrostática al pasarlo por las superficies. De esta forma, se recogen los pelos de las mascotas, que se depositarán fácilmente en un depósito diseñado específicamente para ello.

¿Para qué sirven los quitapelos y rodillos para animales?

El objetivo de los quitapelos y rodillos para animales es muy sencillo, y es mantener libre de los pelos de las mascotas los espacios de tu hogar. En todo caso, estos están diseñados específicamente para que se puedan capturar los pelos de una forma realmente sencilla y rápida.

Estos pueden ser utilizados en todo tipo de superficies donde necesites retirar los pelos de tu mascota. Además, también pueden ser utilizados en el coche, para eliminar los pelos cuando viajes con tus mascotas, logrando de esta forma evitar cualquier tipo de alergias que se puedan presentar por los pelos de diferentes tipos de animales.

¿Por qué el pelo de las mascotas es un problema?

Debes tener en cuenta que, normalmente tus visitantes no querrán llevarse los pelos de tu mascota en su ropa. Por este motivo, si recibes visitas a menudo, siempre será una buena solución mantener tus ambientes libres de pelos.

Ten en consideración que, algunas personas también sufren de alergias graves, tanto a la caspa de las mascotas como a su pelo. Por este motivo, lo mejor es que si vas a invitar a alguien a cada, te asegures de eliminar los pelos de tu mascota para evitar cualquier tipo de problemas.

¿Qué es la caspa de las mascotas?

Ten en consideración que la caspa de las mascotas causará una gran cantidad de problemas de alergias. Esta caspa está compuesta por escamas de piel muerta, y también puede contener saliva y orina, lo que puede llegar a desencadenar muchas alergias en algunas personas.

A medida que tu mascota se mueve periódicamente por tu casa, es muy probable que se detenga periódicamente para rascarse, arrojando esta caspa en la alfombra o en la tapicería de tu hogar. Por este motivo, es muy importante que se limpien regularmente las superficies donde ha estado la mascota para evitar alergias de las personas que visiten tu hogar.

¿Se puede eliminar el pelo de la ropa con un quitapelos y rodillos para mascotas?

Debes tener en consideración que este tipo de elementos están pensados especialmente para utilizarlos en las superficies. Aunque algunos modelos pueden llegar a cumplir una doble función, lo que te permitirá que puedas utilizarlo también para estas situaciones.

Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar para sus prendas de ropa un cepillo diferente al que usan para el sofá. En estos casos, también se pueden utilizar los cepillos que vienen con una cinta adhesiva, los cuales se encargarán de atrapar los pelos de una forma bastante eficiente, aunque su desventaja es que requieren recambios.

¿Qué hacer para evitar que tu mascota suelte tanto pelo?

Para que puedas mantener tu casa libre de pelo, lo primero que debes hacer es intentar que no se caigan de tu mascota a los muebles. Por este motivo, lo ideal será que cepilles regularmente a tu mascota, porque de esta forma irás retirando el exceso de pelos de tu mascota de una forma bastante efectiva.

Ten en cuenta que los perros y los gatos están mudando su pelo constantemente, y esto es especialmente notorio durante la primavera y el otoño. Aunque con el uso de calefacción o aire acondicionado, también es normal que a tu mascota se le caiga el pelo todo el año.

¿Cómo mantener tu hogar libre de pelos de mascota?

Para que puedas mantener tus espacios completamente libres de pelos, lo ideal es que diseñes una rutina de limpieza diaria, que al final terminará por ahorrarte mucho tiempo. Esto evitará que los pelos se vayan incrustando en los tejidos, lo que al final se traducirá en un menor esfuerzo para eliminarlos.

Este es un proceso que no te llevará más de unos minutos, y podrás asegurarte de que todas las superficies queden completamente limpias.