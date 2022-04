A pesar de los últimos avances en la tecnología, muchos aún prefieren el encanto que ofrece escuchar una transmisión radiofónica en un aparato de radio. Y para disfrutar al máximo y en cualquier lugar en el que te encuentres, no hay nada mejor que tener una radio portátil como la Sony ICF506 , para que puedas captar la señal, y llevarte contigo tus programas favoritos.

¿Cuáles son las mejores radios portátiles del mercado?

Debido a la gran variedad de modelos de radios portátiles que nos encontramos en el mercado, tomar una buena decisión de compra no siempre es fácil. Es por ello que hoy hemos seleccionado las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para que selecciones la que mejor se ajuste a tus necesidades. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Radio portátil Sony ICF506

Sin duda alguna esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar si buscas una radio portátil. Cuenta con un elegante diseño retro, lo que te permitirá que te sientas como si estuvieras en el pasado. Viene con sintonizador tanto de AM como de FM integrado, lo que te permitirá escuchar a la radio en ambas bandas sin ningún inconveniente.

Tiene una cómoda asa de trasporte, que te permitirá tener una mayor portabilidad y que hace que sea muy fácil moverla de un lado a otro sin ningún tipo de limitante. También viene con una toma de auriculares dedicada para que puedas escucharla de forma personal. Este modelo funciona con 3 pilas AA, y su diseño portátil permite que puedas llevarla a todas partes sin ningún tipo de inconveniente. Además, se puede utilizar directamente con un adaptador AC, lo que te permitirá que puedes conseguir una gran experiencia al utilizarla.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene un buen precio, es un aparato que ofrece prestaciones superiores, y tiene un muy buen sonido, así como una buena sensibilidad". Por otra parte, destacan que "esta radio analógica es una maravilla, tiene una gran precisión en el dial, y tiene una muy buena relación calidad-precio". Esta radio es de muy buena calidad y con su estilo retro le encantará a cualquier persona en caso de que quieras hacer un regalo único.

2. Radio portátil Avantree SP850

Radio portátil Avantree SP850

Esta es una radio multifunción, que te permitirá disfrutar de un sistema 3 en 1, que te permitirá emitir tu música favorita vía bluetooth sin ningún inconveniente. Viene con una ranura micro SD, lo que te permitirá reproducir tus canciones favoritas directamente desde una tarjeta de memoria. También incorpora un modo de radio FM, lo que te permitirá escuchar a la radio en cualquier lugar que te encuentres de una forma muy cómoda.

Cuenta con un sistema de búsqueda y memorización de canales automática y manual, para que puedas encontrar rápidamente las emisoras disponibles. También le puedes conectar un cable USB a modo de antena, lo que permitirá aumentar la señal en lugares cerrados, garantizando así que captarás todas las emisoras que llegan hasta donde estás. Incorpora 6 modos diferentes de ecualización para que escojas el que mejor se ajuste a cada situación y tiene un diseño de bolsillo, lo que te permitirá llevarla cómodamente a cualquier parte.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una radio de unas dimensiones bastante compactas, por lo que puedes llevarla a todas partes de una forma muy cómoda". También destacan que "es muy recomendable por su calidad-precio, siendo una radio potente y con un buen sonido". Es una muy buena opción a tener en consideración, en especial porque utiliza una batería recargable que te permitirá olvidarte de estar cambiando las pilas.

3. Radio portátil Sony ICF-P36

Radio portátil Sony ICF-P36

Se trata de una radio de muy buena calidad, que viene con un sintonizador integrado tanto de AM como de FM para escuchar todas las estaciones de radio disponibles. Para una mayor portabilidad esta cuenta con una correa de mano integrada, lo que te permitirá llevarla a todas partes sin ningún tipo de esfuerzo.

Viene con una toma para auriculares dedicada, lo que te permitirá que puedas escuchar tus estaciones de radio favoritas de una forma sencilla. Además, cuenta con indicadores de la carga y sintonización de la radio LED. Este modelo funciona con 2 pilas AA, e incorpora una antena que se incorpora a la perfección en su cuerpo. La potencia total de salida de este modelo es de 100mW, y el peso total de la misma es de 220g, por lo que es muy práctica para llevarla a cualquier lugar sin que represente demasiado peso.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "se oye muy bien, el sonido es muy limpio y claro, su altavoz es muy potente sonando muy alto si así lo quieres". Además, destacan que "cumple a la perfección con el objetivo, el sonido es perfecto, y dispone de dos LEDs uno para señalizar la batería y otro para la señalización del dial".

4. Radio portátil Philips TAR2506/12

Radio portátil Philips TAR2506/12

Es un modelo de radio portátil que es ligera, y que se enciende muy fácilmente y que es analógica para que puedas sintonizar tus emisoras favoritas fácilmente. Permite la sintonización al estilo tradicional, y cuando hayas encontrado la frecuencia deseada el sonido será claro y fuerte. Se puede ajustar fácilmente el volumen como lo prefieras, y cuenta con un puerto para conectar unos auriculares para que puedas escuchar en privado su así lo deseas.

Incorpora una práctica antena telescópica, y un interruptor de montaje lateral para hacerla lo más práctica posible. Permite sintonizar tanto las señales FM como MW, y es una radio que funciona con dos pilas de tamaño D. Cuenta con un diseño que es muy simple y clásico, y es fácil de transportar a cualquier parte sin ningún tipo de inconveniente. Esta radio también incorpora un práctico cable de energía que te permitirá conectarla a cualquier toma de corriente y ahorrar en pilas.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene un buen sonido y recepción, así como un tamaño y peso adecuados, para que puedas disfrutar de una gran comodidad al utilizarla". Por otra parte, afirman que "tiene una buena calidad de sonido y tiene un precio bastante bueno para que puedas tener una radio portátil". Está disponible en versión clásica analógica, o en una versión digital, para que selecciones la que mejor se ajuste a tus gustos.

5. Radio portátil Retekess V115

Radio portátil Retekess V115

Sin duda este es un modelo que debes tener en consideración, en especial porque se trata de una radio compacta fabricada en material ABS que hace que sea muy resistente. Cuenta con modos de grabación, que te permitirá grabar lo que quieras decir, la música o la radio que se esté reproduciendo, con una calidad que va desde los 64kbps hasta los 128kbps. Además, esta te permitirá seleccionar rápidamente cualquier frecuencia de emisora o el número de canción gracias a sus prácticos botones.

Esta radio también cuenta con un puerto para una tarjeta micro SD lo que te permitirá disfrutar de tu música favorita con hasta 32GB de capacidad. Está equipada con una batería de litio recargable de 1000mAh, lo que te permitirá tener una gran autonomía, y puedes cargarla fácilmente con el cargador de tu teléfono móvil. Viene con 3 idiomas diferentes incluido el español, y tiene un práctico temporizador de apagado para que puedas programarla y que se apague a los 90 minutos de uso.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene unas dimensiones bastante pequeñas, pero alberga un altavoz bastante decente con un sonido que no tiene nada que envidiar a una radio-CD". También destacan que "la terminación del aparato es bastante buena, con un sonido que es muy bueno, y con una buena sensibilidad de sintonización de las tres bandas". Es un modelo bastante práctico que debes tener en cuenta, y que te permite utilizarla durante 3 a 4 días con una sola carga.

6. Radio portátil PRUNUS J-908

Radio portátil PRUNUS J-908

Esta es una radio portátil digital, que cuenta con un grosor de 2cm, y que tiene un peso de tan solo 126 gramos, lo que hace que sea muy fácil de llevar a todas partes. Está equipada con una práctica correa de transporte, que se puede pegar en la parte trasera de la radio y es ideal para llevarla a todas partes sin ningún tipo de inconveniente.

Este modelo cuenta con sintonización tanto de AM como FM, y su altavoz es magnético con una potencia total de 3W. Además, en esta radio se pueden reproducir archivos MPR mediante USB, tarjeta SD o mediante un cable de sonido AUX que viene incluido. Cuenta con una tecla que busca automáticamente todas las estaciones disponibles, y cuenta con una batería recargable reemplazable de 1200mAh, lo que evitará estar cambiando las baterías de forma regular.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es recargable con una batería de litio extraíble, un tamaño pequeño y es digital por lo que es muy práctica para cualquier ocasión". Además, destacan que "tiene una estupenda relación calidad-precio, la calidad de su sonido es bastante aceptable, y se destaca por unos sonidos fuertes tanto en medios como en agudos".

7. Radio portátil PRUNUS EDGEN333CS

Radio portátil PRUNUS EDGEN333CS

Se trata de una radio portátil que pesa tan solo 59 gramos sin pilas, y que es muy fácil de transportar a todas partes. Es apta tanto para el uso en interiores como en exteriores, e incluye una bolsa portátil para llevarla a todas partes. Funciona únicamente con tres botones para sintonizar el volumen, la señal y el encendido, siendo muy fácil de manejar. Cuenta con una antena retráctil que capta tanto las señales de AM como de FM.

Tiene un altavoz integrado que te ofrecerá un sonido que es bastante nítido, y admite una conexión mediante Jack estándar de 3.5mm. Es una muy buena opción si buscas una radio portátil con una muy buena relación calidad-precio. Además, su batería es completamente reemplazable, y funciona con 2 pilas AAA. Este modelo no se puede conectar a una toma de corriente para su funcionamiento.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "la sintonización es analógica con una rueda que se encuentra a la derecha, y sintoniza muy bien las emisoras incluso sin sacar la antena". Por otra parte, destacan que "es una radio de estilo clásico y con un tamaño compacto, que no suena mal en absoluto, y que es muy liviana". Esta es una opción excelente a tener en cuenta, en especial porque te permitirá disfrutar de una muy buena calidad de sonido.

8. Radio portátil NK AB1904

Radio portátil NK AB1904

Si estás buscando una radio portátil barata y de buena calidad, no cabe duda de que esta es una muy buena opción que podrás tener en consideración. Esta radio puede captar tanto las señales de AM como de FM, cuenta con una función de alarma, y un temporizador que puedes programar entre los 10 y los 90 minutos. Cuenta con diferentes emisoras preestablecidas, lo que te permitirá tener siempre una gran comodidad a la hora de utilizarla.

Su uso es bastante sencillo, simplemente debes encenderla y configurarla de forma muy intuitiva y rápida. Funciona con un total de 4 pilas para que puedas llevarla a cualquier parte de una forma muy cómoda. Esta radio te permitirá sintonizar las diferentes emisoras de una forma realmente sencilla y muy efectiva, y puedes almacenarlas en la memoria para sintonizarlas fácilmente en cualquier momento.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una radio pequeñita y manejable, con un diseño que es muy bonito, moderno y en especial práctico". También destacan que "es una radio muy versátil que funciona tanto a pilas como electricidad, y la memorización de las emisoras es muy fácil". Esta es una muy buena opción si buscas una radio portátil barata y que tenga muchas funciones interesantes.

Recomendaciones para comprar una radio portátil: ¿Qué tener en consideración?

Antes de comprar una radio portátil, tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a considerar estarán:

Tamaño

El tamaño es algo muy importante a considerar al comprar este tipo de radios, porque debes buscar modelos que sean compactos y fáciles de transportar. Pero debes tener en cuenta que existen dos tipos de radios dependiendo del tamaño que busques:

De bolsillos: estas suelen ser las más pequeñas y que te permiten escuchar la radio en cualquier sitio que te encuentres. Estas tienen funciones limitadas, pero pueden ser muy prácticas para cuando quieres escuchar la radio en solitario.

estas suelen ser las más pequeñas y que te permiten escuchar la radio en cualquier sitio que te encuentres. Estas tienen funciones limitadas, pero pueden ser muy prácticas para cuando quieres escuchar la radio en solitario. Portátil con asa: esta es una muy buena opción, son un poco más grandes, pero sin renunciar a un tamaño discreto. Con estas radios podrás llevarlas a cualquier sitio con total comodidad, y sin ningún tipo de peligro porque se te vaya a caer.

Fuente de alimentación

La autonomía de la radio dependerá de su fuente de alimentación, y muchas funcionan con pilas que tendrás que ir sustituyendo. No obstante, también algunos modelos incluyen la opción de un adaptador de corriente adicional que será una alternativa muy buena si vas a usar la radio en tu hogar.

Si el uso de la misma va a ser alejada de las fuentes de energía, una buena opción es optar por las que vienen con una batería recargable. Estas suelen tener una mayor autonomía, o utilizar las de pilas y llevar varios recambios para asegurar una gran autonomía.

Calidad del sonido

La calidad de sonido de estas radios no se puede comparar con las de un sistema HiFi o con un sonido envolvente surround. Estas siguen siendo radios portátiles, por lo que los altavoces no suelen ser muy potentes, pero muchos modelos ofrecen un sonido más que aceptable.

Normalmente estas radios suelen estar alrededor de los 3W de potencia de salida de audio, que si bien no es muy elevada será suficiente para la mayoría de ocasiones. Sin embargo, si buscas una mayor fidelidad del sonido, puedes optar por utilizar unos auriculares que te permitan disfrutar de un mejor sonido con tu radio.

¿Qué es una radio portátil?

Una radio portátil es una versión reducida de una radio convencional, que te permitirá escuchar tus estaciones favoritas en cualquier parte que te encuentres. Estas suelen tener un diseño que es muy compacto, lo que te permitirá llevarlas a todas partes de una forma sencilla.

Normalmente este tipo de radios suelen funcionar con baterías recargables que incluyen en su interior o con pilas. Algunos modelos vienen con antenas telescópicas, las cuales permitirán que se pueda captar mejor la señal de radio que desees.

Ten en cuenta que, no todas las radios portátiles captarán todas las frecuencias de audio, por lo que debes tener en cuenta las emisoras que vas a escoger. La gran mayoría pueden captar frecuencias FM, pero no todas pueden captar las frecuencias AM, por lo que es importante informarse bien antes de comprarlas para no cometer errores en el proceso de compra.

¿Para qué sirve una radio portátil?

Este tipo de dispositivos te servirá para tener una portabilidad absoluta a la hora de escuchar tus estaciones favoritas, son ideales para llevarlas a tus actividades al aire libre como a las acampadas. Estas permiten que puedas captar las emisiones de radio tanto en AM como en FM dependiendo del modelo, y son prácticas para llevar.

Son muy polivalentes, y algunos modelos incorporan nuevas tecnologías que permiten escuchar tu música favorita mediante una tarjeta microSD. Además, algunas permiten tener una conexión bluetooth, con la que podrás conectar unos auriculares inalámbricos y mejorar la calidad del sonido.

¿Por qué usar una radio portátil en lugar de la del móvil?

La gran mayoría de modelos de móviles cuentan con un sintonizador de radio FM, pero estos no son los más recomendables para escuchar a tus emisoras de radio favoritas. Ten en cuenta que las radios de los móviles suelen tener una menor calidad de recepción y suelen tener un mayor retardo.

Por este motivo, siempre será mejor optar por un dispositivo diseñado específicamente para escuchar a las estaciones de radio, en especial porque te permitirán tener una mejor calidad de recepción y sonido. Además, las radios portátiles pueden tener una gran autonomía, lo que hace que puedas escuchar tu música favorita por más tiempo.

Ventajas de comprar una radio portátil

Existen muchas ventajas de comprar una radio portátil, dentro de las cuales las más importantes a considerar serán las siguientes:

Tienen una gran portabilidad para llevarlas a todas partes.

Cuentan con ala alta autonomía.

La calidad del sonido es bastante buena.

Su capacidad de sintonización es excelente.

Algunas vienen con tecnología bluetooth.

Algunos modelos permiten reproducir música mediante tarjetas microSD.

Dentro de las desventajas que pueden tener este tipo de radios, están que sus posibilidades son limitadas, y no siempre la relación calidad-precio será la mejor.

¿Qué es la tecnología DAB?

En la actualidad algunas de las radios que nos encontramos en el mercado cuenta con la tecnología DAB, que significa Digital Audio Broadcasting. Esto quiere decir que se tiene una transmisión de audio digital, y en la actualidad cada vez es más extendida.

Este tipo de tecnología ofrece una mayor calidad de audio, y también permite la visualización de información textual. Esta es una tecnología muy económica que no incrementa el precio de los productos que la usan, y si tu radio cuenta con ella será mucho mejor.

Consejos para usar una radio portátil

Dependiendo del modelo de radio que tengas, puede que su configuración sea diferente. En todo caso, lo ideal es que te fijes en algunos consejos prácticos que te permitirán utilizarla y sacarle el máximo partido a la misma dentro de los que están:

Antes de usar la radio comprueba que está en buenas condiciones y que la batería o las pilas tengan carga suficiente.

y que la batería o las pilas tengan carga suficiente. En las radios analógicas debes sintonizar las estaciones de radio de forma manual mediante una rueda. Por otra parte, las digitales se sintonizarán mediante botones, y algunas cuentan con un sistema de barrido que sintonizará todas las estaciones disponibles y las almacenará en su memoria.

mediante una rueda. Por otra parte, las digitales se sintonizarán mediante botones, y algunas cuentan con un sistema de barrido que sintonizará todas las estaciones disponibles y las almacenará en su memoria. Si tu radio tiene características adicionales como la reproducción desde una tarjeta microSD , bastará con pulsar el botón correspondiente para cambiar el modo.

, bastará con pulsar el botón correspondiente para cambiar el modo. Algunas radios vienen con una antena, que permite disfrutar de una gran calidad de recepción. En estos casos, siempre será mejor extender la antena para que la recepción de las diferentes señales de radio sea mucho más efectiva.

Siguiendo estos simples consejos, podrás utilizar tu radio de una forma correcta, y podrás conseguir la mejor calidad de audio posible. Ten en cuenta también tus gustos y tus necesidades para que de esta forma puedas asegurarte de graduar el volumen de la forma que requieras.