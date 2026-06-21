Begoña Gómez acusa a Peinado ante el CGPJ de vulnerar su derecho de defensa

Poco después de que se conociera que el CGPJ estudiará este lunes el auto de Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez por si proceden medidas disciplinares, como pedía el ministro del Interior, y en medio de una feroz ofensiva contra el juez por parte del Gobierno y sus terminales mediáticas, ha trascendido que el abogado de Begoña Gómez también ha enviado una queja ante el Poder Judicial contra el juez. Alega que ha vulnerado el derecho de defensa.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE este domingo, el abogado Antonio Camacho expone que tuvo conocimiento "a través de los medios de comunicación" de la apertura de juicio oral contra Gómez y la adopción de medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional.

Este sábado, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

"Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente -en su condición de defensa técnica- ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos", argumenta el abogado en la queja, remitida a las 12:07 horas de hoy.

Se trata, para el abogado de Gómez, de "una grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial, contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho", por vulnerar el derecho a la defensa y la tutela judicial y por adoptar medidas cautelares sin comunicación.

En el escrito, Camacho reclama al CGPJ que inste a la Inspección de Tribunales a "verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa", y que adopte "las medidas oportunas" si cree que estas actuaciones acreditan "un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial".

Este lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará si expedienta a Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Gómez y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. Este eventual expediente a Peinado se abriría por una "falta grave de consideración" respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.