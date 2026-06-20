El juez Peinado manda a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, Peinado fija como medidas cautelares para Gómez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado.

Peinado también acuerda estas medidas cautelares también para su asesora, Cristina Álvarez, al que atribuye los mismos delitos de Gómez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme". Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares. El magistrado adopta esta decisión, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que se vivieron momentos de "máxima tensión" entre el juez y el abogado de Gómez, y en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

En el auto, de 84 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado señala que "la investigada MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006, según certificado del Registro Civil obrante al Tomo XII, folio 5090. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018".

"En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno", añade.

"Asimismo, el 16 de julio de 2018 fue contratada MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ por la Presidencia del Gobierno, según consta en el Tomo XIII, folios 5732, como "Directora de Programas", quedando sus funciones ligadas a la agenda pública e institucional de Begoña Gómez y no a su esfera privada, extremo que la propia investigada reconoció en su declaración de 10 de septiembre de 2025. Este nombramiento (RD 367/2018) se realiza bajo la dirección de

Félix Bolaños", apunta.

"MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ ha reconocido en su declaración como investigada el día 10 de septiembre de 2025 que MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ era su amiga y que por ese motivo le había hecho algunos favores, si bien, la investigada, aludió a dichos favores como algo excepcional", subraya Peinado.

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