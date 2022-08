Ir a la playa, irse de viaje o incluso irse de acampada puede tener inconvenientes como es el caso de los mosquitos, especialmente si estamos en verano. Para mantenerlos completamente alejados debemos asegurarnos de comprar los mejores repelentes de mosquitos como el HALLEY A08958795 , que permitirá que los mosquitos se mantengan alejados de ti y que no se conviertan en una molestia.

¿Cuáles son los mejores repelentes de mosquitos en spray?

Encontrar un buen repelente de mosquitos en spray no siempre es fácil. Es por esto que hoy hemos escogido las 8 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado, para que puedas tomar una buena decisión de compra. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Repelente de mosquitos HALLEY A08958795

Repelente de mosquitos HALLEY A08958795

Sin duda es de las mejores opciones que podremos encontrar en el mercado, y que tiene una distribución uniforme para asegurar la protección contra las picaduras. Su composición es con extracto natural de Pyrethrum, que es un principio activo que es muy eficaz incluso a concentraciones bajas. Además, se puede aplicar de forma regular sin que se vayan a producir ningún tipo de irritaciones.

Gracias a las piretrinas naturales, se anulará la capacidad de los insectos para orientarse, lo que los mantendrá siempre alejados evitando su presencia y picaduras. Ofrece una protección completa para los viajes, y protege frente a todo tipo de insectos incluyendo los transmisores de enfermedades tropicales. Se puede aplicar sobre la ropa sin dañarla, porque no producirá ningún tipo de manchas y sin desteñir los tejidos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un repelente muy eficaz, se puede ir a cualquier sitio donde haya mosquitos y no tiene agentes tóxicos ni cosas dañinas porque es con componentes naturales". Por otra parte, destacan que "es un repelente bastante eficaz, pero no hace milagros, y es de los que mejor funcionan, evitando así cualquier tipo de molestas picadas". Funciona de verdad, el olor es bastante bueno y el efecto dura de 4 a 6 horas.

Ver precio

2. Repelente de mosquitos ISDIN Xtrem

Repelente de mosquitos ISDIN Xtrem

Esta es una gran opción a tener en cuenta, y está especialmente recomendado para viajes a zonas tropicales o subtropicales. Además, es ideal para las zonas de plagas de mosquitos, siendo muy efectivo a la hora de utilizarlo. Combina una gran eficacia y seguridad, sin un efecto oleoso o pegajoso en la piel. Tiene como principio activo IR3535, que es tan eficaz como seguro, que tiene un aroma suave y que permite conseguir una gran versatilidad.

Tiene una eficacia que está totalmente demostrada como un repelente de amplio espectro, incluyendo tanto al mosquito tigre y especies tropicales. Tiene una eficacia de hasta 5 horas continuas, manteniendo aislados los mosquitos. Recibirás un frasco de 75ml, que es de fácil aplicación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "es 100% efectivo, si se aplica cada 5 horas será más efectivo, siempre que se extienda con las manos por las piernas, brazos y cuello". También destacan que "es un repelente muy novedoso, no tiene DEET, y no huele prácticamente a nada". Este es un producto de muy alta calidad, que se evapora enseguida y es un modelo muy efectivo.

Ver precio

3. Repelente de mosquitos Relec Extra Fuerte

Repelente de mosquitos Relec Extra Fuerte

Se trata de un repelente de mosquitos que es muy fuerte que está formulado con un 50% de DEET, aceite de lavanda y geraniol. Tiene una gran eficiencia óptima y de larga duración, dejando un aroma que es muy agradable sobre la piel. Protege contra las diferentes enfermedades transmitidas por mosquitos, y permite conseguir la máxima versatilidad posible.

Es muy fácil de aplicar y aporta una óptima protección, siendo eficaz contra el mosquito tigre y contra las garrapatas. Se puede utilizar para climas tropicales evitando cualquier tipo de picaduras de los mosquitos. Se puede utilizar para toda la familia, y ofrece hasta 9 horas de protección. Este modelo contiene sustancias sensibilizantes, que pueden provocar una reacción alérgica. No se recomienda la aplicación en niños menores de 18 años.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para utilizarlo después de las 6PM, y mantiene a los mosquitos alejados sin que vayan a picar". Además, destacan que "es un producto que si funciona, al usarlo a diario no deja picar a ningún tipo de mosquitos, y su olor no es demasiado fuerte". Es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque permite conseguir una gran eficacia para mantener a los mosquitos alejados.

Ver precio

4. Repelente de mosquitos ISDIN Pediatrics

Repelente de mosquitos ISDIN Pediatrics

Esta es una opción perfecta que está formulada para bebés de más de 12 meses y para niños, gracias a su composición. Para los niños menores de 30 meses, se deben seguir al pie de la letra las instrucciones que vienen impresas en el producto etiquetado. Se debe aplicar y extender sobre las zonas de la piel a proteger, y no se recomienda vaporizar directamente sobre el rostro, sino que se debe aplicar con las manos.

Es importante lavarse correctamente las manos después de la aplicación, y utilizarlos de forma segura. Su fórmula es lo suficientemente suave para que sea ideal para la piel sensible y delicada de bebés y niños. Formará una barrera protectora con una alta protección de hasta 6 horas frente a las picaduras de mosquitos. No contiene ningún tipo de alcohol, y no deja un residuo oleoso ni pegajoso sobre la piel.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "el producto es bastante bueno, es transparente y acuoso, sin ningún tipo de olor y es de fácil aplicación". Por otra parte, destacan que "es el mejor escudo anti-mosquitos, y es muy fácil de pulverizar sin dejar la piel de los niños con mal olor". Es un producto que supera las 6 horas de protección.

Ver precio

5. Repelente de mosquitos Relec Fuerte

Repelente de mosquitos Relec Fuerte

Se trata de un repelente que está formulado con icaridina en un 20%, que permite proteger frente al mosquito tigre, el mosquito de la malaria, fiebre amarilla y el mosquito común. Su formato es fácil de aplicar, que no es graso y que tiene un secado rápido, con una presentación en aerosol. Esto facilitará en gran medida la aplicación, y es perfecto para los niños a partir de los 3 años.

Ofrece una eficacia que es bastante óptima frente a la gran mayoría de los mosquitos, y protegerá en cualquier situación en la que haya plagas de mosquitos. Con este producto se pueden tener hasta 6 horas de protección de forma bastante eficiente. Se debe evitar la aplicación cerca de la zona ocular porque puede producir una irritación ocular grave, y es un producto que se puede reventar si se calienta.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es perfecto tanto para niños como para adultos, y va perfecto sin producir ningún tipo de irritación en la piel". También destacan que "funciona bastante bien si se aplica de forma correcta, no huele mucho y es un modelo que es muy fácil de aplicar".

Ver precio

6. Repelente de mosquitos Goibi 371997

Repelente de mosquitos Goibi 371997

Este es un repelente que es muy eficaz contra el mosquito tigre, lo que permitirá que se pueda conseguir una gran versatilidad. Después de aplicar unas pulverizaciones ofrece una protección contra las picaduras de mosquitos durante un período de tiempo de 7 horas. Viene en una presentación de 100ml, y se pueda aplicar en niños desde los 2 años de edad.

Se deben evitar las zonas como el contorno de los ojos, las mucosas, zonas sensibles o en zonas donde se tenga cualquier tipo de heridas. En su formulación tiene un 18% de DEET y es eficaz contra las picaduras de mosquitos, moscas y tábanos manteniéndolos completamente alejados sin ningún tipo de inconvenientes.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona bastante bien, no tiene un olor desagradable y tampoco es pegajoso, por lo que se aplica bastante bien". Además, afirman que "huele bastante bien, es efectivo y los mosquitos no se acercarán durante horas, siendo totalmente recomendada". Es una muy buena opción para los peques, y para los adultos, sin dejar una capa encima.

Ver precio

7. Repelente de mosquitos RepellShield MosquitoEx

Repelente de mosquitos RepellShield MosquitoEx

Se trata de un repelente en spray que tiene una gran eficacia, y que ofrece una protección natural de larga duración contra los mosquitos. No contiene ningún tipo de aditivos tóxicos, como es el caso de la citronela o DEET, alejando a los insectos sin matarlos. Este repelente es apto para niños, sin producir ningún tipo de irritación en la piel, lo que hace que sea completamente apto para toda la familia.

Mantiene a los mosquitos completamente alejados, y se puede rociar fácilmente en el hogar, al aire libre, en el coche, e incluso se puede colocar sobre la ropa sin producir manchas o residuos tóxicos. Está fabricado con ingredientes de alta calidad y aporta una protección entre 6 a 8 horas. Su fórmula contiene limón y eucalipto, lo que permitirá que se tenga una gran eficacia. Recibirás un spray de 100ml lo que permitirá conseguir una gran durabilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es realmente muy efectivo, y evita por completo las picaduras de los mosquitos siendo un modelo que es bastante efectivo". Por otra parte, destacan que "huele muy bien, es efectivo y es de un tamaño grande, aunque se desgasta de forma rápida". Es una muy buena opción a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de picaduras de mosquitos.

Ver precio

8. Repelente de mosquitos Autan Family Care

Repelente de mosquitos Autan Family Care

Si estás buscando un repelente de mosquitos barato, no cabe duda de que esta es una opción bastante interesante que podrás considerar. Permite prevenir las picaduras de forma efectiva, creando una barrera protectora sobre la piel, ahuyentando los insectos de una forma eficaz. Es bastante resistente incluso en condiciones de transpiración.

Ofrece una protección duradera de hasta 4 horas continuas contra los mosquitos, y es un producto que es muy fácil de aplicar directamente sobre la piel. Se puede utilizar en niños a partir de los 2 años de edad, y su aplicación es muy fácil y rápida. Además, viene en un formato de spray en seco, lo que permite que se pueda conseguir una aplicación sencilla.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona bastante bien, tanto en adultos como en niños, y debes repetirlo de forma continua para que mantenga la eficacia". También destacan que "es un bote de 100ml, que es apto para el uso en niños a partir de los 2 años, y el olor es bastante agradable".

Ver precio

Recomendaciones para comprar los mejores repelentes de mosquitos en spray: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un buen repelente de mosquitos en spray tendremos que tener en consideración algunos aspectos. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

¿Quién lo va a utilizar?

Debes tener en consideración que no es lo mismo proteger a un adulto que a un niño, por lo que es importante fijarse bien en la formulación. Para conseguir una máxima eficacia en el repelente, puede llegar a ser conveniente un modelo que tenga en su composición DEET o icaridina, para conseguir la máxima eficacia.

Sin embargo, si tienes una piel que es sensible lo mejor será evitar los repelentes químicos, por lo que una opción basada en productos naturales puede ser la mejor solución. Para una mayor eficacia, este tipo de repelentes se pueden combinar con los repelentes electrónicos por ultrasonidos o por las lámparas antimosquitos.

Efectividad y duración

No todos los repelentes ofrecerán la misma efectividad contra los diferentes tipos de insectos, por lo que debemos analizar los insectos a los que nos vamos a enfrentar. Además, debes fijarte en la cantidad de horas que se va a tener protección, para saber los tiempos en los que se deben reaplicar.

Los productos químicos suelen ser más efectivos que los naturales, pero esto también dependerá del porcentaje de compuesto que lleven. Por este motivo, debes fijarte bien en la concentración, y el tiempo que tendrá cualquier tipo de inconvenientes.

Aplicación

Es importante considerar el tipo de producto que vamos a comprar, en especial porque los productos en spray pueden llegar a ser muy efectivos en las zonas expuestas del cuerpo. Algunos productos también se pueden aplicar sobre la piel sin causar ningún tipo de manchas.

Sin embargo, debes fijarte al momento de la aplicación que no vayas a tener ningún tipo de irritación en tu piel o que tengas heridas. Esto especialmente en los modelos con químicos, porque pueden llegar a producir una mayor irritación.

¿Qué es un repelente de mosquitos?

Un repelente de mosquitos es un producto que no repele a los insectos como si de los polos de un imán se tratara. Estos tienen diferentes sustancias en su composición que lo que hacen es confundir a los mosquitos, que son atraídos por los olores naturales de la piel.

Gracias a los repelentes se verá alterada su brújula olfativa, lo que hace que se puedan mantener alejados de nuestra piel. De esta forma, no nos producirán ningún tipo de picaduras siempre que se utilicen de forma adecuada y que sean reaplicados de forma continua.

¿Para qué sirve un repelente de mosquitos?

Los repelentes de mosquitos son un producto que está pensado especialmente para evitar las picaduras de los mosquitos. Dependiendo de la formulación que tengan estos serán efectivos contra una especie de mosquito u otra, por lo que tendremos que fijarnos bien en sus principios activos.

Algunos modelos son altamente eficaces para los mosquitos de zonas tropicales, lo que permite que puedas conseguir siempre la máxima eficacia posible. Todo dependerá de los principios activos que tengan y de las concentraciones para que la acción sea mayor y más duradera.

Ventajas que tienen los repelentes de mosquitos

Existen muchas ventajas de utilizar este tipo de repelentes de mosquitos, dentro de los que nos encontramos:

Son muy económicos.

Tienen una gran eficacia.

La aplicación de estos productos es muy sencilla.

Asegurarán una protección durante varias horas.

Se pueden llevar a todas partes porque vienen en presentaciones con envases compactos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que algunos de estos productos pueden llegar a ser tóxicos, por lo que se deben manejar con cuidado. Especialmente si vamos a utilizar los productos con niños, tendremos que fijarnos muy bien en los productos químicos.

Posibles efectos secundarios

Algunos repelentes de mosquitos pueden llegar a producir algunos efectos secundarios, que van asociados con sus componentes. Dentro de los más comunes estarán:

DEET: esta es una de las sustancias repelentes más eficaces, pero puede llegar a tener cierto grado de toxicidad. Se debe evitar su uso en los niños más pequeños o en las personas con pieles muy sensibles. Si se utiliza a concentraciones superiores al 30%, podría producir dolor de cabeza y puede llegar a manchar la ropa.

esta es una de las sustancias repelentes más eficaces, pero puede llegar a tener cierto grado de toxicidad. Se debe evitar su uso en los niños más pequeños o en las personas con pieles muy sensibles. Si se utiliza a concentraciones superiores al 30%, podría producir dolor de cabeza y puede llegar a manchar la ropa. Picaridina o icaridina: es un principio bastante seguro, pero se debe combinar con aloe vera, lo que permitirá mejorar su tolerancia para personas con piel sensible.

es un principio bastante seguro, pero se debe combinar con aloe vera, lo que permitirá mejorar su tolerancia para personas con piel sensible. Aceite de citronela: es un compuesto que presenta una baja toxicidad, aunque las reacciones alérgicas no son tan comunes, y es ideal para personas con la piel sensible.

es un compuesto que presenta una baja toxicidad, aunque las reacciones alérgicas no son tan comunes, y es ideal para personas con la piel sensible. Aceite de eucalipto: es una gran opción porque tiene una nula toxicidad, además de que su olor es bastante agradable.

Todo lo que debe cumplir un buen repelente

Para que un repelente de mosquitos sea altamente eficaz, debe cumplir con las siguientes características:

Es importante que sea de baja toxicidad, y los principios activos no debe producir ningún tipo de alergias o irritación en la piel.

Lo ideal es que sean efectivos frente a una gran variedad de insectos.

La acción del producto debe ser inmediata.

No pueden producir un olor desagradable.

Si un repelente cuenta con estas características, podrás asegurarte de conseguir una gran versatilidad y podrás asegurarte de conseguir una gran versatilidad.

¿Cómo utilizar un repelente?

A pesar de que existen productos con múltiples fórmulas y con compuestos diferentes, todos los repelentes tendrán una acción temporal. Normalmente, se deben reaplicar entre las 5 a las 8 horas de uso, y por lo tanto es imprescindible ir reaplicando el producto cada cierto tiempo.

Para su aplicación no debemos exagerar con la cantidad, simplemente tendrás que aplicar una capa que es muy ligera y con esto será suficiente. Nunca tendrás que meter el repelente en los ojos o en la boca, y siempre que terminemos de aplicarlo será imprescindible lavarse las manos cuando se termine de aplicar.

Diferencia entre un repelente para adultos y uno para niños

El cuerpo de los adultos y el de los niños son diferentes, por lo que existen repelentes que son ideales para cada uno. Aún así, los cambios entre ambos no son tan drásticos, pero siempre será mejor optar por un modelo que sea adecuado para cada uno de los casos.

Los productos para niños tienen formulaciones hipoalergénicas, con un olor agradable, y con una concentración de principios activos en las fórmulas. Por otra parte, los productos para adultos normalmente son inodoros y con una acción que será más duradera, debido a que sus concentraciones de principios activos son superiores. En todo caso, siempre se debe elegir un producto específico tanto para adultos como para niños, para evitar alergias o cualquier tipo de irritaciones.

Tipos de repelentes de mosquitos

Existen dos tipos de repelentes de mosquitos entre los cuales podremos escoger, dentro de los que estarán:

Químicos: estos son de uso externo sobre la piel, siendo los más eficaces de todos para alejar a los mosquitos. La eficacia suele depender del porcentaje de compuesto químico siendo el más habitual el DEET, aunque estos productos son los que más irritaciones pueden producir.

estos son de uso externo sobre la piel, siendo los más eficaces de todos para alejar a los mosquitos. La eficacia suele depender del porcentaje de compuesto químico siendo el más habitual el DEET, aunque estos productos son los que más irritaciones pueden producir. Naturales: estos son productos que son menos tóxicos, aunque la eficacia suele ser también menor. Sin embargo, estas son unas opciones bastante buenas para personas que tienen pieles sensibles, por lo que son productos mucho más suaves.

Antes de comprar un repelente, siempre es mejor conocer la composición del mismo, para evitar cualquier tipo de inconveniente. De esta forma, podremos evitar problemas en nuestra piel.