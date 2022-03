No cabe duda de que Skechers es una de las firmas más reconocidas a nivel mundial, en especial porque tiene unas colecciones simplemente únicas. Puedes optar por comprar las Skechers Flex Appeal 3.0 First Insight para mujer o las Skechers Bobs Squad Tough Talk para hombre que sin duda quedarán muy bien con cualquier outfit, además de que son extremadamente cómodas.

Esta es una marca que inicialmente iba a ser únicamente una distribuidora de Dr. Martens, pero con su éxito en ventas hoy en día encontramos muchos modelos diferentes entre los cuales elegir.

¿Cuáles son las mejores zapatillas Skechers para mujer y para hombre?

Esta es una marca que destaca por tener muchas colecciones interesantes, por lo que escoger únicamente unas Skechers puede llegar a resultar difícil. Por este motivo, hemos seleccionado los 5 mejores modelos para mujer y los 5 mejores modelos para hombre para que tomes una decisión más sencilla. ¡Vamos a conocerlos!:

1. Skechers para mujer Flex Appeal 3.0 First Insight

Skechers para mujer Flex Appeal 3.0 First Insight

Son unas de las mejores zapatillas Skechers para mujer que podrás encontrar en el mercado y que se destacan por su hermoso diseño. Están fabricadas con material sintético y un revestimiento de tela, lo que permite que sean muy resistentes. Incorporan una suela de caucho, lo que permitirá tener una muy buena capacidad para amortiguar cada uno de tus pasos.

Viene con un cierre de cordones, lo que permite un ajuste perfecto a tu pie, y tiene un tacón plano lo que permitirá tener una gran comodidad. Son ideales tanto para el día a día como para hacer deportes, lo que te permitirá tener una gran versatilidad con tu calzado. Tienen una anchura del zapato mediana, lo que te permitirá conseguir siempre la mayor comodidad. Están disponibles en diferentes combinaciones de colores para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu estilo.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un calzado que es muy cómodo, incluso mucho más que otras marcas, y se siente como si estuvieras flotando". Por otra parte, destacan que "son unas zapatillas de muy buena calidad, son con plantilla de memory foam que se adapta al pie y son muy flexibles". Es un modelo muy cómodo para llevar en tu día a día, además de que transpiran muy bien, siendo perfectas para cualquier tipo de outfit.

2. Skechers para mujer D’Lites-Fresh Start

Skechers para mujer D’Lites-Fresh Start

Se trata de unas zapatillas Skechers que tienen un diseño exterior en cuero, y uno interior hecho en tela. Tienen una apariencia muy elegante, y su color blanco hace resaltar tus pies en cualquier momento, lo que hace que se ajuste por completo a tus necesidades. Su suela es de caucho y permite absorber todos los impactos para una pisada mucho más cómoda.

Viene con un cierre de cordones para ajustarse a la perfección a tu pie, y cuenta con un tacón que tiene una altura de 10mm. Es un tacón de plataforma, lo que permitirá que puedas caminar de una forma muy cómoda. Todos los componentes son ecológicos, lo que permite que sean unas zapatillas fantásticas para cada cualquier ocasión.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy cómodas, puedes pedir el número habitual, y son muy resistentes lo que permite que duren mucho tiempo". También destacan que "sin duda son de las mejores que tiene la marca, siendo muy cómodas para llevarlas todo el día sin sentir ningún tipo de cansancio". Son unas zapatillas que son muy buenas, con unas plantillas que son muy cómodas y muy ligeras.

3. Skechers para mujer Graceful Get Connected

Skechers para mujer Graceful Get Connected

Estas son unas zapatillas de muy buena calidad, las cuales están fabricadas con tela en su exterior. Además, cuentan con un recubrimiento interno de tela, y su suela está elaborada en material sintético de alta resistencia. Cuentan con un cierre de cordones que ofrecen un ajuste perfecto y que permiten tener una gran comodidad al usarlas.

Tienen una altura del tacón de 0.75 pulgadas, siendo un tacón plano, para que puedas caminar con mucha comodidad y confianza. Este modelo está disponible en múltiples combinaciones de colores, lo que permite que puedas elegir una que se ajuste por completo a tu outfit. Además, cuentan con un refuerzo en la punta el cual se da porque la suela sobresale un poco en la parte delantera.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son muy recomendables, en especial si tienes que estar de pie por muchas horas seguidas". Además, destacan que "son muy cómodas, no pesan nada por lo que parece que no llevas nada en los pies y tiene una plantilla de memory foam, que hace que los pies no duelan nada". Estas son unas zapatillas muy bonitas con un estilo perfecto para cualquier outfit, además de ser muy transpirables.

4. Skechers para mujer Summits

Skechers para mujer Summits

Estas son unas zapatillas que tienen un diseño más casual y que son perfectas para practicar deportes porque están pensadas especialmente para ello. Cuentan con un material exterior sintético y un revestimiento interior en sintético. Esto hace que sean muy transpirables, lo que te permitirá tener una mayor comodidad a la hora de utilizarlas.

Cuentan con una suela de caucho que te permitirá conseguir una gran comodidad a la hora de utilizarlas y permiten tener una gran versatilidad. Su tacón es completamente plano lo que aportará una gran comodidad. Están disponibles en diferentes colores para que escojas el que más te guste, y la talla coincide a la perfección con tu talla habitual.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado asegurando que "estos son unos zapatos que son muy cómodos, y te quita todos los dolores del pie, caminando con una sensación muy cómoda como si estuvieras flotando". Por otra parte, destacan que "ofrecen una gran comodidad, una gran seguridad y producen un gran descanso en los pies".

5. Skechers para mujer Bobs Squad Tough Talk

Skechers para mujer Bobs Squad Tough Talk

Se trata de unas zapatillas que cuentan con un diseño muy atractivo, y que permite que combine con cualquier tipo de outfit. Están fabricadas con un material exterior sintético, así como un revestimiento interior en sintético lo que les aporta una gran capacidad de transpiración. Su suela está elaborada en caucho de alta calidad, lo que permitirá que puedas tener una gran absorción de impactos.

Tiene un cierre de cordones que permiten un ajuste perfecto, incluso mientras haces deporte para que puedas conseguir una gran seguridad. Su tacón es de 3,5 cm de altura, siendo un tacón que se destaca por ser plano. Está disponible en una gran variedad de colores para que puedas encontrar uno que encaje a la perfección con cualquier outfit.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el producto es muy bueno, con una calidad excelente, y tienen un muy buen precio". También destacan que "son perfectas, nada más al ponértelas quedan muy cómodas, y se amoldan a tu pie a la perfección". Esta es una muy buena opción si estás buscando unas zapatillas Skechers baratas para mujer y con un estilo que va perfecto con cualquier outfit.

6. Skechers para hombre Equalizer 4.0 Persisting

Skechers para hombre Equalizer 4.0 Persisting

Son unas zapatillas Skechers para hombre de muy buena calidad, y que cuentan con un diseño que es único y que aporta una gran elegancia. Están fabricadas con un material exterior en sintético, y su interior está hecho en tela lo que aporta una muy buena transpirabilidad. El material de la suela es en caucho lo que permite absorber cada paso.

Cuentan con un cierre de elástico lateral, lo que permite que sea muy fácil de calzar, y que te aportará una gran comodidad al usarlos. La altura del tacón es de 1 cm, y es completamente plano, y su suela permite tener una gran estabilidad. Está disponible en cuatro colores diferentes, y combina a la perfección con cualquier estilo. Sin embargo, no se recomiendan para uso deportivo, puesto que no incorporan un cierre de cordones que los mantenga fijos en su lugar.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son impecables, al caminar la sensación es como andar sobre nubes, y aguantan perfectamente el peso". Además, destacan que "este es un modelo que es muy ligero, cómodo y al ser sin cordones se quitan y se ponen muy fácilmente". Este es un modelo que aporta una gran comodidad.

7. Skechers para hombre Bounder 52504

Skechers para hombre Bounder 52504

Este es un modelo que tiene un estilo perfecto tanto para un outfit casual como para hacer deporte. Cuentan con una suela Lite-Weight, que es muy ligera, y que permite que puedas tener una gran comodidad a la hora de usarlos. Está fabricada en caucho, lo que le confiere una gran comodidad y absorción de impactos para tus pies.

Su material exterior está elaborado en sintético, mientras que en su interior tienen un recubrimiento de tela, lo que los hace muy transpirables. Su cierre de cordones permite que puedas tener un agarre perfecto, y vienen con un tacón plano para que aporte una mayor seguridad al caminar. Están disponibles en 4 colores diferentes para que puedas elegir el que mejor vaya con tu estilo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son muy ligeras, suaves por dentro, con una plantilla viscoelástica y cordones elásticos para aportar una gran comodidad". Por otra parte, destacan que "son muy cómodas, y se nota especialmente en las vacaciones cuando caminas mucho logrando que los pies no se resientan mucho al caminar largas jornadas". Son unas zapatillas con una muy buena relación calidad-precio, y que tienen un acabado perfecto.

8. Skechers para hombre Summits

Skechers para hombre Summits

Se trata de un modelo que es muy cómodo y que está pensado especialmente para practicar cualquier tipo de deporte. Te aportarán una gran comodidad gracias a su suela de caucho que recibirá todos los impactos, y son completamente transpirables gracias a su material exterior sintético y a su recubrimiento interno en tela.

Cuentan con un tacón de 1cm de altura y que es plano, lo que permite que puedas tener una gran comodidad a la hora de usarlos. Están disponibles en 4 colores diferentes para que escojas el que mejor vaya con tus gustos. Son también una muy buena opción para cualquier estilo casual, por lo que puedes usarlos a la perfección en tu día a día.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "estas zapatillas son muy cómodas, son algo holgadas, y muy ligeras por lo que casi no notarás que las llevas puestas". También destacan que "las suelas son blandas y flexibles, además de que se agarran muy bien al suelo".

9. Skechers para hombre Flex Advantage 2.0-Lindman

Skechers para hombre Flex Advantage 2.0-Lindman

Estas son unas zapatillas Skechers para hombre de muy buena calidad, y que tienen un diseño muy elegante para que puedas utilizarlas con cualquier look. Estas cuentan con un material exterior fabricado en tejido y en fibras sintéticas, con un recubrimiento interior en tela. Son unas zapatillas ideales para el verano gracias a que son muy transpirables y mantendrán tu pie seco.

Su suela está fabricada en caucho, lo que ofrece una gran amortiguación a la hora de caminar, y así no tener ningún tipo de problemas. Cuentan con un tacón con una altura de 3 centímetros, y que tiene un diseño plano. Están disponibles en diferentes colores para que escojas la combinación que mejor se ajuste a lo que buscas.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un modelo que es muy cómodo para largas horas de trabajo, siendo frescas y cómodas para andar". Además, destacan que "llevan una plantilla de memory foam que se adapta a la perfección a tus pies, y la calidad que tienen es muy buena". Son un modelo muy bueno, tanto para el uso diario como para correr esporádicamente.

10. Skechers para hombre Track Bucolo

Skechers para hombre Track Bucolo

Sin duda este es un modelo que debes tener en consideración si necesitas unas zapatillas Skechers para hombre baratas. Estas tienen un diseño con malla sintética, y con un refuerzo en la parte delantera del zapato para aportarle más comodidad. Su interior está forrado en tela, lo que le confiere una gran comodidad y son altamente transpirables.

Su cierre de cordones permite que se ajusten a la perfección sin que se vayan a soltar mientras corres. Tienen una suela en caucho que es muy cómoda, con un tacón que es completamente plano. Está disponible en diferentes combinaciones de color para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son muy recomendables, son muy cómodas y tienen mucha resistencia incluso si recorres muchos kilómetros". Por otra parte, destacan que "son todo un acierto, son muy cómodas y estéticamente son muy bonitas". Es sin duda una muy buena opción si buscas zapatillas Skechers para hombre baratas.

Consejos para comprar Skechers para mujer y para hombre: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unas zapatillas Skechers para mujer o para hombre debes tener en consideración algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Actividad diaria

Tienes que fijarte en el uso que le vas a dar a tus Skechers para determinar cuáles son las mejores para cubrir tus necesidades. Ten en cuenta que, existen estilos tanto de lifestyle, causal o sport, por lo que debes optar por uno o por otro dependiendo de lo que necesites.

Algunos modelos no tienen cordones por lo que no se recomiendan para hacer ningún tipo de actividades deportivas, y otras son menos transpirables por lo que tampoco se aconsejan para este fin. Si las vas a usar para el deporte debes escoger las que sean más transpirables y que permitan que tu pie pueda respirar.

Diseño

En esta marca nos encontramos con infinidad de diseños, por lo que los que te hemos mostrado aquí son solo unos pocos. Lo mejor siempre será escoger un diseño que vaya a la perfección con tu personalidad.

De esta forma, podrás tomar una decisión de compra mucho más acertada, y no tendrás ningún tipo de inconvenientes. Ten en cuenta si buscas unos colores que sean más elegantes o si buscas unas zapatillas muy llamativas para que puedas escoger las que se ajusten a la perfección a tus gustos.

Colecciones

Ten en cuenta que Skechers constantemente está sacando nuevas colecciones al mercado, y puede ofrecer nuevos diseños muy llamativos. Por este motivo, debes elegir una colección que vaya a la perfección con tu energía, y que cuenten con características especiales.

Sin embargo, como norma general, las colecciones que están recién salidas al mercado suelen tener un precio un poco más elevado. Por lo que si quieres ahorrar puede que una colección que ya tenga un tiempo en el mercado pueda tener un precio un poco más bajo.

Los elementos que hacen que las zapatillas Skechers sean tan cómodas

Las zapatillas Skechers destacan por aportar una gran comodidad, lo que te permitirá que puedas sentirte como caminando en una nube. El secreto de la comodidad de estas zapatillas son sus suelas en Memory Foam, que aportan una gran comodidad.

Dentro de lo que te encontrarás en tu zapatilla Skechers tenemos:

Memory Foam: estas plantillas se fabrican en espuma viscoelástica, teniendo la forma de la pisada. Este suele presentarse tanto en el calzado deportivo como en el de uso diario para aportar mucha comodidad.

estas plantillas se fabrican en espuma viscoelástica, teniendo la forma de la pisada. Este suele presentarse tanto en el calzado deportivo como en el de uso diario para aportar mucha comodidad. Air-Cooled Memory Foam: estas son parecidas a las anteriores, pero en la zona del talón son más pronunciadas. Aportarán una pisada mucho más cómoda y placentera, y normalmente se usa en el calzado casual.

estas son parecidas a las anteriores, pero en la zona del talón son más pronunciadas. Aportarán una pisada mucho más cómoda y placentera, y normalmente se usa en el calzado casual. Rise fit: esta es una cuña de 2,5cm que estiliza la pierna y corrige la postura.

esta es una cuña de 2,5cm que estiliza la pierna y corrige la postura. Goga Max: es una tecnología que aporta una gran amortiguación a nuestro pie, absorbiendo los impactos, por lo que es perfecta para caminar.

Consejos para escoger la talla adecuada en las Skechers

Debes tener en consideración que estos zapatos pueden tener diferentes tipos de hormas para los diferentes tipos de pies. De acuerdo a la morfología de los pies nos podremos encontrar con:

Classic Fit: este es el ancho estándar desde el talón hasta la punta.

este es el ancho estándar desde el talón hasta la punta. Relaxed Fit: estos aportan una mayor amplitud en la puntera del zapato.

estos aportan una mayor amplitud en la puntera del zapato. Wide Fit: en estos casos el zapato será más ancho en todo el pie.

en estos casos el zapato será más ancho en todo el pie. Extra Wide Fit: estos son recomendados para personas con el pie muy ancho, porque aportarán comodidad todo el día.

¿Cómo limpiar correctamente tus Skechers?

Para que tus Skechers se encuentren en buenas condiciones, lo primero que debes saber es que este tipo de calzado no se debe meter en la lavadora. Lo ideal para limpiar estas zapatillas será seguir estos consejos:

Debes retirar con un paño limpio los restos de suciedad de todas las zonas del zapato con una mezcla de agua tibia con jabón.

de todas las zonas del zapato con una mezcla de agua tibia con jabón. Después debes aplicar agua limpia y templada sobre el paño para eliminar el exceso de jabón.

sobre el paño para eliminar el exceso de jabón. Por último, debes dejar secar tus zapatillas en un sitio ventilado, y recuerda no exponerlos a ninguna fuente de calor directamente.

¿Qué origen tiene la piel con la que se fabrican las Skechers?

Esta es una pregunta muy importante, en especial para las personas veganas que buscan productos que no tengan un origen animal. En el caso de Skechers, los zapatos que llevan piel son derivados de la vaca.

Sin embargo, también existen los Vegan Shoes, los cuales son totalmente libres de piel de animales. Por otra parte, los pegamentos y adhesivos que usa Skechers están basados en agua, y para saber si son veganas lo mejor es que revises la etiqueta. Sin embargo, si no se especifica nada en el calzado, normalmente contendrá piel de vaca.