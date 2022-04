Si viajas en moto o bicicleta con frecuencia por la carretera o es tu herramienta de trabajo, debes llevar tu móvil completamente protegido y bien sujeto, especialmente si lo necesitas como navegador. Para ello necesitarás un soporte móvil para bicicleta y moto como el ENONEO Caja Anti-vibración , para que tu móvil esté siempre accesible sin que vayas a poner en riesgo tu seguridad mientras conduces.

Este tipo de soportes resultarán muy útiles, en especial porque te permitirá disfrutar de una mayor comodidad al conducir tu bicicleta o tu moto. Pero tomar una buena decisión de compra no es tan sencillo como puede parecer, por lo que hoy hemos seleccionado únicamente las mejores alternativas. Vamos a conocerlas:

1. Soporte móvil para bicicleta y moto ENONEO Caja Anti-vibración

Soporte móvil para bicicleta y moto ENONEO Caja Anti-vibración

Sin duda alguna este es uno de los mejores soportes que podrás encontrar en el mercado, en especial porque es a prueba de agua bajo la norma IP67. Esto permitirá que tu móvil vaya siempre protegido contra los factores climáticos como la lluvia, polvo, nieve y salpicaduras. Cuenta con orificio para los auriculares y para la carga del móvil, por lo que será muy práctico utilizar sus puertos.

Es completamente ajustable, por lo que podrá adaptarse perfectamente a todo tipo de manillares tanto de bicicletas como de motos, scooters, entre otros. Incorpora una almohadilla amortiguadora y 3 cierres de seguridad avanzados que hacen que cierre con presión. Ofrece rotación de 360°, lo que permitirá tener la máxima flexibilidad posible para ver tu teléfono fácilmente en cualquier posición. Es totalmente compatible con las pantallas táctiles y con los sistemas de identificación facial sin ningún inconveniente. Está disponible en tamaño L y M dependiendo del móvil que quieras colocar en el soporte.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "este es un soporte que aporta una gran robustez, y que evita las vibraciones, además viene con anclaje de dos tamaños que queda perfecto en la moto". Por otra parte, destacan que "funciona de maravilla, es realmente impermeable, con un agujero para carga y no transmite muchas vibraciones por lo que es muy cómodo de usar". Es una muy buena opción para llevar el móvil en tu moto o bicicleta, completamente protegido de los factores externos.

Ver precio

2. Soporte móvil para bicicleta y moto LUROON Universal Impermeable

Soporte móvil para bicicleta y moto LUROON Universal Impermeable

Este es un soporte que te ofrecerá una protección completa para tu móvil, y que está fabricado en PVC duro para protegerlo de todo tipo de golpes. Su clip está fabricado en metal, por lo que no se romperá y ofrecerá un gran soporte. Aportará una protección completa para tu teléfono móvil, y tiene almohadillas de silicona que permitirá absorber todo tipo de impactos, así como para reducir las vibraciones. Cuenta con una rotación de 360°, lo que hace que se pueda ajustar fácilmente a la posición que mejor se adapte a tus necesidades.

Es completamente impermeable, por lo que no tendrás que preocuparte por conducir con condiciones climáticas extremas. De esta forma, se podrá proteger tu móvil fácilmente, y en su parte inferior viene con un agujero para cargar el móvil o escuchar música mientras conduces. Se adapta a la perfección a cualquier tipo de manillares entre los 22 y 32mm de grosor, y está disponible en tamaño S o L dependiendo del tamaño de tu móvil para lograr un ajuste perfecto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un soporte que está muy bien pensado, deja el móvil hermético, y la visibilidad es correcta para ver la pantalla". También afirman que "este es un soporte muy bueno para la moto, muy fiable, y con protector táctil frontal que es casi invisible".

Ver precio

3. Soporte móvil para bicicleta y moto ENONEO EO Bolsa

Soporte móvil para bicicleta y moto ENONEO EO Bolsa

Se trata de un soporte para móviles que soportará un tamaño de hasta 6,8 pulgadas, y que está fabricado con material impermeable. Su cremallera evita que se produzcan filtraciones de agua, y también incluye una cubierta de lluvia que permitirá proteger el teléfono mucho mejor de la lluvia. De esta forma, no importarán las condiciones climáticas porque tu móvil estará siempre perfectamente protegido.

Se puede instalar tanto en bicicleta como en moto gracias a su hebilla ajustable, y aporta una gran estabilidad y firmeza mientras que lo usas. Cuenta con una ventana transparente de TPU, para el funcionamiento correcto de la pantalla táctil, y que así puedas acceder a todas las funciones del móvil. Incorpora un orificio para el enchufe de auriculares, lo que te permitirá disfrutar al máximo de tu música favorita.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "este tipo de bolsa se adapta perfectamente al móvil, y las cintas de velcro lo sujetan perfectamente para que no se vaya a mover". También afirman que "es un modelo práctico para llevar el teléfono y bastantes cosas más, el agarre es bastante bueno, y en caso de golpe no se rompe". Esta es una muy buena opción a considerar, en especial porque es espacioso, y te permitirá llevar tu móvil completamente protegido.

Ver precio

4. Soporte móvil para bicicleta y moto Lamicall BM02-EU-Y

Soporte móvil para bicicleta y moto Lamicall BM02-EU-Y

Este es un soporte móvil para bicicleta y móvil que te permite el funcionamiento con una sola mano, puesto que puedes montar el móvil fácilmente y se sujetará de forma automática. Cuenta con un diseño que soporta firmemente el móvil incluso en carreteras con baches para que no se vaya a caer mientras que conduces. Cuenta con una fácil instalación sin necesidad de herramientas, y se adapta a la perfección a manillares de 15 a 30mm de grosor.

Viene con un total de 4 almohadillas de silicona, que se pueden añadir o quitar dependiendo del diámetro del manillar. Es compatible con todo tipo de teléfonos desde las 4,7 a las 6,8 pulgadas, siempre que el dispositivo tenga un grosor inferior a los 15mm. Cuenta con una protección a prueba de golpes, lo que permitirá mantener tu móvil en perfectas condiciones, y un sistema de bloqueo de seguridad, para mantener el móvil en su lugar sin que se vaya a mover en absoluto, incluso en terrenos irregulares.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "queda bastante estable y seguro, es un soporte muy cómodo, seguro y es muy fácil a la hora de sacar el móvil mientras que viajas". Por otra parte, afirman que "cumple con su función con una buena calidad, y las terminaciones del mismo son perfectas". Este es un modelo que es bastante estable y fiable, que mantiene el móvil en su lugar, pero no lo protege de la lluvia.

Ver precio

5. Soporte móvil para bicicleta y moto Tiakia TK-BM04

Soporte móvil para bicicleta y moto Tiakia TK-BM04

Se trata de un soporte para el teléfono móvil de nivel profesional, el cual es ideal para cualquier tipo de bicicletas o motocicletas. Cuenta con un diseño que es muy robusto, seguro, confiable y que es fácilmente de usar, siendo compatible con una amplia variedad de móviles. Está fabricado en aleación de aluminio de aviación 6063T6, y conectado con tornillos de acero inoxidable, lo que asegurará que tendrá una gran resistencia.

No genera ningún tipo de vibraciones o ruidos, y tiene una gran durabilidad gracias a sus materiales que son altamente resistentes. Tiene brazos telescópicos de soporte que permiten sujetar ambos lados del móvil. Tiene un sistema de bloqueo en la parte posterior, que permite bloquear firmemente los brazos para que así no se afloje mientras conduces. Se instala muy fácil, y es muy fácil de poner y quitar el móvil. Es compatible con dispositivos entre las 4,7 y las 7,2 pulgadas.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es un soporte que funciona bastante bien y que permite llevar el móvil totalmente seguro". También afirman que "es de muy buen material, resiste as vibraciones, además de que puedes ver la pantalla sin deslumbrarse por el sol". Esta es una muy buena opción, con un diseño práctico, y que permite llevar el móvil completamente seguro.

Ver precio

6. Soporte móvil para bicicleta y moto Grefay 1S

Soporte móvil para bicicleta y moto Grefay 1S

Este es un soporte de buena calidad, que cuenta con un sistema de cierre rápido, y se puede bloquear o abrir el interruptor para poner o quitar el móvil fácilmente. Se puede utilizar con una sola mano, lo que permitirá que puedas conseguir la máxima practicidad posible a la hora de utilizarlo. Es apto tanto para bicicletas como para motocicletas, y está fabricado en plástico ABS altamente resistente que es muy liviano y duradero.

Cuenta con una almohadilla de goma incorporada en el brazo, lo que protegerá el móvil de cualquier tipo de rasguños, y permite una fácil operación del mismo. Tiene un sistema de rotación de 360°, para que puedas adaptar el móvil a tus necesidades de una forma sencilla, y es un modelo compatible con dispositivos de 3,5 a 7,0 pulgadas, y es adecuado para manillares comprendidos entre los 22 y los 32mm de grosor.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "desde el primer momento se ve que es un producto de muy buena calidad, en especial por su precio". Además, destacan que "es un soporte que tiene buen agarre, es fuerte y no es muy aparatoso por lo que es fácil de usar el móvil". Es una muy buena opción si quieres tener un soporte de buena calidad para llevar tu móvil de forma segura.

Ver precio

7. Soporte móvil para bicicleta y moto CyunCmay YZ-07

Soporte móvil para bicicleta y moto CyunCmay YZ-07

Se trata de un soporte móvil para bicicleta y moto, que cuenta con un agarre mediante 4 garras de águila, y tiene un diseño en espiral telescópico, para sujetar con firmeza el móvil. Es muy estable en carreteras de montaña, y resiste perfectamente las vibraciones. Está fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, que permite fijar firmemente el móvil sin ningún tipo de traqueteo debido a su holgura. En sus esquinas cuenta con parches de silicona, que absorberán por completo los golpes y no dañarán el teléfono.

Este modelo no bloquea la cámara del dispositivo, y tampoco afectará las teclas de volumen o as tomas de auriculares. Es ideal para manillares entre los 22,2 y los 31,8mm, por lo que tiene una amplia compatibilidad. Se adapta a la perfección a todo tipo de móviles entre las 3 y las 6,8 pulgadas. Viene con todos sus accesorios de instalación, así como las herramientas para el montaje del mismo de una forma cómoda.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un soporte de buena calidad, se introduce el móvil y se aprieta hasta dejarlo sujeto, haciendo que tenga una mayor presión para soportar los baches". Por otra parte, destacan que "este soporte tiene gomas de diferentes tamaños para un ajuste perfecto al manillar, y lo puedes ajustar con dureza para que se quede completamente firme". Esta es una opción bastante buena, cómoda y práctica a tener en cuenta para llevar tu móvil de una forma muy cómoda a todas partes.

Ver precio

8. Soporte móvil para bicicleta y moto Grefay PB03AC

Soporte móvil para bicicleta y moto Grefay PB03AC

Si estás buscando un soporte móvil para bicicleta y moto barato, no cabe duda de que este es una muy buena opción a tener en cuenta. Cuenta con un diseño de bloqueo automático con un engranaje rotativo unidireccional que protege al móvil de caídas inesperadas. Está fabricado con material de nailon en las 4 esquinas, lo que permite dar soporte al móvil sin producir ningún tipo de arañazos, además de evitar que oscile o que tiemble.

Este modelo es muy fácil de instalar, simplemente apretando los tornillos sin necesidad de ningún tipo de herramienta. Permite una rotación de 360°, para que puedas ajustar el móvil a cualquier ángulo que desees durante la conducción. Tiene una compatibilidad universal para móviles de 3,5 a 6,5 pulgadas, y es apto para manillares de 22 a 32mm de diámetro.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "por el precio que tiene cumple por completo con su función, y se mantiene bien atado al manillar sin ningún inconveniente". También afirman que "es un soporte que tiene una muy buena calidad, es resistente, y se adapta perfectamente al manillar, manteniendo el móvil firme". Es una opción bastante interesante si buscas un soporte barato para llevar tu móvil.

Ver precio

Recomendaciones para es coger un buen soporte móvil para bicicleta y moto: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un soporte móvil para bicicleta y moto, debes tener en consideración algunos aspectos que te permitirán elegir de una forma acertada. Dentro de los principales que deberías considerar se encuentran:

Universal

Siempre debes escoger un soporte que sea apto para diferentes tamaños de móvil, lo que garantizará que puedas utilizarlo fácilmente con tu dispositivo. Lo mejor es que sea compatible con móviles entre las 4 y las 7 pulgadas aproximadamente, porque el tamaño de los móviles en la actualidad suele variar mucho.

Además, debes fijarte en que el soporte para el manillar también sea ajustable. De esta forma, podrás asegurarte de que se adaptará a cualquier tipo de moto o bicicleta donde lo quieras utilizar.

Impermeabilidad

Esto dependerá del uso que le vayas a dar, porque si vas a conducir constantemente en condiciones de lluvia, nieve o por terrenos llenos de lodo, sin duda es algo imprescindible. Esto evitará que tu móvil se vaya a dañar y que deje de funcionar.

Por otra parte, si vas a hacer un uso esporádico del mismo, y normalmente no sales cuando hay lluvia, entonces no habrá ningún problema si el soporte no tiene protección contra el agua.

Rotación

La rotación es un aspecto muy importante a la hora de escoger este tipo de soportes, y se recomienda que sea de 360°. Esto te permitirá mover el móvil de forma horizontal o vertical, con el fin de que puedas ubicarlo en la posición deseada según tu ángulo de visión mientras que conduces.

Además, debes asegurarte de que las esquinas de sujeción que tenga el soporte no vayan a afectar la visibilidad del móvil. De esta forma, podrás asegurarte de que tu móvil estará protegido, pero al mismo tiempo lo podrás utilizar fácilmente.

Instalación

Siempre será mejor optar por modelos que sean fáciles tanto de instalar como de desinstalar. Esto te permitirá tener una mayor practicidad en caso de que vayas a cambiarlo entre tu moto y tu bicicleta, lo que hace que sea una opción bastante interesante.

Por otra parte, tendrás que asegurarte que el sistema de sujeción sea lo suficientemente fuerte para evitar las vibraciones, o que se vaya a soltar cuando conduces a altas velocidades, especialmente cuando vas en tu moto.

¿Qué es un soporte para el móvil y para qué sirve?

Al hablar de un soporte móvil para moto y bicicleta, estamos hablando de un producto que está destinado a facilitar la estabilidad de tu smartphone mientras conduces. Este permite la fijación al manillar, lo que te permitirá ver tu móvil más fácilmente mientras que conduces.

Esto es especialmente útil cuando necesitas ver el navegador GPS con frecuencia, para que no tengas que estar sacando el móvil de tu bolsillo, porque podrías tener un accidente. Estos soportes están fabricados con materiales de muy buena calidad, y suelen ser muy resistentes, por lo que podrás llevarlos sin importar las condiciones climáticas.

Normalmente vienen con un sistema de fijación al manillar que permite atornillar, o que es de pinza. Siempre debes fijarte en que el sistema de sujeción sea fuerte, porque de lo contrario tu móvil podría terminar en el suelo.

Este tipo de soportes están pensados especialmente para brindar seguridad, comodidad y facilidad de manipulación del móvil mientras conduces. Además, se adapta a cualquier tipo de moto o bicicleta, y normalmente están pensados para que puedas llevar casi cualquier móvil, porque ofrecen un soporte universal.

Ventajas de un soporte móvil para moto y bicicleta

Las ventajas de utilizar este tipo de soportes para el móvil pueden ser muchas, dentro de las que se destacan las siguientes:

Son muy fáciles de usar.

Brindarán una seguridad al móvil a la hora de conducir.

Aportarán una gran comodidad si tienes que ver tu GPS.

Puedes manipular el móvil con una sola mano.

Son compatibles con la mayoría de los modelos de smartphones porque son de ajuste universal.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la mayoría pueden llegar a ser susceptibles a los daños por caídas. Además, pueden fomentar la distracción mientras conduces si lo usas de forma irresponsable, por lo que siempre se recomienda que se usen de forma consciente.

¿Son seguros los soportes para el móvil?

La respuesta es un sí, la gran mayoría de estos soportes ofrecen una fuerte sujeción y sistemas antivibración que permiten que el móvil se mantenga fijado y que no se vaya a caer. De esta forma, podrás evitar que el móvil se estropee mientras que lo llevas en tu moto o bicicleta.

Sin embargo, si circulas por terrenos que tengan baches o que sean irregulares, tendrás que fijarte muy bien en que la fijación sea lo más fuerte posible. Esto debido a que de lo contrario el soporte podría aflojarse, y esto causará que pueda terminar en el suelo.

¿Cómo se instala un soporte móvil para moto y bicicleta?

Para que puedas aprovechar todos los beneficios que te aporta este tipo de soporte, debes instalarlo correctamente. Para ello debes fijarte en los siguientes aspectos:

Elige bien el sitio donde quieres ubicar el soporte del móvil.

Ajusta las gomas para que el soporte pueda ajustarse al grosor del manillar, y ajusta el soporte con fuerza para evitar que el móvil se vaya a caer.

Fija tu smartphone y ajusta las pinzas en caso de que no sea un modelo autoajustable.

Por último, ubica el ángulo que desees, rótalo según tu vista, y así podrás visualizar bien el móvil mientras que conduces.

En todo caso, debes asegurarte de que el soporte esté bien acoplado, porque es la única forma en la que se adaptará a la perfección al manillar de tu moto o bicicleta. Ten en cuenta que, algunos modelos requieren de atornillar el soporte al manillar, para lo cual incluyen herramientas como una llave Allen. Si tu soporte cuenta con un sistema de bloqueo de la sujeción, lo mejor será que ajustes bien el móvil en el soporte y lo bloquees, porque así evitarás que se vaya a mover.

Tipos de soportes que existen

Debes tener en cuenta que existen básicamente tres tipos de soportes entre los cuales escoger, los cuales serán los siguientes: