Robot Aspirador y Friegasuelos con Base de Autovaciado LEFANT M3 MAX
🌸 Oferta de Primavera
Precio: 339,99 €
Ahorro: 74 % (Precio original 1.299,99 €)
Envío: GRATIS domingo
Devoluciones: GRATIS
¡Dile adiós al esfuerzo de limpiar tu hogar! El LEFANT M3 MAX combina potencia, inteligencia y comodidad en un solo dispositivo. Perfecto para suelos duros, alfombras y hogares con mascotas, este robot hace el trabajo pesado mientras tú disfrutas del tiempo libre.
💨 Succión Ultra Fuerte de 20 000 Pa
Gracias a su succión de 20 000 Pa, el M3 MAX elimina polvo, suciedad y pelo de mascotas en cualquier superficie sin esfuerzo. Ajusta la potencia desde la app con tres modos: normal, fuerte o turbo para limpieza profunda en alfombras.
🧹 Base de Autovaciado y Autolavado de Mopa
Olvídate de vaciar depósitos constantemente. Su estación de 3,2 L almacena polvo hasta 8 semanas, mientras que el depósito de agua de 2,5 L cubre hasta 210 m². Además, lava y seca la mopa automáticamente, con dispensador de detergente y secado por aire frío para mantenerla siempre lista.
🗺 Navegación Láser LiDAR y Mapeo Inteligente
Con tecnología avanzada de detección de profundidad dToF, escanea tu hogar en 360° creando mapas precisos. Guarda hasta 3 planos de planta y adapta la limpieza según cada espacio.
🛋 Diseño Delgado y Evitación de Obstáculos
Con solo 9,7 cm de altura, se desliza bajo muebles y camas. La tecnología Freemove Tech 3.0 evita cables, zapatos y escalones, mientras aprendes zonas de exclusión para limpieza sin atascos.
🧽 Cobertura Completa y Limpieza de Bordes
El cepillo lateral llega a rincones de 0 mm, y los paños giratorios duales limpian hasta 1,85 mm de los bordes, alcanzando el 98,8% de cobertura. Cada rincón de tu hogar queda impecable.
🐾 Sistema Anti-Enredos para Mascotas
Su cepillo dual en V corta y recoge pelo sin obstrucciones, ideal para casas con animales. Mantén la limpieza diaria sin interrupciones ni enredos.
🛡 Protección Inteligente para Alfombras
La mopa se eleva automáticamente 9 mm para no mojar alfombras y puedes personalizar modos desde la app:
-
Elevación de mopa
-
Modo turbo para alfombras
-
Combo aspirado + fregado
-
Evitación de alfombras
-
Limpieza prioritaria en alfombras
-
Zonas sin fregado
📱 Conectividad Total
Compatible con Alexa, APP Lefant, Apple Watch, WiFi 2,4G y 5G. Controla tu robot desde cualquier lugar y programa la limpieza según tu horario.
🎯 Especificaciones Clave
-
Autonomía: 210 min
-
Peso: 9,7 kg
-
Dimensiones: 32 x 32 x 9,7 cm
-
Depósito de polvo: 3,2 L
-
Depósito de agua: 2,5 L
-
Color: Negro
✅ Opiniones de Clientes
4,3/5 estrellas basado en 998 reseñas
-
86% valoraciones positivas
-
10K+ pedidos recientes de la marca LEFANT
Estas ofertas han sido seleccionadas por nuestro equipo. Libertad Digital, en su calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.