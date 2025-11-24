Los Nothing Ear se han consolidado como uno de los auriculares inalámbricos más innovadores del mercado. Y este Black Friday 2025 llegan con un descuento simplemente espectacular: solo 88,43 €, frente a los 149 € habituales.

Una rebaja del 41% para un dispositivo que combina tecnología avanzada, calidad de sonido premium, diseño minimalista y la integración más completa de inteligencia artificial vista en unos auriculares Bluetooth.

Auriculares inalambricos Bluetooth con Integración de ChatGPT (-41%) Nothing Ear

Auriculares inalambricos Bluetooth con Integración de ChatGPT Nothing Ear

Los Nothing Ear destacan desde el primer segundo gracias a su diseño transparente, ya convertido en seña de identidad de la marca. Esta estética no es solo visualmente atractiva: también refleja el concepto de tecnología clara, abierta y honesta que promueve Nothing.

Aspectos destacados del diseño

Materiales de alta calidad y buen ensamblado.

Forma compacta que encaja bien en casi cualquier tipo de oído.

Muy ligeros y cómodos para uso prolongado.

Estuche translúcido con carga inalámbrica.

Son perfectos para quienes quieren algo diferente a lo típico del mercado y valoran un producto con personalidad propia.

Calidad de sonido Hi-Res: más detalle, más potencia, más equilibrio

El corazón del Nothing Ear es su driver cerámico de 11 mm, una mejora notable que incrementa el flujo de aire interno en un 10%, lo que se traduce en:

Graves más limpios y profundos

Vocales más nítidas

Menor distorsión incluso a volumen alto

Mayor precisión en instrumentos y armónicos

Además, son compatibles con los codecs de alta resolución LHDC 5.0 y LDAC, alcanzando niveles de 24-bit/192 kHz y hasta 1 Mbps en transmisión inalámbrica. Es decir: sonido de estudio sin cables.

Son auriculares pensados para quienes sí notan la diferencia entre un audio normal y uno premium.

Cancelación de ruido inteligente de 45 dB: silencian el mundo

La ANC (Cancelación Activa de Ruido) de estos auriculares es uno de sus puntos más fuertes:

Hasta 45 dB de cancelación (1,8 veces más que la generación anterior)

Detección automática de fugas de sonido y reajuste inteligente

Tres modos de cancelación manual

Modo Adaptativo, que ajusta la intensidad según tu entorno

Esto los hace ideales para:

Trabajar en cafeterías

Viajar en avión o tren

Entrenamientos en gimnasios ruidosos

Yeletrabajo con llamadas frecuentes

ChatGPT integrado: el primer auricular realmente inteligente

Este es el punto diferenciador absoluto.

Los Nothing Ear incluyen integración por voz con ChatGPT, lo que te permite hablar directamente con el asistente sin sacar el móvil. Solo funciona con los Nothing Phone (Phone 2 y pronto Phone 1 y 2a), y se configura desde la app Nothing X.

Con esto puedes:

Hacer preguntas complejas

Pedir traducciones instantáneas

Dictar tareas o recordatorios

Buscar información mientras caminas

Crear notas de ideas sobre la marcha

Revisar emails o escribir mensajes mediante dictado avanzado

Es una experiencia futurista que ningún otro auricular del mercado ofrece así de bien implementada.