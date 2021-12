Si eres de esas personas que suelen perder a menudo las llaves o el móvil en casa, debes tener en consideración que la tecnología está de tu lado. Una de las mejores opciones que tienes es comprar un buen buscador de objetos bluetooth como el Nutale 4PCS , y así ubicarás todos los objetos que necesites de una forma muy sencilla.

Y para facilitarte la labor de búsqueda, hoy hemos seleccionado las mejores alternativas para que localices fácilmente todos los objetos que tienes en casa y ahorrarte dolores de cabeza.

¿Cuál es el mejor buscador de objetos bluetooth del mercado?

Para encontrar tus objetos perdidos fácilmente, no existe nada mejor que un buscador de objetos bluetooth, pero en el mercado nos encontramos con una gran variedad de opciones. Por este motivo, hemos seleccionado las 8 mejores opciones del mercado para que no te vuelvas loco cuando no encuentres las llaves.

1. Buscador de objetos bluetooth Nutale 4PCS

Buscador de objetos bluetooth Nutale 4PCS

Es una de las mejores opciones si quieres un buscador de objetos bluetooth, que se conecte fácilmente a tu teléfono móvil. Tiene compatibilidad tanto con Android como con iOS, y puedes usarlo para las llaves, billetera, control remoto, teléfonos, en fin, en cualquier objeto que se te pueda perder. Este modelo hace un ruido que permite encontrar rápidamente los elementos perdidos, simplemente haciendo doble clic en la aplicación para que suene el buscador.

Además, la aplicación Nut, cuenta con un mapa de ubicación en tiempo real, donde se registrará la última ubicación conectada. De esta forma, será mucho más fácil encontrar los objetos que necesites en cualquier ubicación de tu hogar. Funcionan con baterías CR2032 reemplazables, que pueden durar hasta 10 meses de funcionamiento, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto porque se quede sin batería el dispositivo rápidamente.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "su funcionamiento es sencillo, aunque la app con la que trabaja se debe descargar fuera de la Play Store". Por otra parte, afirman que "funcionan bastante bien, aunque no tienen una licencia oficial de Google para descargar la App fácilmente". Es una gran opción, en especial porque recibirás un total de 4 buscadores de objetos.

2. Buscador de objetos bluetooth Tile Slim

Buscador de objetos bluetooth Tile Slim

Este es un dispositivo avanzado, el cual se usa con la aplicación Tile, mediante la cual se puede hacer sonar el dispositivo cuando esté al alcance del bluetooth. También te permitirá usar la ubicación más reciente en el mapa cuando el dispositivo no esté conectado mediante bluetooth. Si se presiona dos veces el botón del dispositivo, se hará sonar tu teléfono incluso si este está en modo silencioso, lo que permite que sea muy cómodo para ubicar tu dispositivo móvil.

Se puede ubicar fácilmente el dispositivo en caso de que se pierda, siempre que alguien escanee el código QR de tu dispositivo perdido. Es compatible tanto con Android, como iOS, además de que se puede usar con los asistentes de voz como Alexa, Google y Siri. Tiene un grado de protección IP67 que lo hace resistente al agua, y cuenta con una batería no reemplazable que durará aproximadamente 3 años. El alcance que tiene este dispositivo es de hasta 76 metros de distancia, lo que lo hace muy eficiente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple por completo con su cometido, y puedes localizar el móvil si se te pierde haciendo doble clic en la tarjeta". También destacan que "tiene muy buenos acabados, y una buena precisión, aunque tiene funciones premium de pago mensualmente". Es un modelo muy práctico, y que tiene una larga durabilidad para localizar todos tus dispositivos fácilmente.

3. Buscador de objetos bluetooth Tile Pro

Buscador de objetos bluetooth Tile Pro

Este es un modelo que es bastante práctico y cómodo para que puedas usarlo para encontrar cualquier objeto de forma cómoda. Puedes hacerlo sonar cuando se encuentre dentro del alcance del bluetooth, o puedes indicar a tu dispositivo de que encuentre el dispositivo por ti. También es compatible con la aplicación Tile, para encontrar la ubicación más reciente del dispositivo en un mapa, y si se presiona el botón dos veces hará sonar tu teléfono en cualquier parte que se encuentre.

Este tiene un modelo que es práctico y que viene con un orificio que hace que sea muy fácil colocarlo en tus llaves. Es compatible tanto con dispositivos Android como iOS, al mismo tiempo que con los asistentes virtuales más comunes como Alexa, Siri o Google. Además, viene con un grado de resistencia al agua IP67 y viene con una batería reemplazable de hasta 1 año de duración. El alcance que tiene este dispositivo es de hasta 120 metros de distancia.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "este modelo tiene un buen acabado, una buena resistencia, aunque su precio es bastante alto". Por otra parte, afirman que "sirve para ubicar un objeto que hayas perdido en tu casa, y el dispositivo emitirá un sonido cuando se lo indiques". Es una buena opción, en especial porque es fácil de fijar a tus dispositivos gracias a su orificio para colgarlo de una forma sencilla.

4. Buscador de objetos bluetooth Tile Sticker

Buscador de objetos bluetooth Tile Sticker

Se trata de un buscador de objetos bluetooth que tiene un alcance de búsqueda de hasta 45 metros, y que es compatible tanto con Alexa, Google, iOS o Android. Es un dispositivo muy cómodo que te permitirá encontrar mandos a distancia y más de una forma muy práctica. El dispositivo emitirá un sonido cuando lo indiques y así podrás ubicar tus objetos de una forma muy sencilla y práctica.

Además, puedes encontrar tu teléfono siempre que esté vinculado con el dispositivo y que tenga el bluetooth encendido. Este dispositivo se pega fácilmente y tiene un tamaño bastante compacto que permitirá tener siempre una gran comodidad a la hora de utilizarlo. Tiene un alcance total de hasta 76 metros, y viene con una batería no reemplazable que tiene una duración total de 3 años.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado asegurando que "es muy útil para localizar las llaves o la cartera siempre que se encuentre al alcance del bluetooth". Por otra parte, destacan que "son geniales, puedes ubicar todas las cosas que necesites y ahorrar mucho tiempo". Se trata de una opción bastante buena, en especial porque es muy compacto y se puede adherir fácilmente a cualquier objeto.

5. Buscador de objetos bluetooth Jiobbo Smart Tracker

Buscador de objetos bluetooth Jiobbo Smart Tracker

Este es un modelo de buscador de objetos bluetooth, que te permitirá encontrar todo lo que necesites de una forma realmente sencilla. Es muy cómodo de utilizar, en especial porque pesa tan solo 10 gramos, y tiene un tamaño de 3,8 centímetros, lo que permite garantizar que tendrás la mayor comodidad posible. Funciona con la aplicación gratuita iFindU que está disponible tanto para Android como para iOS-

Su funcionamiento es sencillo, simplemente debes conectar el dispositivo a tu objeto y podrás buscarlo con la aplicación. La aplicación también registra la última posición en caso de que se pierda la conexión bluetooth para que sea más fácil encontrar tus objetos. Además, también se puede ubicar tu teléfono de una forma sencilla presionando su botón. Tiene una distancia real de 15 a 30 metros en interiores, para que puedas encontrar todo de una forma sencilla.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona a la perfección, viene con pilas y repuestos, y el pitido que emana, así como el tono son bastante buenos". También destacan que "es un producto pequeño que es muy útil, y puedes rastrear varios artículos porque vienen varios artículos". Este modelo es ideal para encontrar las llaves, o cualquier otro objeto que necesites.

6. Buscador de objetos bluetooth Samsung Galaxy SmartTag

Buscador de objetos bluetooth Samsung Galaxy SmartTag

Se trata de un dispositivo con tecnología bluetooth que se sujeta fácilmente a cualquier tipo de llaves, bolsos o incluso a la mascota. Simplemente tienes que presionar el botón en el teléfono móvil para que el dispositivo emita un sonido de tu tono de llamada en el volumen que hayas establecido. Incluso si está fuera del rango de alcance, se puede ubicar el dispositivo de forma discreta.

Esto gracias a que se pueden tener los diferentes lugares donde ha estado el dispositivo para guiarte hasta el mismo. Es un modelo que es muy cómodo, y que permitirá que tu vida sea mucho más cómoda. Gracias a este tipo de dispositivo, puedes ubicar todos los dispositivos que necesites de una forma realmente sencilla. El alcance máximo que tiene este dispositivo es de 120 metros sin obstáculos.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una cobertura que es bastante razonable, permite ubicar tus objetos de una forma realmente sencilla". Además, destacan que "funciona correctamente, además cuando no está al alcance utiliza otros dispositivos Galaxy compatibles para darte una posición estática". Es un modelo que tiene una muy buena calidad y que está fabricado de un buen material.

7. Buscador de objetos bluetooth Tile Mate

Buscador de objetos bluetooth Tile Mate

Este es un modelo que te permitirá ubicar cualquier objeto de una forma realmente sencilla y que te permitirá conseguir una gran comodidad. Funciona con una conexión bluetooth, para que hagas sonar un dispositivo de una forma realmente sencilla y así conseguirás una gran versatilidad. Además, podrás tener la ubicación más reciente en un mapa.

Cuenta con un sistema que incluye información de contacto para recibir una notificación cuando alguien escanee el código QR si se te pierde el dispositivo. Es compatible tanto con Android como con iOS, así como con los diferentes asistentes de voz. Viene con un grado de resistencia al agua IP67, y una batería no extraíble con hasta 3 años de duración. El alcance de este dispositivo es de 76 metros, y viene con un orificio que permite colgarlo de cualquier dispositivo fácilmente.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes han comprado este modelo, asegurando que "este es un modelo que permite ahorrar mucho tiempo a la hora de encontrar los objetos que necesitas". Por otra parte, destacan que "es muy ligero, es bastante resistente, y se puede emparejar fácilmente con el móvil mediante la App". Este es un modelo que es imprescindible especialmente para las personas despistadas.

8. Buscador de objetos bluetooth Chipolo One

Buscador de objetos bluetooth Chipolo One

Se trata de un buscador de objetos bluetooth que es muy resistente y que cuenta con una alta resistencia al agua. Este viene con un sistema de sonido que es bastante fuerte y que llega hasta los 120dB, lo que ayudará a encontrar fácilmente tus objetos. Se puede colocar fácilmente en cualquier objeto que se desee rastrear y así podrás conseguir una gran versatilidad a la hora de usarlo.

Tiene una larga vida útil de la batería, puesto que con tan solo una batería CR2032 puede tener una duración de la batería de hasta 2 años. Si la batería se va agotando se te notificará y podrás reemplazarla fácilmente. Además, te enviará una notificación si sales del área de cobertura y dejas tus artículos atrás. Además, si pierdes tu teléfono puedes presionar dos veces el dispositivo para hacer sonar el móvil incluso si está en silencio.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "no está mal, la batería dura mucho, pero el sonido que hace es bastante bajo por lo que podría ser mejorable". También afirman que "funciona perfectamente, y te envía avisos cuando te separas de tus llaves, siendo muy recomendable". Sin duda es un modelo muy bueno, en especial si quieres un buscador de objetos bluetooth barato y de buena calidad.

Consejos para comprar un buscador de objetos bluetooth: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un buscador de objetos bluetooth, tendrás que fijarte en algunos aspectos que resultarán importantes para tomar una decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Distancia

El rango de cobertura del dispositivo es algo vital que debes tener en cuenta, en especial si sueles perder las llaves porque necesitarás encontrarlas fácilmente. En todo caso, algunos dispositivos tienen un rango que es mucho más amplio que otros en cuanto a alcance.

Se recomienda que el alcance mínimo sea de unos 20 metros para interiores, o de por lo menos 40 metros si se van a usar en exteriores. Además, puedes optar por un modelo que tenga un perímetro de alarma, que te avise de inmediato si los objetos se alejan del rango de cobertura.

Tecnología

Es importante que escojas un modelo que tenga un gran alcance y una conexión que sea muy estable. Por este motivo, siempre será mejor optar por los dispositivos que vengan con una conexión bluetooth 4.0 o 4.1. De esta forma, se podrá tener una conexión que sea mucho más estable y evitarás cualquier tipo de desconexiones inesperadas.

Batería

La duración de la batería es un aspecto clave a considerar, en especial porque debes asegurarte de que esta tenga una gran durabilidad. Muchos modelos ofrecen una duración superior a 1 año de la batería.

Sin embargo, debes fijarte si la batería es reemplazable o no lo es, porque en los modelos que no es reemplazable tendrás que cambiar el dispositivo completo una vez que se descargue. Por este motivo, puede que sea una mejor opción elegir un modelo de batería extraíble y que se pueda cambiar siempre que sea necesario.

Dimensiones y peso

Es importante que el peso sea lo más ligero posible, porque de esta forma será muy cómodo el dispositivo. Además, debes escoger un dispositivo que sea de un tamaño reducido, en especial porque de esta forma podrás incorporarlo en tus rutinas diarias y evitar incomodidades. Si el dispositivo es muy pesado seguramente terminarás por dejar de usarlo.

Materiales de fabricación

Es fundamental que este tipo de dispositivos estén fabricados en materiales que sean altamente resistentes. Siempre se aconseja una fabricación en plástico ABS de alta resistencia para evitar cualquier tipo de inconvenientes. También, si cuentan con resistencia al agua será una mejor solución, lo que permitirá que puedas usarlo todo el tiempo y sin riesgo de que vaya a averiarse rápidamente.

¿Qué es un buscador de objetos bluetooth?

Estos son dispositivos que también se conocen como llavero inteligente, y es un dispositivo electrónico que se conecta a tu móvil mediante una conexión bluetooth. Normalmente estos utilizan la función inteligente del GPS para que se pueda ubicar cualquier objeto fácilmente.

Algunos modelos requieren de una App que se descargará en el móvil para que pueda cumplir con su función. Estos dispositivos normalmente tienen un diseño que permite fijarlos fácilmente a cualquier dispositivo que necesites y te ofrecerán siempre la máxima comodidad posible.

¿Para qué sirve un buscador de objetos bluetooth?

Estos son dispositivos que son muy útiles, en especial porque permiten localizar cualquier tipo de objetos de una forma realmente sencilla y directamente desde tu móvil. Estos dispositivos se pueden utilizar para que se pueda localizar un dispositivo mediante un sonido que emite.

Por otra parte, algunos modelos también tienen un práctico botón que permite localizar el móvil siempre que esté conectado. Al presionar el botón se hará que el móvil emita sonidos para localizarlo fácilmente, incluso si el móvil está en modo silencioso.

Ventajas de los localizadores de objetos bluetooth

Este tipo de dispositivos tienen muchas ventajas interesantes que puedes aprovechar como son:

Son muy económicos puesto que su precio suele rondar los 20 euros.

Existen opciones de conexión mediante bluetooth, pero también nos encontramos con dispositivos que funcionan con radiofrecuencia.

Permiten que las personas olvidadizas puedan localizar los objetos fácilmente.

Tienen un tamaño reducido lo que permite que se puedan usar en diferentes objetos.

Cuentan con diferentes sistemas de aviso, aunque lo más común es que sea mediante un sonido.

Pueden ser ideales para un regalo para una persona olvidadiza.

Como puedes ver, este tipo de dispositivos traerán consigo muchos beneficios a tu día a día que podrás aprovechar.

Tipos de llaveros inteligentes que podrás encontrar

Existen diferentes tipos de dispositivos de este tipo, y que tienen diferentes tipos de conexiones entre las cuales escoger. Dentro de los más comunes están:

Bluetooth: estos se conectan tanto a dispositivos Android como iOS, y usan la tecnología para detectar los objetos cercanos de una forma sencilla.

estos se conectan tanto a dispositivos Android como iOS, y usan la tecnología para detectar los objetos cercanos de una forma sencilla. GPS: estos recurren a una aplicación en tu móvil para geolocalizar el objeto perdido, normalmente se conectan a las torres de telefonía y tienen muchas funcionalidades diferentes.

estos recurren a una aplicación en tu móvil para geolocalizar el objeto perdido, normalmente se conectan a las torres de telefonía y tienen muchas funcionalidades diferentes. RFID: estos funcionan mediante radiofrecuencia, y por lo general funcionan con un control y no se pueden conectar al móvil.

estos funcionan mediante radiofrecuencia, y por lo general funcionan con un control y no se pueden conectar al móvil. Wifi: estos se conectan exclusivamente a los puntos inalámbricos para mostrarte dónde están tus llaves y objetos. Estos tienen la limitación de que requieren una red wifi para funcionar o de lo contrario no se podrán conectar.

Estos son los tipos más comunes que nos encontramos, pero sin duda los más prácticos son los bluetooth, en especial porque la conexión es sencilla y de largo alcance.

¿Cómo funcionan los buscadores de objetos bluetooth comunitarios?

Esta es una tecnología que te puede ayudar en caso de que se pierda tu dispositivo, en especial porque tienen una comunidad de usuarios que permiten su ubicación. Normalmente en marcas como Tile o Chipolo esta opción está disponible para la localización.

Se puede hacer uso del código QR que viene en el dispositivo, con el cual cuando se escanee por parte de otra persona se sabrá exactamente donde está tu dispositivo. Esto ayudará a encontrarlo fácilmente sin que la seguridad de tus datos se vea comprometida.

¿Dónde comprar un buscador de objetos bluetooth?

Estos son dispositivos que cada vez son más populares, y que en la actualidad se pueden encontrar en las grandes superficies como Carrefour o El Corte Inglés. Sin embargo, se debe tener en consideración que la mejor opción a la hora de comprarlos sigue siendo Amazon.

Esto debido a que allí encontrarás siempre los precios más bajos del mercado, y recibirás el dispositivo en la puerta de tu casa. En caso de que se presente algún fallo, el proceso de sustitución del dispositivo será muy sencillo y rápido.