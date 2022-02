Las 8 mejores consolas retro para los más nostálgicos

Las consolas retro cada vez están más de moda, sin importar el avance en los videojuegos más actuales, porque siempre viene bien algo de nostalgia. Los títulos antiguos nos siguen enamorando, y para disfrutarlos necesitaremos de una consola retro como la Nintendo Super NES Classic Mini , para que puedas tener una experiencia que te transporte al pasado.

Sin embargo, existe una gran variedad de opciones diferentes en el mercado entre las cuales escoger y la decisión de compra no es fácil de tomar. Por este motivo, hoy hemos elegido únicamente las mejores opciones para que escojas la que mejor se ajuste a tus gustos.

¿Cuáles son las mejores consolas retro del mercado?

Al buscar consolas retro nos encontramos tanto las que vienen licenciadas originales por las marcas de antaño como otras que incorporan cientos de juegos. Ambas opciones pueden ser buenas, pero para facilitar tu elección hemos seleccionado únicamente las 8 mejores que encontrarás en el mercado:

1. Consola retro Nintendo Super NES Classic Mini

Sin duda esta es una de las mejores consolas retro que encontrarás en el mercado, y que es licenciada originalmente por Nintendo. Esta consola viene con un total de 21 juegos incorporados en la consola incluyendo clásicos de la talla de Super Mario World, Donkey Kong Country, Yoshi’s Island, Super Castrlevania IV o Mega Man X, entre otros. Tiene un catálogo muy amplio para que puedas disfrutar de grandes clásicos de la Super Nintendo en todo su esplendor.

Esta consola incluye Star Fox 1 y 2, pero para jugar al segundo, será necesario que se complete al menos la primera fase del juego original. Esta consola viene con su cable HDMI para conectarla fácilmente a tu TV, así como un cable USB de alimentación. No viene con adaptador de corriente incluido.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una buena consola, con el diseño original, pero ocupando poco espacio y con una muy buena selección de juegos". Por otra parte, destacan que "es un gran producto para coleccionismo, aunque los cables siguen siendo muy cortos, por lo que lo mejor es comprar unos extensores para jugar". Esta es la versión oficial de la Super Nintendo Mini, y que viene con clásicos de la consola.

2. Consola retro Nintendo NES Classic Mini

Se trata de la versión de la consola de los 80 con un acabado renovado y más compacto, que te permitirá revivir momentos únicos. Esta consola viene con 30 juegos clásicos de la NES preinstalados, que pueden ser jugados en tu televisor HD. Además, esta consola incluye nuevas características disponibles en los juegos para que puedas disfrutar aún más de la experiencia.

Esta consola ofrece juegos clásicos incluidos en la misma como son Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN o Kirby’s Adventure, entre otros. La consola viene con un cable HDMI y un cable de alimentación USB, aunque el adaptador no viene incluido. El mando de esta consola también es compatible con la Nintendo Wii U, y puedes guardar el progreso en tus juegos de una forma mucho más sencilla. Por otra parte, también se puede comprar otro mando o utilizar un mando clásico para que puedas disfrutar aún más de la experiencia.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una increíble recreación de la NES original, y en la caja encontrarás todo lo necesario para empezar a jugar". También destacan que "es muy fácil de usar, la interfaz está muy trabajada, y se pueden guardar las partidas y seguir luego". Es una consola de muy buena calidad, aunque no se le pueden añadir más juegos y el cable de los controles es un poco corto.

3. Consola retro Neo GEO SNK Mini

La Neo Geo es posiblemente la mejor consola arcade de todos los tiempos, y esta es una versión reducida de la original que está en formato mini, y que incorpora un total de 40 juegos clásicos. Viene con juegos clásicos como King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury y muchos más. Esta cuenta con una pantalla de 3,5 pulgadas, y con controles de barra de arcade clásicos, para disfrutar de los juegos igual que en su época.

Se puede utilizar con cualquier Power Bank, lo que la hace portátil, y se conecta fácilmente con su cable tipo C incluido. Además, esta se puede conectar a un televisor para disfrutar de tus juegos en una pantalla mucho más grande, gracias a que cuenta con una salida HDMI, aunque el cable no viene incluido con la consola. También se pueden conectar dos controladores adicionales, para que se pueda disfrutar de tus juegos favoritos con tus amigos.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado esta consola, tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el stick y los botones de la consola responden a la perfección, tiene un gran acabado, y se pueden comprar mandos, además de que viene con 40 y títulos instalados que lucen bien en su pantalla". Además, destacan que "es una consola bonita, con una buena emulación y con una buena selección de juegos". Es una consola perfecta si eres amante de la nostalgia.

4. Consola retro BIGFOX Game Stick Mini

Esta es una consola muy práctica que te permitirá disfrutar de todos tus juegos favoritos de antaño de forma muy cómoda. Viene en formato de Game Stick, lo que permitirá conectarla directamente en un puerto HDMI de tu televisor o proyector y conectar el cable de datos USB para que puedas comenzar a disfrutar de tus juegos favoritos en tu televisor.

Esta consola incluye dos controles inalámbricos que son réplicas del DualShock de PlayStation, y que se conectan con tecnología de 2.4GHz. Esto hace que la consola sea muy práctica, en especial porque no requiere de ningún cable para que puedas jugar. Esta consola también admite tarjeta TF, en la que vienen integrados alrededor de 3535 juegos, aunque algunos por limitaciones técnicas no se podrán ejecutar.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo asegurando que "entre tantos juegos hay auténticas joyas, los mandos funcionan bien y tiene un motón de juegos para disfrutar". Por otra parte, destacan que "funciona a la perfección, y es muy buena si te gustan los juegos arcade y de consolas de los 90". Es sin duda una consola de videojuegos clásicos muy práctica, que podrás instalar fácilmente en cualquier tipo de televisor con puerto HDMI.

5. Consola retro QUMOX L401U

Sin duda es una consola que puedes considerar si eres amante de los juegos retro, porque incluye un total de 568 juegos clásicos en su interior. Además, sus controles son completamente inalámbricos con una conexión mediante infrarrojos para jugar de forma inalámbrica. Sus controles están inspirados en el diseño de los controles de la NES, lo que te permitirá revivir los clásicos como en su día.

Viene con dos controles, por lo que podrás jugar en solitario o con un amigo y revivir así los juegos clásicos. Gracias a la conexión infrarroja, los controles necesitarán tan solo 2 pilas AAA para que funcionen correctamente. Se conecta fácilmente a tu televisor mediante el puerto HDMI, y se debe conectar también el cable USB de alimentación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "va genial, tiene muchos juegos, y la instalación de la misma es muy sencilla". También destacan que "es una consola fácil de instalar y de empezar a jugar, además de que se guarda en cualquier sitio y tienes muchísimos juegos para disfrutar". Esta es una consola que es muy entretenida, y que tiene una instalación muy sencilla.

6. Consola retro ITAL Consola Mini arcade

Se trata de una consola con un diseño arcade en miniatura, que es perfecta para llevarla a cualquier parte gracias a su tamaño ajustado. Viene con un total de 250 juegos disponibles, por lo que podrás tener un gran entretenimiento, y disfrutar de los juegos clásicos en cualquier lugar que quieras. Tiene un peso de 260 gramos, por lo que es muy cómoda para llevarla a cualquier parte.

Viene con una gran variedad de juegos de diferentes géneros, e incorpora una pantalla de 2,5 pulgadas retroiluminada para conseguir la máxima practicidad. Cuenta con un volumen ajustable, para que puedas tener una gran experiencia de juego. Funciona con 4 pulas AA, por lo que no necesitarás ningún tipo de cables para disfrutar de tus juegos retro favoritos. Esta consola además está disponible en tres colores diferentes, para que puedas escoger la que más te guste.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es una consola muy chula, y es un muy buen detalle para regalar a alguien de los 80 que le gustaran los videojuegos". Además, destacan que "tiene muchos juegos, pero solo unos pocos son de buena calidad, pero realmente vale la pena". Es una consola de alta calidad, que viene con una pantalla pequeña y que te permitirá jugar en cualquier parte.

7. Consola retro Mars Gaming MRB

Esta sin duda es una muy buena opción si buscas una consola retro portátil, puesto que tiene un diseño inspirado en la Game Boy. Viene con un total de 151 juegos clásicos preinstalados, dentro de los cuales emula juegos clásicos de GBA, NES y SNES. Además, tiene la capacidad de reproducir contenidos multimedia en su pantalla de alta definición, lo que permite que sea un modelo que es muy versátil a la hora de utilizarlo.

Tiene un tamaño que es muy compacto, y que te permitirá llevarla a cualquier parte de una forma muy cómoda. Sus botones son mecánicos con una pulsación optimizada, para que puedas tener la máxima comodidad a la hora de jugar. Cuenta con unos acabados de alta calidad, y es traslúcida por lo que podrás ver en su interior. Además, incorpora una batería de litio que es extraíble y recargable, lo que te permitirá tener muchas horas de juego.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "la resolución de la pantalla es la misma que tiene la GBA, por lo que los juegos se ven perfectos, y la emulación es bastante precisa". Por otra parte, destacan que "es de lo mejor, funciona perfectamente". Esta es una consola de buena calidad que te permitirá revivir los videojuegos clásicos de una forma realmente sencilla.

8. Consola retro Cuskedye Clásico Family

Si buscas una consola retro barata, esta es una gran opción para ti, y que te ofrecerá 620 juegos clásicos para disfrutar. Esta se conecta a tu TV mediante salida AV, puesto que no incorpora una salida HDMI. Viene con dos controles, así como con un práctico cable de carga para comenzar a usarla de inmediato.

Esta es una consola de juegos de 8 bits, la cual viene con controles inspirados en la NES al igual que su diseño. La calidad de la imagen de los juegos sigue siendo la de los juegos clásicos, por lo que puede que no sea tan nítida como los videojuegos actuales. Esta consola no permite almacenar el progreso en los juegos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "el tamaño de la consola es muy pequeña, no pesa nada, los mandos son de buena calidad y tiene muchos juegos para que puedas disfrutar". También afirman que "es una consola de videojuegos retro que tiene juegos muy variados, y algunos son muy conocidos". Esta es una opción muy buena si buscas una consola retro barata y que tenga una muy buena calidad.

Recomendaciones para comprar una consola retro: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar una consola retro, debes tener en cuenta que no todas son iguales y algunas pueden traer más juegos y características que otras. Para que puedas tomar una buena decisión, tendrás que fijarte en los siguientes aspectos básicos:

Tipo de jugador que eres

Para los nostálgicos lo ideal sería apostar por consolas retro de tipo SNES mini, en la que podrás disfrutar de los juegos con sus mandos originales. Pero, si quieres sacar más partido a tu consola, puede que quieras alguna que venga con diferentes tipos de emuladores para tener muchas más posibilidades, y que te permitan descargar juegos.

Ten en consideración que las consolas retro oficinales vienen con juegos preinstalados, y no permitirán la incorporación de nuevos juegos en su memoria. Por este motivo, debes fijarte en cuántos juegos trae la consola, y si viene con los juegos que buscas.

Portabilidad

Debes tener en cuenta si quieres jugar en cualquier parte o si vas a utilizar la consola de videojuegos únicamente en tu hogar. Si vas a usarla en todas partes, debes asegurarte de escoger un modelo que se pueda utilizar en cualquier parte que quieras cuando viajes.

Conexión a TV

Las consolas pueden venir con diferentes salidas para conectarse a tu TV, y muchas ofrecen salida HDMI para conectarse a tu televisor de alta definición. Sin embargo, debes fijarte bien en este aspecto, porque algunas cuentan con salida AV, y otras simplemente no permiten conectarse a un televisor.

Acabados

En las consolas oficiales, no tendrás ningún tipo de inconveniente con este aspecto, porque cuentan con una fabricación con materiales de la más alta calidad. Sin embargo, si hablamos de consolas chinas de imitación, debes fijarte muy bien en este aspecto, porque si tienen unos malos acabados, la consola podría terminar por romperse pronto.

¿Qué son las consolas retro?

Las consolas retro son dispositivos que te permitirá disfrutar de los videojuegos antiguos de una forma muy práctica. La línea que las separa de las consolas actuales es muy fina, porque al final las consolas actuales en unos años terminarán siendo retro.

En la actualidad este tipo de consolas obedecen especialmente a las que permiten ejecutar juegos 2D, o que sirven para géneros muy marcados. Estas consolas no suelen incluir modos de multijugador online como las consolas modernas, y el multijugador será normalmente para 2 jugadores.

Estas consolas normalmente son de nostalgia, y están pensadas para juegos de los años 80 y 90.

¿Para qué sirven las consolas retro?

Básicamente la utilidad de las consolas retro se fundamenta en que te permitirán ejecutar los juegos clásicos de antaño en la actualidad. Estas consolas permiten tener los videojuegos más clásicos en la actualidad, y algunas incluyen características para mejorar la imagen de los juegos.

Este tipo de consolas están pensadas especialmente para brindarte muchas horas de entretenimiento mientras que disfrutas de los juegos clásicos. En todo caso, estas consolas son ideales para cualquier amante de los videojuegos, en especial porque se podrá conseguir una gran experiencia de juego.

Ventajas que tienen las consolas retro

Ten en consideración que si eres fanático de los videojuegos probablemente estés considerando comprar este tipo de consola. Dentro de las ventajas que te ofrecerán están:

Son relativamente baratas.

Te encontrarás con opciones para todos los gustos.

Algunos modelos son portátiles, mientras que otros funcionan conectándose a un televisor.

Los tiempos de carga de los juegos son mínimos.

Son muy fáciles de transportar.

Tienen una gran facilidad de uso.

Son aptas para todas las edades.

Sin embargo, debes tener en consideración que estas consolas tienen algunas desventajas. Las consolas chinas pueden presentar problemas en su funcionamiento, lo que puede llegar a ser incluso molesto. Por otra parte, las consolas retro de las compañías clásicas tienen un límite de juegos, y no podrás agregar más videojuegos a la misma.

Tipos de consolas retro

En la actualidad las consolas retro se pueden clasificar en 3 tipos de consolas diferentes, las cuales son:

Originales: estas son las consolas oficiales, es decir los sistemas originales de los años 80 o 90. Sin embargo, estas consolas suelen ser productos de segunda mano, y los que se encuentran aún en su embalaje pueden tener unos precios desorbitados.

estas son las consolas oficiales, es decir los sistemas originales de los años 80 o 90. Sin embargo, estas consolas suelen ser productos de segunda mano, y los que se encuentran aún en su embalaje pueden tener unos precios desorbitados. Retro Reeditadas: en este caso nos podremos encontrar tanto con opciones oficiales como con opciones piratas. Las consolas originales ofrecen una consola con el mismo diseño de la original, normalmente en una escala más compacta y vienen con juegos preinstalados.

en este caso nos podremos encontrar tanto con opciones oficiales como con opciones piratas. Las consolas originales ofrecen una consola con el mismo diseño de la original, normalmente en una escala más compacta y vienen con juegos preinstalados. Chinas: estas consolas tienen la ventaja de que pueden ofrecer miles de juegos, lo que logran a través de emuladores. Sin embargo, estas pueden ser de baja calidad, y muchas de estas pueden tener input lag, lo que hará que no tengas una buena experiencia de juego.

Sin embargo, para los gamers más puristas, únicamente se pueden considerar consolas retro las consolas originales de su día.

¿Qué son los emuladores?

Un emulador es un programa que permitirá imitar los sistemas de consola dentro de un aparato que no corresponde con el sistema. De esta forma, se pueden ejecutar diferentes tipos de juegos de diferentes plataformas en una sola consola, lo que no es posible con las consolas oficiales.

Algunos modelos chinos, permiten que se puedan modificar los emuladores a tu antojo y agregar los juegos, simplemente conectándolas a un ordenador. De esta forma, se pueden descargar muchos más juegos de los que vienen preinstalados, por lo que ofrecerán una gran cantidad de posibilidades.

¿es mejor una consola retro oficial o una china?

Esto dependerá de lo que estés buscando, puesto que la decisión de comprar una u otra en la mayoría de los casos suele ser muy personal. Ten en cuenta que, en as consolas oficiales no tendrás el temido input lag y su calidad es bastante alta, sin embargo, la cantidad de juegos que ofrecen es limitada, y su grado de personalización suele ser bajo.

Por otra parte, en las consolas chinas nos encontramos con el temido input lag, aunque algunas no lo tienen. En algunas de ellas puedes agregar más juegos a su catálogo, lo que te permitirá tener muchos más juegos, y su calidad suele ser media, al igual que su grado de personalización.

¿Qué es el input lag en las consolas retro?

Este es el enemigo mortal de todo gamer, y este se produce cuando el sonido no concuerda con las acciones que se producen en el juego. También se habla de input lag, cuando los personajes tardan más de lo previsto en responder a las acciones una vez que se han presionado los botones.

Si hablamos de las consolas de videojuegos retro chinas, esto puede llegar a ser un problema muy grave, porque afectará negativamente la experiencia de juego. Esto te impedirá disfrutar de cualquier tipo de juego de una forma agradable.

Por este motivo, si vas a comprar una consola retro china, siempre debes asegurarte de que sea de muy buena calidad. Por otra parte, si optas por las consolas oficiales, no tendrás este tipo de problema, porque en estas el input lag es totalmente inexistente. Esto hace que muchos jugadores prefieran las consolas originales, a pesar de que el catálogo de juegos es bastante más limitado que el de las consolas chinas que se pueden personalizar.