Con los avances de la tecnología cada vez necesitamos menos equipos y espacio para tener un ordenador funcional en nuestro hogar. Esto gracias a que surgieron los ordenadores de sobremesa todo en uno como el MSI Modern AM241P , que vienen con todo incorporado incluyendo la pantalla, lo que hace que ocupen muy poco, pero manteniendo su funcionalidad.

Estos ordenadores forman parte de las nuevas tecnologías que permiten ahorrar cada vez más espacio, y al mismo tiempo brindarnos la suficiente potencia para nuestras actividades diarias. Y además, le dan un toque actual y moderno al espacio donde lo ubiquemos.

¿Cuál es el mejor ordenador de sobremesa todo en uno del mercado?

Encontrar un buen ordenador de sobremesa todo en uno no siempre será fácil, en especial porque debemos considerar sus características internas para saber cuál se adapta mejor a nuestro uso. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podremos encontrar en el mercado, para que tomar una buena decisión de compra sea mucho más fácil.

Los mejores ordenadores de sobremesa todo en uno:

1. Ordenador de sobremesa todo en uno MSI Modern AM241P

Ordenador de sobremesa todo en uno MSI Modern AM241P

Sin duda alguna es uno de los mejores ordenadores de sobremesa todo en uno que podremos encontrar en el mercado actual. Esto gracias a que cuenta con una amplia pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS que nos dará una resolución Full HD, para disfrutar de una muy buena calidad de imagen en todos nuestros contenidos. En su interior nos encontramos con un procesador Core i7-1165G7 de 11ª generación, que te permite ejecutar tus aplicaciones de forma fluida.

También incorpora un total de 8GB de memoria RAM DDR4, y en cuanto a almacenamiento nos encontramos con un SSD M.2 de 256GB y un HDD de 1TB, para tener una gran cantidad de espacio para el almacenamiento. Viene con la tecnología Wi-Fi 6 incorporada. Además, cuenta con tecnología Anti-Flicker y Less Blue Light en su pantalla, además de incluir una webcam para todas tus llamadas. Su sistema de refrigeración Silent Pro Cooling, mantendrá tu ordenador a una temperatura óptima sin que vaya a generar demasiado ruido.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un muy buen equipo para trabajar o para las clases en línea, y cumple por completo con la descripción". Por otra parte, destacan que "es un ordenador de muy buena calidad y es un equipo ideal para el día a día con una muy buena pantalla". Este es un modelo con un gran rendimiento, y que te permitirá desarrollar todas tus actividades diarias de forma cómoda.

2. Ordenador de sobremesa todo en uno HP 3V667EA

Ordenador de sobremesa todo en uno HP 3V667EA

Este es un ordenador all in one que tiene una pantalla de 24 pulgadas, y que viene con un potente hardware. Cuenta con una unidad reproductora de DVD, y una cámara pop-up para videoconferencias que se puede guardar fácilmente cuando no se esté utilizando. Tiene un procesador Intel Core i5 de 11ª generación, lo que permite tener un rendimiento muy bueno en todo tipo de aplicaciones y entretenimiento.

Su pantalla es Full HD, lo que te permite tener siempre la máxima calidad de imagen posible, y así disfrutar de una gran versatilidad a la hora de utilizarlo. Tendrás una gran cantidad de almacenamiento, puesto que incorpora 512GB de SSD y 1TB de HDD, así como 8GB de memoria RAM para mantener el máximo rendimiento en todo momento. Viene con Windows 10 preinstalado, e incorpora una tarjeta gráfica Intel.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un dispositivo superior, permite hacer todas las tareas diarias de una forma muy sencilla y eficiente". También destacan que "tiene un gran rendimiento, y que incorpore unidad de DVD es bastante útil". Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial porque nos permitirá disfrutar de un gran rendimiento en todas las aplicaciones que utilicemos.

3. Ordenador de sobremesa todo en uno Acer Aspire C27-1655

Ordenador de sobremesa todo en uno Acer Aspire C27-1655

Se trata de un ordenador de sobremesa que nos ofrece un gran rendimiento gracias a que incorpora un CPU Intel Core i5, y un total de 8GB de memoria RAM. Está preparado para las tareas más exigentes, y cuenta con unos gráficos mejorados gracias a su GPU NVIDIA GeForce MX330, con lo que podrás utilizarlo para los desafíos visuales exigentes sin ningún tipo de inconvenientes.

Cuenta con una gran pantalla de 27 pulgadas con un panel IPS y una resolución Full HD, lo que permitirá que tengamos unos detalles muy nítidos, colores vivos y amplios ángulos de visión. En su interior viene con un almacenamiento de 256GB en formato SSD y 1TB de HDD, para que no te vaya a faltar el espacio de almacenamiento. También incluye teclado y ratón inalámbricos y se puede actualizar a Windows 11.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un ordenador de muy buena calidad y que viene con 256GB de SSD, es muy fácil de montar y es suficientemente rápida para todas las necesidades". Además, destacan que "es un modelo que funciona bastante bien, si disco HDD de 1TB es útil, aunque su teclado viene en inglés". Esta es una opción bastante interesante, en especial si ejecutas muchos contenidos audiovisuales puesto que tiene una tarjeta gráfica mejorada.

4. Ordenador de sobremesa todo en uno Asus V241EAK-WA193T

Ordenador de sobremesa todo en uno Asus V241EAK-WA193T

Este es un ordenador bastante interesante que debes considerar, en especial porque tiene un muy buen rendimiento. Este cuenta con una pantalla de 23,8 pulgadas en formato Full HD, y un procesador Intel Core i5-1135G7. Gracias a esto podrás disfrutar de todos tus contenidos y aplicaciones con un rendimiento excepcional, acompañado con un total de 8GB de memoria RAM para que ejecutes todas las tareas de una forma cómoda.

Su procesador cuenta con tecnología turbo boost lo que permite alcanzar velocidades de procesamiento de hasta 4,2 GHz, y así manejar todas tus aplicaciones fácilmente. Cuenta con un disco SSD de 512GB que permitirá tener un rendimiento excelente del mismo. Además, incorpora un motor gráfico Intel Iris Xe Graphics, que nos permitirá conseguir un gran rendimiento a nivel visual.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es un equipo que rinde bastante bien para todas las tareas que necesitemos, y que es muy rápido". Por otra parte, destacan que "es ideal para el trabajo en casa, con un rendimiento espectacular, y la calidad de su pantalla es bastante buena".

5. Ordenador de sobremesa todo en uno Lenovo IdeaCentre AIO 3

Ordenador de sobremesa todo en uno Lenovo IdeaCentre AIO 3

Se trata de un ordenador de sobremesa todo en uno que nos ofrece una pantalla de 27 pulgadas con una resolución Full HD, que permite tener una gran calidad de imagen. Su panel es IPS y con 250nits, lo que permite tener una gran calidad de imagen en todo momento. Incorpora un procesador Intel Core i5-10400T, con el que tendrás un excelente rendimiento.

Incorpora un total de 16GB de memoria RAM en dos slots de 8GB cada uno con un rendimiento DDR4-2666, lo que permitirá que puedas ejecutar todas las tareas que necesites fácilmente. En cuanto a almacenamiento nos encontramos con un total de 512GB en formato SSD. Tiene una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 630, y su sistema operativo es Windows 10 Home.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona perfecto para jugar juegos online, no hace ruido, ni se calienta, y tiene un muy buen tamaño, así como bastantes puertos USB". También destacan que "es una excelente alternativa, con un procesador que es muy ágil y eficiente, y se actualiza a Windows 11".

6. Ordenador de sobremesa todo en uno HP 27-cb0001ss

Ordenador de sobremesa todo en uno HP 27-cb0001ss

Este sin duda es un muy buen ordenador que puede tener en consideración, y que cuenta con una pantalla Full HD de 27 pulgadas con un panel IPS, BrightView y 300 nits. Tiene un procesador AMD Ryzen 7 5700U, que permite tener una gran velocidad de procesamiento ya que permite aumentar la velocidad del mismo hasta 4,3GHz, y permite el manejo de un total de 16 subprocesos, lo que nos permitirá ejecutar todas las tareas que necesitemos de una forma bastante efectiva y rápida.

Incorpora una memoria RAM DDR4-3200 de 16GB en dos slots de 8GB cada uno, lo que nos permitirá tener un gran rendimiento en el ordenador. Además, viene con gráficos integrados de AMD Radeon, lo que nos permitirá conseguir siempre el máximo rendimiento posible. Además, viene con Windows 11 Home preinstalado, con lo que podrás conseguir siempre un gran rendimiento.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene un buen diseño, es muy fácil de instalar, y viene listo para funcionar con Windows 11 preinstalado". Además, destacan que "va como un tiro para el uso diario, funciona para juegos sin dar ningún tipo de tirones, y funciona para todas las tareas que debamos hacer en nuestro día a día". Es una muy buena opción a considerar, en especial porque este modelo viene con 1TB de disco SSD para que puedas tener un almacenamiento rápido y fiable.

7. Ordenador de sobremesa todo en uno MSI Modern AM241 11M-014EU

Ordenador de sobremesa todo en uno MSI Modern AM241 11M-014EU

Se trata de un ordenador de sobremesa todo en uno que tiene una gran relación calidad-precio, y que nos ofrecerá un gran rendimiento para trabajar en casa. Incorpora un procesador Intel Core i5-1135G7 de 11ª generación, y gráficos Intel Iris Xe, con lo que se podrá tener capacidades avanzadas para aplicaciones de vídeo y multitarea.

Viene con un total de 8GB de memoria RAM DDR4, y 256GB de almacenamiento en formato SSD, así como un módulo térmico Silent Pro Cooling, que evitará que haga demasiado ruido. Tiene una pantalla de 23,8 pulgadas con tecnología Anti-Flicker y un filtro de reducción de luz azul para evitar la fatiga visual. Es un modelo fácil de actualizar, puesto que cuenta con una bahía de acceso de 2,5 pulgadas para instalar un HDD o SSD extra. Incorpora además conectividad Wi-Fi 6, y se puede montar en la pared de forma sencilla.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un ordenador muy recomendado, va muy rápido y viene todo empaquetado genial, aunque el teclado no viene en español". Por otra parte, destacan que "es perfecto para uso personal, y funciona bien con la gran mayoría de las aplicaciones".

8. Ordenador de sobremesa todo en uno Acer Aspire C24-1650

Ordenador de sobremesa todo en uno Acer Aspire C24-1650

Si estás buscando un ordenador de sobremesa todo en uno barato, no cabe duda de que este es una muy buena opción a considerar. Incorpora una pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS Full HD, que permite tener una muy buena calidad e imagen, y cuenta con un chasis ultra delgado para tener una visión más clara. Viene con el sistema operativo Windows 11 preinstalado, para que puedas comenzar a utilizarlo de inmediato.

Incorpora un procesador Intel Core i3 de 11ª generación, así como gráficos Intel UHD, y una memoria RAM de 8GB ampliable hasta 32GB. De esta forma, se podrá obtener una experiencia fluida en todas las tareas diarias, e incorpora un disco SSD de 256GB para el almacenamiento. Tiene puertos USB 3.2, y tienen un diseño que es muy elegante que se ajusta fácilmente a cualquier lugar.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un muy buen rendimiento para el precio que tiene, y tiene unas características que hacen que sea sobresaliente". También destacan que "es un producto de muy buena calidad, y su pantalla tiene una calidad bastante buena". Este es un ordenador todo en uno barato que te permite tener un rendimiento óptimo y adaptado a todas tus necesidades.

Consejos para comprar un ordenador de sobremesa todo en uno: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un ordenador de sobremesa todo en uno, tendremos que fijarnos en algunos aspectos que resultarán importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Procesador

El procesador es el motor del ordenador, y es el que nos permitirá ejecutar los programas de una forma fluida. Por este motivo, siempre debemos buscar procesadores que tengan más de 3 núcleos, y que tengan una frecuencia de procesamiento lo más alta posible. Procesadores desde Intel Core i5 en adelante son una buena opción para desarrollar todas las tareas diarias.

Pantalla

La pantalla es un aspecto importante en este tipo de ordenadores, y podremos optar por una pantalla que incorpore un panel IPS. Además, debes fijarte en que la resolución de la pantalla sea Full HD, para que puedas tener una buena calidad de visualización. Si la resolución es inferior, no importa si tienes un muy buen procesador gráfico, porque tendrás una imagen bastante limitada por la pantalla.

Diseño

Si bien la mayoría de los ordenadores all in one vienen con un diseño que es moderno y que está pensado para que sean cómodos. Debes asegurarte de que el diseño sea compacto, ligero, fácil de instalar y que ocupe poco espacio, para garantizar así que podrás tener una gran comodidad al usarlo.

Ten en cuenta los biseles de la pantalla, los cueles deben ser lo más delgados posible, para que así tengamos una visualización más cómoda. Si el ordenador tiene unos biseles muy anchos estos causarán incomodidad en la visualización de los contenidos en pantalla.

Consumo energético

En la actualidad contamos con muchos dispositivos que están conectados a nuestra red eléctrica por lo que es crucial conseguir un modelo que nos permite ahorrar energía. Lo ideal será prestar atención a la cantidad de vatios que consume el ordenador, la cual no debería sobrepasar los 300W.

¿Qué es un ordenador de sobremesa todo en uno?

Un ordenador de sobremesa todo en uno o all in one, es un equipo que integrará todos los componentes en una sola unidad para tener un sistema computacional funcional. En la gran mayoría de modelos todos estos componentes están detrás de la pantalla, aunque algunos pueden incorporar elementos también en el pie del equipo.

Estos equipos incorporan el procesador, disco duro, placa base y pantalla, en un solo dispositivo, para que puedas manejarlo todo desde tu lugar de trabajo. Esto hace que no tengamos que preocuparnos por monitores, cajas, cables o muchos botones, porque únicamente requieren de un cable de alimentación para dar energía al ordenador.

¿Para qué sirve un ordenador de sobremesa todo en uno?

Este tipo de ordenadores están pensados especialmente para ahorrar espacio en nuestros hogares y para facilitar nuestras tareas diarias. Estos suelen incorporar componentes que nos ofrecen un buen rendimiento para ejecutar las aplicaciones tradicionales que utilizamos en nuestro día a día.

Sin embargo, estos modelos no tendrán la suficiente potencia para que logremos ejecutar videojuegos de última generación son una buena fluidez. Esto debido a que las tarjetas gráficas que incorporan suelen ser chips integrados y no tarjetas dedicadas, por lo que están pensados especialmente para un entorno de trabajo o estudio.

Ventajas que tienen los ordenadores de sobremesa todo en uno

Existen múltiples ventajas de comprar un ordenador todo en uno, dentro de las que nos encontramos las siguientes:

Ocupan muy poco espacio comparado con los ordenadores de sobremesa tradicionales.

Tienen unas pantallas que nos ofrecen una muy buena resolución.

Normalmente incluyen ratón y teclado inalámbricos para un mayor orden.

Nos permiten ahorrar energía porque su consumo es menor a un ordenador de sobremesa.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos equipos son más limitados en cuanto a hardware, por lo que no tendrán muchas opciones de actualización de software. Además, en caso de cualquier tipo de avería, las reparaciones de los mismos son bastante costosas, y no son muy portátiles puesto que sus pantallas suelen ser siempre superiores a las 20 pulgadas.

Componentes de los ordenadores todo en uno

Los ordenadores todo en uno tienen diferentes componentes para lograr funcionar de una forma adecuada, dentro de los que están:

Procesador: este es el responsable de la ejecución de las tareas, y determina en gran medida la rapidez del equipo.

este es el responsable de la ejecución de las tareas, y determina en gran medida la rapidez del equipo. Memoria RAM: esta memoria mantiene la información en un área temporal, evitando que el disco duro use esta información para los programas o aplicaciones, siendo mucho más eficiente.

esta memoria mantiene la información en un área temporal, evitando que el disco duro use esta información para los programas o aplicaciones, siendo mucho más eficiente. Tarjeta gráfica: garantiza la calidad de imagen que tendremos en nuestro ordenador, y es la que nos permitirá jugar, ver películas o cualquier actividad multimedia en el ordenador.

garantiza la calidad de imagen que tendremos en nuestro ordenador, y es la que nos permitirá jugar, ver películas o cualquier actividad multimedia en el ordenador. Disco duro: es el elemento donde se almacenan nuestros archivos, programas y el sistema operativo. Cuanto mayor sea el almacenamiento interno, mejor, y si tenemos un disco SSD este será mucho más rápido que un disco duro tradicional HDD.

¿Qué conexiones incorporan comúnmente los ordenadores de sobremesa todo en uno?

Los ordenadores de sobremesa todo en uno van actualizándose constantemente para ofrecernos lo último en conectividad. Por este motivo, es común que tengan varios puertos USB de las últimas generaciones para que conectemos nuestros dispositivos de una forma muy sencilla.

Además, algunos incorporan lectores de tarjetas SD, conexiones HDMI para transmitir audio y vídeo de alta definición, así como una conexión inalámbrica bluetooth para transferir datos. Sin embargo, la conectividad puede variar entre un modelo u otro, por lo que es importante fijarse bien en las especificaciones del ordenador para que se ajuste por completo a tus necesidades particulares.

¿Se pueden actualizar los ordenadores todo en uno?

En los ordenadores de sobremesa podremos cambiar todos sus componentes y actualizarlos a nuestro antojo, lo que nos permite ir actualizándolos de forma efectiva. Sin embargo, en los ordenadores de sobremesa todo en uno no será tan sencillo conseguirlo.

Esto se debe a que la mayoría de estos ordenadores vienen con todos sus componentes listos para funcionar y son difíciles de actualizar. Puedes encontrar modelos que permiten la actualización mediante una bandeja de acceso, pero más allá de agregar más disco duro o memoria RAM no podrás hacer mucho, porque el resto de componentes serán los que vienen en el ordenador de fábrica.