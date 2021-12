Las Tablets son dispositivos que cada vez se usan más, fundamentalmente porque son muy cómodas para hacer las tareas simples del día a día, tanto del trabajo como del colegio. Es importante señalar que puede que quieras usar este tipo de dispositivos como un ordenador y para ello necesitarás un teclado para Tablet como el Logitech Keys-To-Go , que te permitirá tener tanta comodidad como con un ordenador.

Pero, en el mercado nos encontramos con muchos modelos diferentes de estos dispositivos entre los cuales escoger por lo que tomar una decisión de compra no es fácil. Por lo cual, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado para que consigas la máxima productividad.

¿Cuál es el mejor teclado para Tablet del mercado?

Encontrar un teclado para Tablet de buena calidad y que te permita trabajar más fácilmente no siempre será fácil. Por este motivo, hemos seleccionado únicamente los 8 mejores modelos del mercado para que tu elección sea más sencilla. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Teclado para Tablet Logitech Keys-To-Go

Teclado para Tablet Logitech Keys-To-Go

Es sin duda uno de los mejores modelos de teclados para Tablet que podrás encontrar en el mercado, gracias a su diseño fino y ligero. Su estructura es muy resistente, gracias a su cubierta FabricSkin, que protege el teclado de salpicaduras y suciedad. Esto permite que el teclado pueda limpiarse fácilmente sin ningún tipo de inconvenientes.

Ofrece una conexión mediante bluetooth integrada, que permite conectarse a cualquier dispositivo fácilmente. Tiene accesos directos de iOS, además de que sus teclas están bien espaciadas para que se pueda escribir de una forma muy cómoda. Tiene una batería recargable que puede durar hasta 3 meses con una sola carga, con un indicador de que la batería está baja. La duración de su batería se basa en un uso medio de dos horas al día.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "es un modelo que es muy suave, y que está diseñado para que no debas tener ningún tipo de cuidado con el porque no entra suciedad ni líquidos". Por otra parte, destacan que "es un teclado perfecto para usarlo con el iPad Pro, es muy ligero y portable, además de que ocupa muy poco espacio". Es sin duda un teclado que es muy cómodo, pesa muy poco y es muy pequeño para llevarlo fácilmente a cualquier parte.

Ver precio

2. Teclado para Tablet Logitech K380

Teclado para Tablet Logitech K380

Se trata de un teclado que es muy compacto y ligero con una conexión bluetooth que te permite conectarlo a todo tipo de dispositivos incluyendo las Tablets. Se conecta muy fácilmente como cualquier otro dispositivo bluetooth, siendo compatible con Windows, Mac, iPadOS, Android. Se puede conectar con hasta 3 dispositivos de una forma muy práctica para que puedas ir cambiando entre dispositivos en caso de ser necesario. Tiene un diseño minimalista, y un volumen reducido con un perfil delgado que permite llevarlo a cualquier parte de una forma muy cómoda.

Funciona con baterías AAA alcalinas, lo que permite que se pueda tener hasta dos años de autonomía, por lo que no tendrás que preocuparte por el suministro de energía. Tiene unas teclas que son muy ergonómicas, cuyo diseño coincide con la forma de los dedos para que se pueda tener una mejor experiencia a la hora de escribir. Es un teclado diseñado para adaptarse a cualquier espacio de trabajo, y que permite tener siempre la máxima comodidad posible.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "es un teclado bluetooth pequeño y de alta calidad para usarlo con cualquier dispositivo de una forma muy cómoda". También destacan que "es un teclado muy cómodo, funciona de maravilla, y puede estar conectado fácilmente a diferentes dispositivos". Es un teclado que es muy versátil, y que ofrece una duración de batería excepcional gracias a su sistema de ahorro que es bastante efectivo.

Ver precio

3. Teclado para Tablet AIMMIE Rechargeable 10

Teclado para Tablet AIMMIE Rechargeable 10

Este es un teclado que viene con una conexión inalámbrica que es ideal tanto para teléfonos móviles como para tabletas. Ofrece una gran comodidad y se puede utilizar a una distancia de hasta 10 metros de distancia. Viene con un cable de carga USB incluido, para recargar su batería incluida, la cual puede durar hasta 30 días con uso continuo o 120 días en modo de espera.

Es compatible con los sistemas operativos iOS, Android y Windows, conectándose fácilmente a cualquier dispositivo. Es un tamaño compacto y que se destaca por ser muy ligero con un peso de tan solo 185g, y gracias a su diseño ultradelgado se puede llevar a cualquier parte sin problemas. Es un modelo muy fácil de utilizar, en especial porque solo bastará con encender su interruptor para sincronizarlo con el dispositivo que desees de forma sencilla.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "por el precio que tiene está estupendo, y se conecta sin problemas a cualquier dispositivo". Además, aseguran que "tienen un tamaño muy práctico, además que viene tanto teclado como ratón lo que permite tener la máxima versatilidad". Este es un teclado de muy buena calidad, aunque debes tener en cuenta que viene únicamente en inglés.

Ver precio

4. Teclado para Tablet Fintie EB00055EU

Teclado para Tablet Fintie EB00055EU

Es un teclado de muy buena calidad y que tiene un tamaño de 10 pulgadas lo que lo hace práctico para llevarlo a cualquier lugar. Tiene compatibilidad tanto con tablets Android como iOS, conectándose de una forma muy rápida. Tiene un diseño que es elegante y portátil, además de ser muy ligero lo que permite que sea muy cómodo de llevar a todas partes.

Está fabricado con material ABS de alta gama, por lo que puede resistir golpes y no se romperá fácilmente. Viene con una batería de litio totalmente recargable que permite tener hasta 140 horas de autonomía si se usa de forma ininterrumpida. Cuenta con un modo automático de ahorro de energía, para prolongar al máximo la carga del mismo, y puede funcionar a una distancia de hasta 10 metros mediante su conexión bluetooth 3.0.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona muy bien, es un teclado más pequeño que un teclado normal y va perfecto para usarlo con la Tablet". Por otra parte, destacan que "es delgado, tiene una muy buena relación calidad-precio y su conectividad es muy buena". Este es un teclado que tiene un muy buen precio y que pesa muy poco por lo que es fácil de llevar a todas partes.

Ver precio

5. Teclado para Tablet Rii K09

Teclado para Tablet Rii K09

Este es un teclado pequeño y que viene con una conexión mediante bluetooth 4.0 que permite tener una mayor estabilidad en la misma. Es un teclado retroiluminado que puede ser usado en todos los sistemas operativos mediante su conexión bluetooth, sin embargo, no funciona con Fire TV. Tiene un sistema de retroiluminación RGB multicolor lo que hace que se vea como el arco iris.

Es ideal para escribir en entornos oscuros sin necesidad de que tengas que lastimar tus ojos. Incorpora una batería recargable que permite mantener el dispositivo funcionando hasta por 70 horas de forma continua si se tiene la iluminación apagada. Su tamaño es muy compacto, ligero y delgado, lo que permite llevarlo a cualquier parte de una forma muy cómoda. Viene con su propio estuche de transporte, lo que permitirá tener siempre la máxima comodidad para transportarlo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un teclado muy bueno y barato, aunque los colores de la iluminación no se pueden cambiar siendo los que vienen predefinidos". También aseguran que "es un teclado bastante pequeño, no se puede graduar el brillo de las teclas, y se conecta fácilmente mediante bluetooth". Es un modelo que es fácil de usar, de conectar y que te ofrece una buena iluminación.

Ver precio

6. Teclado para Tablet OMOTON Android

Teclado para Tablet OMOTON Android

Este es un teclado bluetooth que está especialmente diseño para funcionar con el sistema operativo Android. Viene completamente en español, incluyendo tanto letras como los símbolos, lo que te permite tener siempre la máxima comodidad. El teclado funciona sin cable, simplemente enlazándose a los dispositivos como tablets o móviles, siempre que su sistema operativo sea Android.

Cuenta con una larga vida de su batería, puesto que con tan solo un par de pilas AAA puede funcionar hasta por 30 días sin ningún inconveniente. Es un modelo que es bastante ligero y fácil de llevar, sin que vaya a ocupar demasiado espacio, lo que garantizará siempre una gran comodidad. Este modelo no funciona con los sistemas operativos de Windows, iPadOS, Mac OS o iOS.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un teclado con un tacto muy cómodo, y se empareja sin problemas a la Tablet". Además, destacan que "funciona perfectamente, no tiene ningún tipo de latencias, y funciona incluso con un iPad Air 3, aunque el fabricante afirma que no". Este es un teclado muy ligero, aunque no trae las pilas que necesita para funcionar.

Ver precio

7. Teclado para Tablet Rii BT11

Teclado para Tablet Rii BT11

Este es un práctico teclado que viene con un touchpad integrado, lo que permite que se pueda usar de una forma mucho más cómoda. Funciona con bluetooth 3.0, ofreciendo una conexión de alta velocidad, y que permite tener una distancia de la señal de hasta 10 metros sin ningún tipo de inconvenientes. Su diseño ultradelgado permite que se pueda llevar fácilmente a cualquier parte porque cabe en cualquier bolso o mochila.

Viene con un diseño QWERTY, y sistema de hot keys, que es totalmente compatible con Android, iOS, Windows y Mac. Es un teclado que es completamente ergonómico y que funciona con una batería recargable, lo que hace que sea mucho más práctico que los modelos que funcionan con pilas.

Son muchas las reseñas positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un teclado que tiene un diseño muy plano, es bastante compacto y es muy fácil de escribir en él sin ningún tipo de problemas". Por otra parte, destacan que "el diseño de este teclado bluetooth está muy conseguido, siendo fabricado en plástico de buena calidad". Es un modelo muy práctico para usarlo en el día a día y tener una gran comodidad al usarlo.

Ver precio

8. Teclado para Tablet SENGBIRCH Light

Teclado para Tablet SENGBIRCH Light

Se trata de un teclado que tiene compatibilidad con dispositivos Android, iOS y Windows, además de la mayoría de dispositivos que tengan una conexión bluetooth. Tiene un diseño ultra liviano y compacto, que facilitará en gran medida su transporte, y se puede llevar en cualquier tipo de mochila o maletín. Funciona con 2 pilas AAA que no vienen incluidas en el paquete de compra.

Cuentan con un sistema de ahorro de energía, que permite que se pueda tener una duración de la batería muy larga. Se conecta exclusivamente por bluetooth 3.0, y no tiene conexión mediante USB. Tiene una muy buena velocidad de transmisión de datos, y un alcance de hasta 10 metros, lo que permite utilizarlo con cualquier dispositivo en cualquier parte.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un teclado muy bueno para el precio que tiene y se puede conectar con todos los dispositivos de una forma muy sencilla". También destacan que "es un modelo que es bastante pequeño, versátil y que es muy útil con una muy buena conexión bluetooth". Es un modelo multifunción que tiene un precio bastante bajo por si buscas un teclado para Tablet barato.

Ver precio

Recomendaciones para comprar un teclado para Tablet: ¿Qué tener en cuenta?

Para comprar un teclado para Tablet siempre debes fijarte en algunas características que te ayudarán a tomar una decisión de compra acertada. Dentro de las principales que deberías considerar estarán:

Dimensiones y peso

Es importante tener en cuenta que el teclado no está incorporado en la Tablet, por lo que necesitarás un espacio extra a la hora de transportarlo. Asegúrate de que el teclado sea lo más ligero posible, y que el tamaño sea bastante compacto para que no ocupe demasiado espacio.

En todo caso, los modelos ultrafinos siempre serán la mejor solución, porque no se notará que lo estamos transportando.

Conectividad y compatibilidad

Debes asegurarte de que el modelo que vayas a escoger sea compatible con el sistema operativo de tu Tablet. Normalmente en las tablets nos encontramos con sistemas operativos Android, iOS o Windows, y en el mercado podremos encontrar teclados específicos para este tipo de sistemas.

También puede apostar por un modelo que sea universal, porque de esta forma podrás conectarlo con todos tus dispositivos. Esto permitirá que si renuevas tu dispositivo y cambias de sistema operativa no tendrás que cambiar el teclado forzosamente al mismo tiempo.

Ergonomía y comodidad

Es importante que el modelo de teclado para Tablet que vayas a comprar sea muy cómodo a la hora de utilizar. Asegúrate de elegir un modelo que tenga un diseño ergonómico, en especial si lo vas a utilizar durante muchas horas seguidas, porque esto te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad.

Fíjate muy bien en el diseño físico, así como la distancia entre las teclas, y la existencia o no de algún espacio de apoyo para las muñecas. Esto afectará a tus músculos y articulaciones cuando se tiene un uso frecuente y prolongado.

Funcionalidades

No todos los teclados tienen la misma complejidad técnica ni las mismas prestaciones, y en función del uso que le vayas a dar debes priorizar unas funciones sobre otras. Algunos teclados ofrecen únicamente una combinación alfanumérica, mientras que otros tienen atajos y accesos directos.

Dependerá mucho de las necesidades particulares que tengas el modelo que vas a escoger, y puede que te baste con un QWERTY. Pero, si navegas mucho por internet y se usan funciones avanzadas de la Tablet, es probable que necesites diferentes acciones rápidas, para que así sea más cómodo utilizar tu dispositivo.

¿Qué es un teclado para Tablet?

Los teclados para tablets son dispositivos periféricos que no se encuentran ensamblados en la estructura física de las mismas. Es básicamente un teclado convencional, que se compone de teclas alfanuméricas, y se pueden integrar diferentes funciones específicas asociadas al sistema operativo.

Estos dispositivos normalmente incluyen una conexión mediante bluetooth, con la cual se puede teclear a distancia. Permiten editar o escribir textos en la Tablet de una forma muy cómoda y sencilla. Gracias a estos dispositivos podrás tener una gran comodidad y suelen tener un alcance de hasta 10 metros de distancia.

¿Para qué sirve un teclado para Tablet?

Las tablets son dispositivos que están entre un móvil y un ordenador, y a pesar de que tienen muchas ventajas también presentan algunas desventajas. En todo caso, algunas de las funcionalidades adicionales que ofrecen pueden verse limitadas debido a la inexistencia de un teclado físico.

Si se va a usar la Tablet como herramienta de trabajo, un teclado para Tablet puede ser una herramienta fantástica. Esto debido a que puedes crear o editar documentos, así como escribir correos electrónicos sin usar el teclado táctil el cual puede ser muy incómodo. Estos teclados permiten trabajar de una forma mucho más cómoda y precisa que con el teclado táctil, y pueden ser muy útiles incluso para el ocio.

¿Cómo funcionan los teclados para tablets?

Los teclados para tablets que encontramos en la actualidad en el mercado tienen una conexión inalámbrica con las tablets u otros dispositivos. Por este motivo, no requieren de ningún tipo de conexión mediante cables USB, como ocurría con los modelos antiguos.

Normalmente la conexión se realiza mediante bluetooth, y de allí la importancia de que la conexión sea lo más rápida posible. Los teclados más avanzados te ofrecerán conexiones bluetooth 3.0 o 4.0, las cuales siempre serán las más aconsejables para brindar la máxima estabilidad y una buena transmisión de datos.

Ventajas que tienen los teclados para tablets

Si estás pensando en comprar un teclado para Tablet, debes tener en consideración que estos tienen muchas ventajas interesantes dentro de las que están:

El uso de los mismos es muy sencillo.

Permite controlar de una forma más sencilla tu Tablet.

Son muy útiles para los profesionales.

Su coste es realmente bajo.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, también pueden tener algunas desventajas como el hecho de que la mayoría suelen llegar a ser demasiado simples. Además, representarán un gasto adicional porque tendrás que comprar un dispositivo periférico para tu Tablet.

¿Es posible usar cualquier teclado para Tablet en mi dispositivo?

Normalmente no, porque algunos son compatibles exclusivamente con algunos sistemas operativos y están pensados para cumplir con sus funciones en estos. Sin embargo, en el mercado actual cada vez son más populares los modelos universales, que son compatibles con casi cualquier sistema operativo.

Ten presente que, algunos teclados de este tipo no funcionarán en sistemas operativos como iOS. Esto especialmente debido a que la mayoría de las tablets que encontramos en el mercado funcionan con sistema operativo Android. Sin embargo, siempre será más recomendable optar por un modelo universal porque si cambias tu dispositivo y el sistema operativo no tendrás que cambiar tu teclado.

Tipos de alimentación de estos teclados

Los teclados para Tablet funcionan con diferentes tipos de sistemas de alimentación. Actualmente no es muy común encontrarnos con teclados para este tipo de dispositivos que funcionen con cable de alimentación ni con baterías de plomo o níquel.

Por otra parte, los modelos más modernos que encontramos en la actualidad funcionan con baterías de litio. Estas darán una mayor autonomía, que puede llegar hasta las 100 horas de uso continuo en algunos casos. Además, también existen los modelos de pilas, con los que no tendrás que recargar el teclado cada cierto tiempo, y en caso de que deje de funcionar por pila simplemente se reemplazará y continuarás trabajando normalmente.

Coste promedio de los teclados para Tablet

Los teclados para tablets son accesorios que pueden llegar a ser muy baratos, por lo que es fácil encontrar modelos que se ajusten a tus necesidades. Estos dispositivos no son accesorios premium, por lo que existen muchos modelos que son muy asequibles.

Estos suelen estar en promedio entre los 20 y los 40 euros, que es el rango de precios que tendrán la mayoría de los modelos estándar que encontramos en la actualidad en el mercado. Además, si buscas unas buenas ofertas, en Amazon siempre podrás encontrar los precios más bajos.