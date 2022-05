La inteligencia irónica de Pla, maestro de escritores

En el 125 aniversario del nacimiento de Josep Pla (1897-1983), Ediciones 98 publica una segunda edición revisada de Viaje a pie, "una obra olvidada" del prosista catalán.

Pla era periodista y trabajó de corresponsal en varios países europeos. Fue cronista parlamentario en la II República. Se recluyó en su masía una vez terminada la Guerra Civil Española. Allí compaginó la escritura de algunas de sus mejores páginas con excursiones cortas por los pueblos del Ampurdán. Las anécdotas sobre sus gentes y las reflexiones sobre la vida rural en contraposición a la urbana dieron lugar, en 1949, a Viaje a pie.

Es uno de los más grandes periodistas españoles, junto a Larra, Chaves Nogales o Camba. Además, fue un personaje muy peculiar, fiel a su pequeño mundo. Le llamaban "el Proust del Ampurdán" o el Montaigne. Quizá su mejor obra es El cuaderno gris (traducido del catalán por Dionisio Ridruejo).

Cuando escribió Viaje a pie tenía 52 años. En sus excursiones, estudió al payés, pero "hablar de payeses es hablar del país en general". No los idealiza. Dice que sólo les importa el dinero: "Tot hom va a la seva". Añade que son desconfiados, contradictorios, no creen en justicia ni en la legalidad y son conservadores que no conservan nada. Sin ellos, dice Pla, "Barcelona, ciudad formada por ex-payeses, no sería tan fea como es". Pla tiene un peculiar sentido del humor, algo cazurra.

Los encuentra contrarios a los urbanos, de los que dice que son arquitectos modernos. Se pregunta: "¿Qué comerán?". Los urbanos solo buscan "pasársela bien: en invierno, van al cine; en verano, a veranear, porque todos quieren ser morenos". Son "empleados, enchufados, afiliados a un color u otro del socialismo".

En este libro se encuentran las virtudes de Pla. Posee una inteligencia irónica y, si se le pilla el punto, es una lectura deliciosa y un maestro para los escritores.

Josep Pla. Viaje a pie., 2ª edición revisada, Madrid, Ediciones 98, mayo 2022, 256 págs, 21 euros. ISBN: 978-84121497-7-7