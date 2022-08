El Thor de Jason Aaron, la Diosa del Trueno que lo cambió todo

Lo acabamos de ver en cines, pero la Jane Foster que coge el martillo de Thor para convertirse en la nueva Diosa del Trueno no es algo que se haya inventado en la gran pantalla sino que, como siempre, está basado en un cómic. Un cómic, por cierto, que es una auténtica maravilla por estar insertado dentro de la era de Jason Aaron al frente de Thor. En Liberta Digital ya hemos hablado de esta saga guionizada por el escritor nacido en Jasper (Alabama/EEUU). Lo hicimos reseñando el primer tomo de esta nueva era, El Carnicero de Dioses. Y ahora vamos con el tercero, que ha vuelto a ganar actualidad por la película de Marvel estrenada en julio.

Como hacemos siempre, analizamos, antes de la reseña, el apartado técnico: contiene Thor 1-8, Annual 1, Thors 1-4 y What if? 10, guion de Jason Aaron, dibujo de Russell Dauterman, Chris Sprouse y Jorge Molina, tapa dura, 368 páginas y un precio de 38 euros.

Vamos con la reseña

Infinitamente mejor que la película

Voy de cara desde el principio y empiezo guiando un poco a aquellos lectores que se inician en este mundo. ¿Has visto la película de Taika Waititi este verano y quieres saber de dónde sale todo esto del Thor mujer y de la Diosa del Trueno? Ok. Lo primero que debes saber es que este cómic, al igual que pasa con Carnicero de Dioses en el que también se basa la película, es infinitamente mejor que lo visto en la gran pantalla. Infinitamente mejor. De lejos. Bueno y de cerca. En todos los sentidos.

En este tercer tomo recopilado por Panini del Thor de Jason Aaron vamos a conocer el origen y las historias iniciales que marcan la aparición de la nueva Diosa del Trueno cuya identidad se esconde en el cómic, pero que es de sobra conocida sobre todo por el presente más reciente del Universo Marvel en el cine. Por lo tanto y desvelado el misterio, hablaré a las claras de quién es nuestra heroína que se esconde bajo el casco. Jane Foster, el gran amor de Thor, empuñará el martillo de Thor convirtiéndose así en la protectora de la tierra o lo que es lo mismo, cogerá el Mjöllnir perdido por nuestro dios rubio preferido para ser ella la que proteja Midgard.

En este inicio, sin desvelar ningún spoiler más de la trama y sin entrar en demasiados detalles complejos, Thor está sumido en una depresión de órdago tras perder la capacidad para empuñar el Mjöllnir. ¿Qué ha pasado? Lo contamos porque ocurre antes de este tomo. En plena batalla del cómic Pecado Original, a Thor le susurran algo al oído que le hace ser indigno de poder empuñar su martillo y sin esa capacidad, el Dios del Trueno se sume en una fuerte decepción. Tal es su tristeza que pasa las horas y los días mirando a su martillo sin poder recuperar el ánimo. Mientras todo eso ocurre, la Tierra se ve amenazada por la aparición de los Gigantes del Hielo y por Malekith, el líder de los elfos oscuros. Thor, obligado a actuar, pierde la batalla y un brazo contra ellos y es ahí donde aparece la nueva Diosa del Trueno.

A partir de lo contado anteriormente y a través de historias y sucesos con claro color de la mitología nórdica iremos viendo cómo Jane Foster conoce, controla y asume sus poderes ante el asombro y el rechazo de aquellos que no entienden el cambio de paradigma. Porque eso fue precisamente lo que hizo Aaron. Romper lo establecido y desatar amores y odios a partes casi iguales. Eso sí, a la larga este cambio ha sido mucho más aplaudido que rechazado y, en opinión de un servidor, es lógico que ganasen dichos aplausos tanto por esta historia como por lo que vino después y que está recogido en el tomo 4, 5 y 6.

Por otro lado, el dibujo de Russell Dauterman y de Jorge Molina en esta tercera entrega de en formato Marvel Now conecta muy bien con el poder y la energía que Jason Aaron quería darle a la Diosa del Trueno dejando viñetas grandiosas en las que se juntan enemigos gigantescos que ponen a prueba el inmenso poder de nuestra heroína con escenarios y combates memorables. Me sigue gustando más el toque del Carnicero de Dioses que daba Esad Ribic, pero en este tercer tomo las ilustraciones son de sobresaliente. Os dejo dos ejemplos:

El papel de Jane Foster, las reacciones de un tocado Thor, el alivio cómico pero siniestro de Malekith, las ansias de venganza de los gigantes del hielo, la preocupación de Odín por la pérdida del Mjöllnir, la rebeldía de Freya apoyando a la Diosa del Trueno... Estamos ante un cómic con muchos ingredientes que lo hacen disfrutable de principio a fin. Y no solo incluye los inicios de Jane Foster con los primeros ocho números de su colección sino que también tenemos cuatro números de Thors y un What If clásico. Si quieres conocer de dónde viene todo lo visto en el cine o si quieres entrar en la gran etapa de Jason Aaron al frente de Thor, aquí tienes otro tomo más para sumergirte de lleno en este universo.

PD: siempre recomiendo leer los dos primeros tomo antes de ponerse con este tercer Marvel Now, pero cualquiera que quiera entrar directamente con la Diosa del Trueno al mano, lo puede hacer sin problema. Disfruten.