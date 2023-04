El gran error de Marvel con Los 4 Fantásticos que salvaron La Cosa y la Antorcha

En el mundo de los cómics hay una rica historia llena de grandes decisiones y de otras que rozan lo absurdo. Para mucha gente, una de esas decisiones que no había por donde cogerlas tuvo como protagonistas a la familia entre las familias, es decir, a los genuinos y decanos Cuatro Fantásticos. Ellos dieron vida a la casa de las ideas siendo su primera gran creación a inicio de los años 60 de la mano de Stan Lee y Jack Kirby. De hecho si quieren saber más les recomiendo que visiten nuestra reseña sobre esas primeras aventuras que tuvieron lugar en 1961.

¿Cuál fue esa idea que para muchos es absurda? Pasó en 2015 y básicamente lo que hizo fue eliminar de la ecuación durante varios años a la mayor parte de la familia. Reed Richards, Sue Storm y sus hijos, fuera. Traducción: después de décadas de importante presencia de la primera familia, fin de las cabeceras de Los 4 Fantásticos. Fue como quitarle la dieta mediterránea a España. Le quitaron el sol y las cañas en una terraza a Marvel. ¿Por falta de ideas? Puede ser, pero la solución no era dejar huérfanos a tantos lectores.

Con el paso del tiempo y las oportunas críticas sobre la decisión, Marvel empezó a recular y lo hizo a través de dos personajes que seguían con vida y que aún simbolizaban los grandes tiempos de Los Cuatro Fantásticos. Fue en ese momento cuando La Cosa y la Antorcha Humana fueron rescatados para, a su vez, rescatar a la propia Casa de las Ideas. Ahí nació este Marvel 2 en Uno La Cosa y la Antorcha Humana.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico: guion de Chip Zdarsky, dibujo de Declan Shalvey, Paco Medina, Jim Cheung, Ramón Pérez, Valerio Schiti, cartoné tapa dura, editorial Panini, 312 páginas, contiene Marvel 2 in One 1-12 y Annual 1 y su precio es de 38 euros.

Vamos con la reseña

Chip Zdarsky al rescate de Los Cuatro Fantásticos

El bueno de Chip. ¡Qué bueno es Chip Zdarsky! El guionista estadounidense lleva años dejando detalles de su enorme calidad como creador y ahora mismo es uno de los guionistas más demandados y reconocidos del mundo. De hecho, Daredevil y Batman pueden dar buena fe de ello con dos de las mejores cabeceras que se pueden leer actualmente, tanto en Marvel como en DC. Las dos firmadas por Zdarsky y con protagonismo destacado de dibujantes españoles como Jorge Fornés y Jorge Jiménez.

Chip tiene la virtud de coger un personaje mítico y reformularlo de manera novedosa sin perder ni un ápice de todos los elementos de su ADN. Te da lo bueno de siempre actualizando la manera de contarlo y la historia que hay de por medio. Eso hace que los lectores de todo tipo, neófitos o veteranos, cojan sus productos y los devoren con rapidez. Eso mismo ocurre aquí, porque Marvel necesitaba ir dando guiños a sus lectores sobre el regreso de la gran familia. Para ello le pidieron a Chip que se apoyase en La Cosa y la Antorcha Humana para, nunca mejor dicho, calentar a fuego lento las expectativas de los fans.

Chip coge a Benjamin Grimm y Johnny Storm y diseña un camino hacia el reencuentro de la gran familia mezclando exploración, aventuras e incluso villanos aparentemente redimidos como el mítico Doctor Muerte. El objetivo de la misión será encontrar a través del multiverso a Mr Fantástico y compañía, pero siempre a través del entretenimiento y de ese maravilloso contraste entre amor, odio y piques que siempre acompañan a La Cosa y a la Antorcha Humana. Chip se mueve con facilidad en ese eterno juego de bromas entre ambos y también sabe tocarnos la patata en los momentos en los que se deja de lado la ironía para tirar de la esencia de estos superhéroes, su unión como familia.

Por otro lado está el papel del Doctor Muerte, que aquí pasa por un momento de cambio en su vida tras el famoso evento de Secret Wars que también hemos reseñado aquí. Víctor quiere cambiar, pero es un villano y eso no se pierde nunca. Esto dará mucho juego durante la historia y esa cooperación obligada entre enemigos clásicos le da un plus más a lo que Chip nos cuenta.

A nivel de dibujo, varios autores. Empezaremos con la espectacularidad de Jim Cheung, dibujante que a nivel personal me encanta, y luego iremos viendo varios cambios con la aparición de Valerio Schiti o Ramón K Pérez. Os dejo varios ejemplos:

Para los más puristas, los cambios de dibujo siempre son, aunque habituales, complicados. En mi caso, si el guion es bueno y el cambio no es brutal, el cómic mantiene su atractivo y no me saca de la lectura, pero puedo llegar a entender que aquí hay algún que otro cambio destacado que puede hacer dudas a los más puristas. Aún así, el nivel de todos los dibujantes es bueno y no debería ser ni mucho menos un impedimento para el lector. Chip ayuda mucho, por otro lado, porque consigue que no se pierda interés durante las más de 300 páginas de este tomo.

Conclusión: lo que empezó como un balón de oxígeno para corregir un error y como transición al regreso de la cabecera de Los Cuatro Fantásticos acaba con un entretenido ejercicio de aventuras made in Chip Zdarsky. Cumple su función y va más allá, porque no todos los aperitivos o transiciones son tan divertidos como este. Por lo tanto, un notable para Zdarsky y compañía que no solo salvaron la papeleta sino que dieron un buen producto al consumidor. Si gustan, disfruten de la lectura.