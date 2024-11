El sello de Akira: acaba Caza Sangrienta y nace la nueva Patrulla X

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de noviembre vamos con tres novedades de Panini con el estreno de la nueva Patrulla X, el retorno de Masacre y el final del evento Caza Sangrienta.

Buen final para Caza Sangrienta

¿Valoración final? Muy positiva. La verdad es que este evento vampírico me ha dado justo lo que esperaba y encima he podido disfrutar de cinco numerazos dibujados por el español Pepe Larraz. Por supuesto que no estamos ante una historia impresionante, de gran calado y que marcará una época por cómo se contó, pero sí estamos ante el blockbuster que se nos prometía. Esta quinta grapa, como era previsible, muy vistosa y con un buen desarrollo y final para rematar la faena. Fuiste a por carne a una carnicería y seamos sinceros, nos la han dado.

Además, el final, del que no voy a hablar, apunta a algo muy grande y he de decir que todos los cruces o tie ins con otras cabeceras han resultado muy interesantes. Os recomiendo la de Los 4 Fantásticos con un Ryan North que convierte en oro todo lo que pasa por esa cabecera, el comic book de 4 grapas de Lobezno y la del Increíble Hulk.

Eso sí, lo de la versión Red Band sin censura... pues ha tenido su gracia, sin duda. Lo que pasa es que tampoco hemos visto algo tan sumamente brutal como para meter el miedo en el cuerpo con una advertencia así.

Precio: 4,60 euros

Retorno de Masacre

Ha vuelto. Después de la película con Lobezno y de finales de etapa como la de Gerry Duggan, arranca una nueva renumeración de Masacre y por tanto tenemos nuevo equipo al frente de Deadpool. En este caso al guion y al dibujo, Cody Ziglar y Rogê Antônio. Equipo que en este primer vistazo cumple y añade algunas formas narrativas muy curiosas y muy divertidas.

¿Qué podemos esperar? Es Masacre. Difícil que te sorprenda lo que se plantea aquí. Más allá del argumento en sí lo que el mercenario bocazas hace es de sobra conocido para los amantes de los cómics. Diversión, romper la cuarta pared, sangre y mucho cachondeo. El tono es ligero y entretenido y sin ser espectacular en su inicio, estamos ante un punto de entrada adecuado con este arco de cuatro grapas.

En este inicio veremos a Masacre encontrando a un nuevo enemigo mientras sigue acompañado de un perro simbionte. Sí, un perro rojo gigante venomizado. Así funciona Deadpool y si te gusta, ya sabes cuál es su estilo. Lo dicho: si quieres entrar, te vale este punto. Si eres fan del personaje, un nuevo inicio que el tiempo dirá si mejora lo anterior o por lo menos mantiene el entretenimiento en un personaje que vive totalmente de la diversión a su alrededor.

Precio: 5,50 euros (112 páginas)

La nueva Patrulla X tras Krakoa

Acabó la era de Krakoa. Años y años de Patrulla y de utopía de la mano de la idea originaria de Jonathan Hickman y ahora toca reiniciar de forma suave, en principio, con tres cabeceras principales alrededor de los mutantes. En una de ellas estará la española Carmen Carnero, pero en esta que hoy os traemos aquí tenemos a Jed Mackay al guion y Ryan Stegman al dibujo. Equipo creativo, ojito, que a mí me encanta.

Esta primera grapa, eso sí, es más de impacto por acción que de impacto por premisa. Tendremos a una nueva Patrulla liderada por Cíclope que vive en Alaska alejada de otros mutantes. En esta primera misión tendrá que rescatar a Lobezno y en el equipo estarán Scott, Mariposa Mental, Juggernaut, chico Omega, Temper... Al frente, desde la sombra, Magneto. Con todo lo que eso supone. Y también en el equipo, Bestia, que aquí hará de mediador con la sheriff humana del lugar.

Como he comentado anteriormente estamos ante una primera grapa que usa la acción como forma de impresionar y la verdad es que eso lo cumple. Siendo Mackay el guionista el margen para fiarse de que luego todo irá a más es amplio, porque es muy bueno, pero aquí de momento tenemos un inicio apañado. En cuanto al dibujo, Stegman me gusta, sobre todo por lo que hizo en Veneno, y aquí arranca con fuerza a la hora de mostrar esas peleas y momentos de combate del grupo. Me convence, a fin de cuentas. El tiempo dirá si esta y las otras dos que vienen en camino serán dignas sucesoras de la era Krakoa.

Precio: 2,50 euros.