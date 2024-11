"Jajaja" o "ja, ja, ja": descubre la forma correcta según la RAE

Las onomatopeyas son características de algunos soportes escritos, como los cómics, ya que imitan el sonido de acciones, como por ejemplo el "muuu" de una vaca o el "tic-tac" de un reloj. Una de las más utilizadas en la vida diaria es la de la carcajada, sin embargo, la Real Academia Española (RAE) ha sorprendido a los usuarios con la forma correcta de escritura de dicha palabra.

En el caso de la onomatopeya de la risa, aunque la forma más extendida es "jajaja" e incluso algunos la escriben en mayúsculas como "JAJAJA" —para expresar más intensidad—, en realidad no se corresponde con la reproducción de la risa. Según la RAE, lo indicado es escribir "ja, ja, ja": "Aunque es frecuente el uso de jajaja, esta forma representaría la pronunciación [jajája], que no se corresponde con la reproducción de la risa, en la que todos los elementos son tónicos". Por lo tanto, esta onomatopeya se debe escribir con la letra jota y no con h ("ha"), como ocurre en otros idiomas como el francés y el inglés, ya que en español la letra "h" no representa ningún sonido. Además, dicha interjección debe escribirse con comas entre cada sílaba, ya que cada repetición es tónica (tienen su propio acento prosódico), y aparecer tres veces como "ja, ja, ja", ya que si solo aparece una o dos veces, denota burla y sarcasmo.

Consulta de la semana | ¿Cómo se escribe la risa?https://t.co/PSlLe8UF0H — RAE (@RAEinforma) July 3, 2019

Asimismo, "ja" puede funcionar como sustantivo y escribirse de forma seguida, sin ninguna separación, es decir, "jajajá", aunque al tratarse de una palabra aguda terminada en vocal debe llevar tilde. El sustantivo en plural también es aceptado, por lo que quedaría como "jajajás".

La risa en otros idiomas

"La onomatopeya y las interjecciones no son reproducciones exactas del sonido que pretenden reflejar, por lo que existen variaciones entre las distintas lenguas", ha indicado la RAE. En este sentido, cabe mencionar que en otros países y culturas, esta onomatopeya se escribe de diferentes maneras: en Francia como "MDR" (muerto de risa), en Portugal y Brasil "kkkkk" o "rarara" (usado en contextos más sarcásticos), en inglés "LMAO" y "LOL" (siglas de Laughing Out Loud, que significa muerto de risa).

Cabe destacar que no solo la interjección "ja" se refiere a la risa, sino que otras formas aportan distintos matices al mismo concepto, como por ejemplo "je", "ji", "jo" y "ju", que indican una risa más falsa, irónica y malvada, aunque depende del contexto.