¿Qué es un todólogo? El experto en todo, pero maestro de nada

Un todólogo es la persona que "cree saber y dominar varias especialidades". Este sustantivo se incorporó en el año 2018 al Diccionario de la lengua española, que ya aparecía en el diccionario de María Moliner como "persona que se pretende conocedora de muchas materias".

La Real Academia Española señala que el femenino es regular, todóloga, y además se trata de un sustantivo despectivo y coloquial. Aunque podría suponerse que es necesario entrecomillar este sustantivo, no lo es, dado que su uso ya está lo suficientemente extendido y es fácil deducir su significado.

Los todólogos mayoritariamente se encuentran en los medios de comunicación. De hecho, suelen ser los protagonistas de los debates televisivos y las tertulias radiofónicas, en las que normalmente afirman sus ideas y opiniones sin tener un gran conocimiento sobre el tema.

Estos individuos suelen emerger cuando sucede algún hecho importante de actualidad, en este caso se están viendo multitud de "expertos climáticos" a causa de la DANA sufrida en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, los todólogos no son un fenómeno reciente. Los sofistas de la Antigua Grecia fueron los primeros todólogos, conocidos por argumentar sobre cualquier tema. Si bien es cierto que este grupo de filósofos era consciente de las limitaciones del conocimiento humano, a diferencia de los nuevos expertos. Otros ejemplos fueron personajes como Leonardo da Vinci o Benjamin Franklin, que destacaban por estudiar y conocer varias disciplinas. No obstante, no hay que confundir el término todólogo con polímata, puesto que estos últimos sí que tienen grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas.

El término "todología" se conoció a partir de un libro titulado con el mismo nombre, escrito por el filósofo, abogado, político y escritor mexicano José Vasconcelos Calderón. En su obra hablaba sobre "los caminos que conducen a la armonía del saber total, que son el estudio de la filosofía, la teología, la ética y la estética".

La ciencia de moda

El hábitat natural de los todólogos se encuentra en los medios de comunicación, donde opinan sobre temas de actualidad con un tono de autoridad y seguridad. Periodistas y tertulianos con la premisa fundamental de "saber de todo", pero casi siempre terminan sin "saber de nada". Tienen una amplia flexibilidad temática, de hecho suelen pasar de un tema a otro con facilidad. Sin embargo, tratan todas las materias de forma superficial, en vez de estudiar una en profundidad y conocer todo acerca de ella.

Con la llegada de Internet, los todólogos han invadido las redes sociales, además medios periodísticos mencionados anteriormente. Es común encontrarse con perfiles de este tipo en los espacios virtuales opinando acerca de cualquier tema de actualidad, sin tener ningún conocimiento específico e incluso a veces, sin haber investigado sobre ello.

Gonzalo Miró y otros todólogos

En España, existen varios individuos de este tipo. Uno de ellos es Gonzalo Miró, hijo de Pilar Miró, que se convirtió en tendencia en las redes sociales a principios de año por este tema. El dúo cómico "Pantomima Full" le dedicó un vídeo parodiando su figura como todólogo. El sketch abordaba un tertuliano que sabía de todo y participaba en varios programas de televisión, aunque la profundidad de sus conocimientos y argumentos era cuestionable.

César Carballo también fue conocido durante la pandemia como todólogo. El médico español acostumbraba a salir en los medios de comunicación hablando sobre el coronavirus, aunque más tarde también apareció en los medios para informar sobre la erupción volcánica de La Palma. En las redes sociales se viralizó su figura, dado que siempre que ocurría algún suceso de actualidad él estaba en los medios divulgando sus conocimientos. Sin embargo, lejos de ofenderle con estos comentarios, en el periódico El Español afirmaba: "Soy César Carballo, soy todólogo y estoy orgulloso".