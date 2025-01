Death Note: un manga sublime con el duelo intelectual más potente del género

Siempre he dicho que estoy harto de los prejuicios y clichés alrededor de los cómics, pero voy a ir más allá con este tema porque dentro de este maravilloso mundo hay, desde fuera del mismo e incluso desde dentro, cierta condescendencia y mofa respecto al manga. Todo se reduce a "son historias para niños y adolescentes". Esto es una mentira que mil veces repetida ha terminado por convertirse en una falsa verdad. Lógicamente hay mangas más centrados en temáticas juveniles y otros que directamente van destinados a ese rango de edad, pero como pasa en otros muchos sectores del entretenimiento o de la propia literatura, en el manga hay de todo.

Estos prejuicios alrededor del manga hacen que mucha gente no se adentre en historias tan complejas como la que hoy os traemos a esta sección. Hablo de Death Note, la obra de Tsugumi Ohba, dibujada por Takeshi Obata, que tiene muy poco de infantil y que es sin duda uno de los duelos intelectuales más importantes de la historia de los cómics. Este manga enfrenta en un intenso duelo mental a dos superdotados que librarán una auténtica, cruenta y estratégica batalla por descubrir la verdadera identidad de su rival y así poder vencerle. ¿Les interesa el tema? Ahora les cuento más.

Antes de empezar con el grueso de la reseña, análisis técnico de esta edición integral con toda la historia principal del manga Death Note: guion de Tsugumi Ohba, dibujo de Takeshi Obata, integral con cofre, tapa blanda, Norma Editorial, 2400 páginas y un precio de 49,95 euros.

Vamos con la reseña

Un diario para asesinar personas

Death Note. Si traduces el título ya tienes bastante del argumento de esta historia. Estamos ante un cuaderno de notas, un diario básicamente, con el que el poseedor del mismo puede asesinar personas. Hay ciertas especificaciones y reglas que se nos van revelando a lo largo de la historia, pero lo más importante es su funcionamiento primario: si escribes el nombre de una persona en el diario y conoces su cara, esa persona morirá. ¿Imaginan ese poder en las manos equivocadas? Pues en este caso, el diario cae en las peores posibles.

Ya conocemos a uno de los grandes protagonistas de esta manga, el diario de muerte, y muchos se preguntarán cuál es su origen. Estos diarios son propiedad de unos seres llamados Shinigamis. Uno de ellos, Ryuk, deja caer el suyo en el mundo de los humanos simplemente porque se aburre y quiere ver qué pasa cuando alguien lo encuentra. El humano que se hace con él es un adolescente superdotado llamado Light Yagami. Light al principio recela del diario aunque esto no le dura mucho. En poco tiempo se convierte en una máquina de matar cuyo principal objetivo es acabar con todos los criminales del mundo asesinándolos a cientos en pocas semanas. Esto llama la atención de las autoridades y ponen al frente de este caso a L, un misterioso agente del que nadie conoce su identidad y que es capaz de resolver cualquier caso al que se haya enfrentado. Él se medirá a este asesino que públicamente ha decidido llamarse Kira y es ahí el momento en el que empieza el duelo. Kira (Light Yagami) vs L.

La historia es básicamente un thriller policial y detectivesco en el que dos superdotados tienen que descubrirse el uno al otro. Kira quiere ajusticiar al mundo y convertirse en el dios del mismo mientras que su rival, L, lo que quiere es detenerle. Gato contra ratón. Ni más ni menos. Sin embargo lo increíble de este manga es que los duelos intelectuales entre ellos, sus conversaciones, sus trampas y estrategias para cazarse y sobre todo su complejidad como personajes hacen que devores cada páginas como si fuese el último trozo de pan del mundo y tú llevases 2 semanas sin comer. Death Note es adictivo y estos duelos entre Kira y L son tan brillantes que si en vez de un manga estuviesen en una novela o en una película de culto seguramente tendrían el reconocimiento social que se merece esta obra. Porque les aseguro que estando tremendamente valorada en la cultura de los cómics, Death Note aún debería tener un reconocimiento mayor fuera de la industria de los tebeos.

Hay una parte de la historia en concreto que a mí, como amante del deporte, me fascina y que creo que ejemplifica perfectamente el late motiv de esta obra. Tranquilidad, no voy a desvelar nada crucial. Simplemente me pareció maravilloso como en un simple duelo tenístico se pueden sacar tantas conclusiones personales sobre el intelecto de tu rival. La he releído 100 veces. Es tan buena y está tan bien llevada que por momentos tú mismo sufres con los personajes. No sabes si un simple punto puede decantar la balanza de un lado al otro y realmente acabas cansado mentalmente imaginando la cantidad de cosas que estos personajes llegan a pensar para no perder lo que ellos creen que es su mano ganadora. Genialidad.

A todo esto no os he comentado que Ryuk, el Shinigami que suelta el diario al mundo solo por divertirse un rato, estará todo el rato presente, aunque solo puede verle el poseedor del diario de muerte, es decir, Light. Las conversaciones entre ambos y el modo en el que Ryuk y él interaccionan durante toda la historia es fascinante. Con el paso de los capítulos veremos muchos misterios alrededor de esta relación, pero me parece maravilloso como este ‘ángel de la muerte’ llega a alucinar con la capacidad de su nuevo amigo para hacer el mal. No solo no le tiene miedo al diario sino que encima disfruta haciendo lo que él considera "justicia divina".

Por cierto, poco favor le hizo a este manga la película que ahora mismo se puede ver en Netflix y que, como no, decidieron llevar a Estados Unidos cambiando la idea original del manga por una película insulsa, mal hecha y que pierde toda la esencia de este duelo intelectual entre personajes. La serie de Anime está bien, aunque nada llega a la altura del manga original.

Respecto a la edición de Norma, cosas buenas y cosas malas. La mala es que no es fácil de leer en muchos momentos. No es el formato más cómodo al tener tantas páginas y sobre todo se hace raro cuando los bocadillos o las imágenes se pegan mucho al centro y tienes que girarlo para leer. Ahora bien, la edición estéticamente es muy bonita, hay calidad en los materiales porque permite abrir el tomo sin miedo a que se rompa y tienes todo Death Note en un solo cofre. Pros y contras, lo de siempre. Cuestión de gustos. A mí entender, si lo quieres todo y darte un atracón, la edición vale la pena. Consejo: de golpe no. Hay mucho diálogo, reflexiones, intentos de atrapar al otro a través de juegos y dicotomías mentales... Paso a paso y con buena letra para poder disfrutarlo sin que te pase por encima.

Conclusión: es una genialidad. Adictivo y brillante a la hora de ir tejiendo esta telaraña de duelos intelectuales entre Kira y L. Son 2400 páginas que se devoran a gran velocidad. La narrativa es sencilla y aunque haya mucho texto, dosificando bien la lectura, no abruma. El dibujo de Takeshi Obata es limpio y sobresaliente. Si gustan, disfruten de la lectura.