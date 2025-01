Cómo leer a Batman década a década: así es la cronología del murciélago

Batman es un personaje muy mayor aunque no lo parezca. Décadas y décadas de historias del caballero oscuro que, si eres amante del mismo, seguramente ya tengas en tu comicteca o, como mínimo, hayas oído hablar de ellas. Pero no todo el mundo lleva años leyendo cómics de Batman ¿Qué pasa si eres un lector que se adentra en el mundo de los cómics por primera vez y quieres hacerte con lo más destacado del personaje sin tener que rebuscar demasiado? O quizá seas un lector asiduo de Batman, un completista que se hace con todo lo que sale del murciélago y te apetezca tener en tu estantería una colección que destaque y en la que estén presentes los grandes hitos de este universo bajo el mismo lomo y con el mismo formato. Pues bien, 2025 puede empezar para ti con esta cronología de Batman que ya lleva unos meses en curso y que vamos a analizar en nuestra sección de cómics de Libertad Digital.

¿En qué consiste esta cronología?

Lo primero que tenemos que entender aquí es que no hablamos de una cronología exacta y literal de todas las historias de Batman. Esto es un compendio de las mejores historias del personaje dentro de algunas décadas de vida del mismo. No nos vamos a encontrar aquí el Batman número 1, 2, 3, 4... No, aquí tendremos una década concreta y en cada volumen sus momentos más icónicos. Eso es lo primero que hay que aclarar porque si esto fuese una cronología literal ya les aseguro que la colección tardaría años en publicarse y completarse.

¿Cuántos tomos hay?

Ocho. Todos publicados ya. Eso sí, no tendremos ocho décadas diferentes ya que en hay doble tomo por década. Pasa por ejemplo en el inicio de la colección. Dos tomos para englobar las mejores historias desde el 80 hasta el 89. Posteriormente tendremos otros dos volúmenes del 90 al 99, otros dos del 2000 al 2009 y acabaremos con otro par más de 2010 a 2019.

En total tendremos desde 1980 hasta el año 2019. 39 años de Batman en ocho tomos. Estos volúmenes tienen un precio que oscilará entre lo 50 y los 60 euros.

¿Qué números hay en cada tomo?

Vamos con un desglose de cada tomo con sus respectivas numeraciones y os dejo también el o los arcos más destacados:

Tomo 1. Batman: Cronología vol. 1 (1980-1989 – 1)

Contiene: Untold Legends of the Batman núms. 1-3, Detective Comics núms. 500, 524-526, 567, Batman núms. 357-359, 400, Batman: The Dark Knight núms. 1-4 USA

Incluye: El regreso del Caballero oscuro con Frank Miller y David Mazzucchelli

Tomo 2. Batman: Cronología vol. 2 (1980-1989 – 2)

Contiene Batman núms. 404-411, 426-429, Detective Comics núm. 574, Batman: The Killing Joke, Arkham Asylum USA

Incluye: La Broma Asesina y Arkhan Asylum

Tomo 3. Batman: Cronología vol. 1 (1990-1999 – 1)

Contiene Gotham by Gaslight, Batman núms. 455-457, 497, 500, Legends of the Dark Knight núms. 16-20, Vengeance of Bane, Batman Villains Secret Files núm. 1, Batman: Detective comics núm. 666-677, The Batman Adventures: Mad Love, Batman: Legends of the Dark Knight núms. 63-64 USA

Incluye: las apariciones de Bane y Harley Quinn

Tomo 4. Batman: Cronología vol. 2 (1990-1999 – 2)

Contiene Batman: The Vengeance of Bane II, Batman: The Long Halloween núms. 1-13, No Man's Land núm. 1, Shadow of the Bat núms. 83, Batman núm. 563, Detective Comics núm. 730, Batman: Harley Quinn USA

Incluye: El largo Halloween de Loeb y Sale

Tomo 5. Batman: Cronología vol. 2 (2000-2009 – 2)

Contiene Batman: Legends of the Dark Knight núms. 125-126, Batman núms. 573-574, 608-619, Detective Comics núms. 740-741, Shadow of the Bat núm. 94, JLA núms. 43-46 USA

Incluye: Silencio de Loeb y Jim Lee

Tomo 6. Batman: Cronología vol. 2 (2000-2009 – 2)

Contiene Batman núms. 635-641, 656-658, 678-683, 686, Batman Annual núm. 25, Detective Comics núm. 853, Batman and Robin núms. 1-3 USA

Incluye: ¿Qué le sucedió al Cruzado de la Capa?

Tomo 7. Batman: Cronología vol. 2 (2010-2019 – 1)

Contiene Batman and Robin núms. 13-16, Flashpoint: Batman Knight of Vengeance núms. 1-3, Batman núms. 1-11, 13-17 USA

Incluye: el Tribunal de los búhos

Tomo 8. Batman: Cronología vol. 2 (2010-2019 – 2)

Contiene Batman núms. 35-40, Flash núms. 21-22, Batman núms. 9-15, 21-22, 24, 44, 50, 51-53, Detective Comics núm. 1000 USA

Incluye: la era Tom King

¿Cómo es el formato?

Para ejemplificar cómo es el formato elegido para esta cronología vamos a usar el tomo número 1. Os dejamos fotos del volumen tanto por fuera como por dentro, comparativa de tamaños y ejemplos del apartado visual.

¿A quién va destinada esta cronología?

Sinceramente no creo que todo el mundo se deba acercar a esta cronología si no tienes las cosas muy claras. Lo veo más para personas que no tengan ya una gran colección de Batman, completistas que lo quieran absolutamente todo con buena calidad y en un formato que queda muy bien en la estantería u, ojo, lectores que tenga una colección ‘Frankestein’ del murciélago y vean una buena oportunidad aquí de rejuvenecer la misma. No en vano hay personas que compran este tipo de colecciones y venden lo que ya tienen. Siempre es una opción, aunque bien es cierto que muchas personas tienen mucho cariño a ediciones concretas ya sea porque con ellas leyeron dichas historias por primera vez o por una más que respetable melancolía del momento en el que se hicieron con ellas. Lo entiendo y lo comparto.

Conclusiones

En su día hubo mucha polémica, que no comparto, con esta edición. No todo el mundo tiene los cómics de Batman que los fans del personaje hemos ido leyendo durante años y tienen el mismo derecho que nosotros a poder disfrutar de ellas. Te podrá gustar más o menos lo que se ha elegido para cada tomo y en cada década, sin embargo, nadie puede dudar de que si te haces con los 8 tomos tendrás una espectacular edición con lo más destacado de Batman en los últimos 39 años.

En mi caso siempre intento pensar en la gente que aún está a tiempo de meterse en el mundo de los cómics y estas iniciativas pueden ayudar a que personajes como Batman sean aún más grandes de lo que ya son. Porque una edición no sea para ti, no quiere decir que sea mala.

Si gustan, disfruten de la lectura