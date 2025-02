"Vizcaíno Casas era el tío más liberal del mundo, es un bulo que fuera franquista"

Eduardo Vizcaíno y de Sas (Madrid, 1961) recibe a LD en la que fuera la casa de su padre, el novelista, ensayista, abogado laboralista, periodista y dramaturgo Fernando Vizcaíno Casas, sita, y no es coña, en la avenida Comandante Franco. Conversamos con este empresario, experto en técnicas de ventas y también escritor –es autor de, entre otras obras, una biografía de su progenitor y, junto a Santiago Segura, ha publicado Un vendedor de película– sobre un tipo que vendía decenas, cuando no cientos, de miles de libros; que fue apartado, cuando no machacado, por la crítica; que escribió su última ficción después de las sesiones de quimio y radioterapia, y cuyo nombre ha vuelto a resonar con cierta fuerza en el Año Franco decretado por Sánchez. ¿Será 2025 el año de la resurrección literaria de Vizcaíno? "No", responde Eduardo, "porque su obra no murió nunca".

P: Si yo le digo "Fernando Vizcaíno Casas", ¿usted qué me dice?

R: Mi padre. Era un pedazo de pan. El día que murió, estaba yo en el tanatorio pensando que a mí jamás me levantó la mano ni me dio un bofetón. Mi padre era un encanto, muy divertido, muy inocente…, y era un gran padre, muy cariñoso tanto con mi hermana, que en paz descanse, como con mi hermano y conmigo.

P: Su padre nació un 23 de febrero, vivió en Comandante Franco y su secretaria "de toda la vida" nació el 18 de julio.

R: Ana, sí señor. Eso lo decía siempre de broma. Él creía mucho en el destino, decía que estaba predestinado. Lógicamente: habiendo nacido el 23 de febrero… El 23 de febrero le costó, por cierto, que le echaran de Onda Cero.

P: Cuénteme eso.

R: Él iba a una tertulia con Luis del Olmo. Un año, cerca del 23 de febrero, le preguntó Luis del Olmo: "Fernando, ¿tú qué opinas del 23 de febrero?". Entonces, mi padre, como era muy coñero, empezó: "En casa lo celebramos muchos, es un día maravilloso, abrimos botellas de champán, en la familia creemos que es un día glorioso…". Luis del Olmo se enfadó: "¿Cómo puedes decir eso? No te consiento…", y mi padre le dijo: "No, es que es mi cumpleaños". La plancha que le metió fue de órdago. Y, al año siguiente, no le renovaron.

P: Me decía por teléfono que su padre no fue franquista. Explíquese.

R: Eso es un bulo. Mi padre siempre dijo que el franquismo se murió con Franco. Lo que pasa es que reconocía las cosas buenas y las malas de Franco. Tuvo el acierto de escribir ...Y al tercer año, resucitó y nunca le perdonaron el éxito. Como sabes, en España el éxito se castiga, no se premia. Le achacaron que era un franquista, pero era el tío más liberal del mundo. Tenía amistad con todos. Era abogado laboralista y le llevó pleitos a Bardem. Buero Vallejo era muy amigo suyo. Él no miraba a la política, sino a las personas.

P: Usted, a algunos de esos, los llamaba "tíos".

R: Mi padre y mi madre eran hijos únicos, no teníamos tíos carnales. Entonces, los grandes amigos de mis padres eran nuestros tíos: la tía Conchita Montes, el tío Antonio Mingote, el tío Luis García Berlanga… De hecho, mi hermano es ahijado de la mujer de Berlanga, y Jorge Berlanga era ahijado de mi madre. Y luego, Agustín González venía por casa, Edgar Neville…, todos.

Eduardo Vizcaíno, en su casa de Madrid. | David Alonso.

P: Leo en el prólogo de 1975/El año en que Franco murió en la cama: "La Monarquía y la democracia que hoy definen, constitucionalmente, a España, son las únicas vías por las que debemos circular, en busca de la prosperidad, la libre convivencia y el mutuo respeto entre todos los españoles".

R: Mi padre era consciente de que el franquismo se murió con Franco. Lo que pasa es que él también recordaba las cosas buenas de Franco. Además, él nunca tuvo cargos franquistas, ni relación con ministerios…, al contrario, trabajaba como un desgraciado para sacar a su familia adelante, y agradecido porque pudo desarrollar su vida y se lo pasó muy bien tanto en la época de Franco como en la democracia. Él, cuando llegó la democracia, fue el primero en aceptarla.

P: Rechazó cargos políticos.

R: Tuvo dos ofertas, una de Fuerza Nueva y otra de Alianza Popular, para presentarse como diputado, y él siempre dijo que él quería seguir teniendo lectores y que no necesitaba ganar electores.

P: Rebobinemos: ¿cómo y qué le contaba su padre de la Guerra Civil?

R: Mi padre pasó la Guerra Civil en Valencia. Mi abuelo tenía una fábrica y tiendas de paragüas, abanicos y bolsos. Los obreros se la incautaron, le hacían limpiar y le trataron muy mal. Tuvieron la suerte de que mi abuelo encontró una pareja de conejos. El edificio de Valencia en el que vivían era propiedad de mi abuelo, y pudo en la azotea criar a los conejos. Mi padre odiaba al conejo porque se pasó toda la guerra comiendo conejo. Una guerra no es divertida para nadie. Mi padre tendría diez, once o doce años. Una guerra, por desgracia, te ayuda a madurar más pronto.

P: El "hijo del paragüero" no quiso dedicarse a los paraguas.

R: No quiso ser empresario. Él siempre decía que era el "hijo del paragüero", lo llevaba con mucho orgullo. De hecho, nosotros tenemos una sociedad que se llama Fincas Paragüeras, y estamos encantados. Mi abuelo era empresario de paraguas y mi padre era conocido como el "hijo del paragüero", lo que pasa es que no quiso ser empresario. Él quería escribir. Ya en el colegio, en los jesuitas de Valencia, en la revista escolar llevaba la crónica de deportes, escribía artículos, ganó premios literarios de teatro… Cuando se metió en el mundo del teatro, se dio cuenta de que tenías que llevarte bien con la actriz principal, que estaba, normalmente, liada con el empresario teatral. No dependía todo de ti. Entonces, se pasó a la novela y a los libros. Aun así, incluso cuando tuvo éxito con los libros, tuvo obras de café teatro en La Boite del Pintor, aquí en Madrid; luego, en el Teatro Muñoz Seca, hizo Cantando las cuarenta; tiene el Premio Lope de Vega y el Calderón de la Barca de Teatro…

P: A su padre le apasionaba el cine. No sabía que fue crítico cinematográfico ni que, como abogado, se ocupó de la legislación que afectaba al teatro o al cine.

R: A mi abuelo no le sentó muy bien que mi padre no quisiera seguir con el negocio suyo. Entonces, tuvo que ganarse sobresueldos escribiendo en periódicos de Valencia. Cuando se vino a Madrid, se metió en la redacción de Triunfo, escribió en el Alerta de Santander…

P: ¿Dónde estudió la carrera?

R: En Valencia. Mi padre estuvo un año trabajando de paragüero, vendiendo paraguas por todo levante. Luego, hizo los cinco años de carrera en cuatro, sacando matrículas y sobresalientes para acortar plazos. Según terminó la carrera, se vino a Madrid, a la pensión La Valenciana, en la plaza de Santa Ana. Ahí empezó a trabajar. Como estaba muy metido en el mundo del cine, un empresario cinematográfico le dijo: "Oye, ¿por qué no me cobras estas letras que tengo impagadas…?". Le dejó su despacho de la productora de cine por las tardes, y ese fue su despacho de abogados. Luego, los actores le contrataban. De hecho, sacó dos libros sobre legislación cinematográfica y teatral, que no existía.

Eduardo Vizcaíno, con el carnet de su padre. | David Alonso.

P: ¿Cuándo le entra el veneno de la novela?

R: Fueron las necesidades. El primer libro de éxito suyo fue Mis queridas nostalgias, que era de artículos que publicaba en Las Provincias, de Valencia, donde tenía una sección. Luego, en el año 71 sacó Contando los cuarenta. Lo escribió todo de memoria. Era sobre historias sucedidas en los 40. Después, en Planeta sacó La España de la posguerra, y fue un éxito que demostraba que a todo el mundo le interesaba esa época. Luego ya vinieron La boda del señor cura, De camisa vieja a chaqueta nueva, ...Y al tercer año resucitó, que fue un exitazo. Todavía me acuerdo de la presentación, en Mayte Commodore, con Tip y Coll. La hizo un martes y 13 y, desde entonces, el martes y 13 nos da buena suerte a la familia Vizcaíno. De hecho, mi padre procuraba hacer cosas en martes y 13. El libro se presentó el martes 13 de noviembre de 1978; a la semana, se habían vendido casi 250.000 ejemplares.

P: Según la editorial, ...Y al tercer año, resucitó, 560.500 ejemplares vendidos; Hijos de papá, 232.500; De "camisa vieja" a chaqueta nueva, 279.000. ¿Qué dicen esas cifras?

R: Que era un escritor muy seguido, muy querido. En esas épocas, la editorial Planeta te decía que un libro se vendía bien cuando sacaba 5.000/6.000 ejemplares. Me llamaba mucho la atención la normalidad de mi padre, no era nada engreído. Le gustaba, por supuesto, que le reconocieran sus triunfos, pero no era vanidoso ni soberbio, todo lo contrario. Se hacía fotos con todo el mundo en una época en la que no había móvil. Lo pasaba muy mal porque muchos restoranes le invitaban a comer, y a él no le gustaba, quería pagar, no era un gorrón. En el Asador Donostiarra, por ejemplo, Juan, el maître, siempre le invitaba. Ahí celebraba las comidas de su despacho de abogado laboralista para devolver el favor.

P: La crítica oficial, por su parte, le ignoraba o le machacaba.

R: En el año 78, el primer, segundo y cuarto libros más vendidos del año eran suyos. Él odiaba las injusticias, y no le parecía justo que se metieran con él porque un libro hablara de Franco. Seguramente no estaría para ganar el Premio Cervantes, pero escribía fluido, era entretenido, y era lo que le gustaba a la gente. Él buscaba entretener a sus lectores. De hecho, cada vez que sacaba un libro, lo pasaba fatal: tenía un reto y una deuda con sus lectores, tenía que triunfar con ellos, se preocupaba por gustar a sus lectores. Quería satisfacer a sus clientes.

Eduardo Vizcaíno.

P: Umbral lo tenía atravesado.

R: Umbral le tenía mucha envidia, nunca aceptaba su éxito, le daba rabia que vendiera tanto. Mi padre, sin embargo, le admiraba, decía que era un gran escritor, que su mejor libro era Mortal y rosa. Mi padre era muy amigo, por cierto, de Camilo José Cela, de Miguel Delibes o de Terenci Moix: como tenía su éxito, no envidiaba el éxito ajeno.

P: Su padre trabajó hasta el final.

R: Tenía cáncer de estómago y terminó su libro Nietos de papá. Estaban dándole quimio, radio… Le detectaron un cáncer en julio; en noviembre, se murió. En ese tiempo, escribió el libro. Volvía de la clínica hecho unos zorros, porque le habían metido veneno, y tenía la fuerza de voluntad de escribir porque quería tener un libro póstumo.

P: ¿Cómo escribía, por cierto?

R: Con dos dedos y máquina de escribir, a toda velocidad, con un puro en la boca. No sabía escribir sin un puro en la boca. Odiaba la tecnología. Cuando mi hermano, por ejemplo, metió el fax en el despacho de abogados, le metió un número a mi hermano…, hasta que se enteró de que los artículos que escribía, entonces, para El Alcázar, los podía mandar por fax. Entonces, le pareció una maravilla (risas).

P: He visto que, cuando murió, Rajoy, siendo secretario general del PP, y Zaplana, ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, lamentaron su muerte.

R: Zaplana había sido presidente de la Generalidad Valenciana, era muy amigo y quería mucho a mi padre. Mi padre iba todos los años a Valencia, iba a las Fallas, era muy amigo de Rita Barberá…, y aun así, fíjate, no tiene calle en Valencia. La tiene en Navacerrada y en Madrid, pero no en Valencia. Los complejos del PP.

P: De haber muerto ahora Fernando Vizcaíno Casas, ¿se imagina a algún ministro del Gobierno de Sánchez o a algún alto cargo pepero haciendo algo similar?

R: Supongo que no, se acomplejarían. Dirían: "Como somos de centro…". Bueno, yo conozco mucho a Pedro Sánchez, he estado en su boda.

P: Esta no me la esperaba.

R: Le ayudé en su carrera profesional (risas). Cuando era concejal, yo era director general de una compañía inglesa, e hizo coaching. Conozco a Begoña, he estado cenando con él, he estado en su boda, que le casó Trinidad Jiménez en el Hipódromo… Volviendo a la pregunta: no, de mi padre pasarían. Se avergonzarían. Entonces, el PP tenía menos complejos. Era un PP menos cobarde. Y, por supuesto, del PSOE no iría ninguno. De hecho, no fue ninguno del PSOE al tanatorio. Sin embargo, sí que fueron los sindicalistas de Antena 3 Televisión, porque mi padre había sido el abogado de la cadena.

Eduardo Vizcaíno, en su casa de Madrid. | David Alonso.

P: Vamos acabando, Eduardo. ¿Cuál es la lección más importante que le enseñó su padre?

R: Que en esta vida tienes que trabajar para conseguir tus metas. Era un gran trabajador, y todos hemos salido trabajadores porque nos enseñó que hay que ser trabajador y honrado contigo mismo.

P: ¿Cree posible su resurrección literaria?

R: Creo que no, porque su obra no murió nunca. Hay una frase de Alfredo Conde que dice: "Ser escritor es robarle vida a la muerte". Con todo el tema de Puigdemont, el vídeo de Antonio Garisa y Tomás Blanco de la película Las autonosuyas ha estado circulando por todas las redes. Ahora, véase el ejemplo contigo, se está hablando de 1975/El año en que Franco murió en la cama, o de ...Y al tercer año resucitó. Mi padre fue un adelantado a su tiempo. En Las autonosuyas, ya hablaba de que se recibía al representante de Barcelona con la señera en la Moncloa. Dentro de cuarenta años, cuando dejen de resucitar a Franco, salvando todas las distancias, por supuesto, las obras de Vizcaíno Casas se utilizarán, como los Episodios nacionales de Galdós, para hablar de la historia que hubo en España.