Las universidades llevan la contraria a la RAE y vetan el uso de "hombre" como genérico

Buena parte de las universidades españolas adoptaron el pasado mes de julio el documento Recomendaciones para un uso adecuado del lenguaje en las Universidades, aprobado por el pleno de Políticas de Igualdad de Género de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

El documento, de once páginas y adelantado este lunes por El Mundo, figura ya en las webs de muchas de las 55 universidades que se han adherido a él, entre ellas la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona o la Universidad de Deusto. En él, amparándose en la Ley de Igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentan "estrategias para sensibilizar sobre la importancia de un uso adecuado del lenguaje desde la perspectiva de género".

En abierta oposición a los postulados de la Real Academia de la Lengua, que hizo una dura crítica hace unos meses a una guía similar para el Congreso de los Diputados, el documento defiende que sí existe el "sexismo lingüístico" y que para alcanzar una igualdad "efectiva entre mujeres y hombres es necesario que el lenguaje refleje esa igualdad" también en la universidad, ya que "somos un espejo en el que la sociedad se mira". "Formamos a profesionales de distintos ámbitos y tenemos que ser conscientes de que nuestro lenguaje habrá de ser vehículo de conciencia social y de igualdad", señalan.

Entre las recomendaciones, con decenas de propuestas y consejos, destaca su petición de acabar con "el término hombre como genérico", hecho especialmente llamativo en el ámbito de la enseñanza universitaria. "El término hombre como genérico no incluye a las mujeres", sostienen mientras aconsejan "utilizar humanidad, ser humano o persona". "Utilizar frase como "La historia del hombre" o "El hombre en la arquitectura" en lugar de ser humano invisibiliza a las mujeres, transmitiendo la idea de que no han sido agentes de la historia ni sujetos de derechos", afirma la guía, que también apunta que "el término ciudadano como genérico no incluye a las ciudadanas" y se debe, por ello, "utilizar ciudadanía".

En general, la guía pide "evitar un discurso que ignore a las mujeres y sus experiencias" y pide "nombrarlas allí donde aparezcan para no contribuir a su invisibilización". Tampoco le gusta a los autores de la guía el uso de "mujer" como genérico: pide "hacer referencia a "las mujeres", no a "la mujer" ya que no hay un solo modelo de mujer".

Mientras la RAE sigue sosteniendo que los "desdoblamientos" son "artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico", recordando que en los sustantivos que designan seres animados "existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos", la guía universitaria ofrece un catálogo de alternativas para evitar no solo el género masculino si no también determinantes y pronombres. Llamativamente dice, por otro lado, que "si se nombra una realidad en la que hay más mujeres que hombres", impera "utilizar la lógica y anteponer el femenino inclusivo".

El documento recoge alternativas al masculino genérico, entre los que destacan "profesorado" o "personal docente" en lugar de profesores, "alumnado o estudiantado" en lugar de "alumnos", "la dirección" en lugar de "director" o "la persona responsable en lugar del responsable".

Entre las propuestas, destaca la omisión de determinantes, el uso de la "construcción con se", de la voz activa y el uso de los pronombres "quien, quienes, alguien".

El texto pide el empleo de estos "recursos y mecanismos" en "documentos internos, externos y en línea (avisos, comunicaciones, contratos), publicaciones en papel y en línea (manuales, libros, boletines, trabajos de investigación) e intervenciones orales".