¿Se dice "inflacción" o "inflación"? Solo una es correcta, según la RAE

En tiempos en los que el término se repite en titulares, discursos políticos y conversaciones cotidianas, conviene recordar algo básico: la forma correcta es "inflación", con una sola "c". La Real Academia Española (RAE) advierte que escribir "inflacción", con doble "c", es un error ortográfico sin justificación etimológica ni fonética.

El sustantivo "inflación" proviene del latín inflatio, -ōnis, y se refiere principalmente al aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda. Su uso se ha extendido también en ámbitos como la economía doméstica o el análisis político, pero su forma escrita no ha cambiado: siempre ha llevado una sola "c".

A pesar de ello, no es raro encontrar en redes sociales, comentarios digitales e incluso en textos menos cuidados la forma incorrecta "inflacción", probablemente influida por otras palabras terminadas en "-cción" como "reacción" o "acción". Sin embargo, en este caso, la ortografía no admite variantes: inflacción no existe.

Cómo recordarlo

Una manera sencilla de evitar el error es recordar que en español muchas palabras que provienen del latín -atio, -ōnisterminan en "-ación": nación, educación, inflación. La "cc" suele reservarse para raíces latinas con doble consonante, como tractio → tracción, pero no es el caso aquí.

En resumen, no hay discusión lingüística posible: es inflación, sin doble "c". Cualquier otra forma no solo es incorrecta, sino que enturbia la claridad en un debate que, dada la situación económica, ya es lo suficientemente complejo.