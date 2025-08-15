¿Se dice "bendecido" o "bendito"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

En el lenguaje cotidiano es habitual preguntarse si se debe decir "bendecido" o "bendito". Ambas palabras provienen del verbo bendecir, pero su uso no es equivalente.

"Bendito" funciona principalmente como adjetivo y tiene varios usos. Se emplea para expresar santidad, gratitud o admiración. Es común en expresiones religiosas, pero también en frases cotidianas de forma figurada. Por ejemplo: "Que seas bendito por tu generosidad" o "Bendito sea el día en que nos conocimos."

En estos casos, "bendito" no indica que alguien haya sido objeto de la acción de bendecir de forma literal, sino que se trata de una cualidad o un estado que se considera positivo o afortunado.

Bendecido

Por su parte, "bendecido" es el participio del verbo bendecir y se utiliza para indicar que alguien o algo ha recibido una bendición concreta. Tiene un uso más literal y formal, especialmente en contextos religiosos: "El sacerdote bendijo a los niños, que quedaron bendecidos" o "Ha sido bendecido con buena salud y fortuna".

En estas situaciones, "bendecido" refleja la acción de bendecir realizada sobre alguien o algo, no una cualidad general.

¿Se pueden sustituir uno por otro?

Aunque a veces "bendito" y "bendecido" parecen sinónimos, la RAE señala que su uso no es intercambiable:

"Bendito" describe una característica, un estado o una cualidad.

indica que alguien ha recibido la acción de bendecir.

Por ejemplo, decir "Estoy bendito por mis amigos" resulta coloquial, pero no es literal: "Estoy bendecido por mis amigos" implicaría una acción concreta de bendecir, menos común en el lenguaje cotidiano.

Expresiones comunes

El español incluye numerosas frases en las que "bendito" aparece como expresión fija:

"Bendito sea Dios"

"Bendito trabajo"

"Bendita paciencia"

En cambio, "bendecido" no forma parte de expresiones y se limita a describir la recepción de una bendición.