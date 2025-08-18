¿"Por tanto" o "por lo tanto"? Esto es lo que dice la RAE

La duda sobre si debía escribirse "por tanto" o "por lo tanto" ha acompañado durante años a estudiantes, profesionales e incluso a escritores experimentados. La Real Academia Española (RAE) se ha encargado de despejar cualquier incertidumbre: ambas fórmulas son correctas y pueden utilizarse indistintamente.

Según recoge el Diccionario de la lengua española (DLE), por lo tanto se define como locución adverbial equivalente a "por consiguiente, por lo que antes se ha dicho, por el motivo o las razones de que acaba de hablarse". En cuanto a por tanto, el DLE la describe como "por lo que, en atención a lo cual".

#RAEconsultas Las locuciones adverbiales «por tanto» y «por lo tanto» son válidas e intercambiables como conectores discursivos de valor consecutivo. — RAE (@RAEinforma) May 22, 2019

La institución insiste en que ninguna de las dos expresiones incurre en incorrección lingüística. "Tanto 'por tanto' como 'por lo tanto' son válidas e intercambiables", recuerda la RAE, despejando así el temor de quienes, en más de una ocasión, se han preguntado si estaban cometiendo un error gramatical.

El hablante tiene, por tanto —o por lo tanto—, la libertad de escoger la fórmula que le resulte más natural en cada contexto.