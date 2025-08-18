Un turista denunciado por robar varias piedras de la zona arqueológica de Pompeya

Un turista escocés, de 51 años, fue denunciado por robo al llevarse en su mochila varios fragmentos de piedra de la zona arqueológica de Pompeya, la ciudad del sur de Italia llena de historia y sepultada, junto a Herculano y otras ciudades romanas por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C..

Uno de los guías que estaba acompañando en una visita nocturna a un grupo observó que un turista recogía algunos trozos de las piedras de las calles de la antigua ciudad y los guardaba en su mochila, informó este jueves el parque arqueológico en un comunicado. El guía avisó a la dirección del parque y a la seguridad que llamaron a los Carabineros para que localizasen al turista y recuperasen los fragmentos robados.

Los militares lo encontraron poco después, fuera de las excavaciones, cerca de la estación de tren de Villa dei Misteri, y en el interior de la mochila llevaba aún 5 piedras y un fragmento de ladrillo. "Felicidades y gracias a la atenta guía turística, a nuestros excelentes guardias de seguridad y a los Carabineros por esta intervención de unión de sinergias para la protección del patrimonio", expresó el director del Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

Más controles

Según la investigación, el turista, que será denunciado por robo, habría admitido que las piedras estaban destinadas a formar parte de la colección de su hijo y que no sabía que estaba prohibido recogerlas. "En los próximos días se incrementarán los controles debido al gran flujo de turistas en verano", aseguró por su parte el comandante de Carabineros de la zona, Alessandro D'Auria.

En contraste a este suceso incómodo en la ciudad histórica italiana, el pasado mes de julio, el Parque Arqueológico de Pompeya recuperó un mosaico romano de temática erótica, robado durante la Segunda Guerra Mundial y localizado en Alemania por la policía italiana en 2023.