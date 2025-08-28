La RAE se pronuncia: ¿es correcto decir "wasap" en vez de "WhatsApp"?

Con el uso cotidiano de la tecnología, no es raro que surjan dudas sobre cómo adaptar al español nombres o términos que provienen del inglés. Uno de los casos más frecuentes es el de "WhatsApp", la aplicación de mensajería que millones de personas usan cada día. Pero, ¿cómo se debe escribir cuando hablamos del mensaje en sí? ¿Es correcto decir "wasap"? La Real Academia Española tiene una respuesta clara.

La RAE, a través de su Observatorio de palabras, ha confirmado que la forma "wasap" es una adaptación válida del término inglés WhatsApp, siempre que se utilice para referirse al mensaje de texto enviado mediante la aplicación. Así, frases como "Te mando un wasap" o "Me llegó un wasap" están correctamente formuladas dentro del uso coloquial del español.

Junto a "wasap", también se acepta "guasap", aunque la RAE muestra preferencia por la primera forma, al considerarla más cercana a la pronunciación aguda, que es la más extendida entre los hispanohablantes.

"La forma wasap, ya documentada, es una adaptación válida, en alternancia con guasap, de WhatsApp en referencia al mensaje de texto enviado a través de esta aplicación", señala la RAE.

¿Qué pasa con "wásap" o con "WhatsApp"?

En cuanto a otras variantes, como "wásap" con tilde, la RAE las desaconseja, ya que reflejarían una pronunciación llana menos habitual. Por lo tanto, aunque podría parecer que esa forma se ajusta mejor a algunas maneras de hablar, no es la opción preferida por la institución.

Por otro lado, cuando se trata de mencionar el nombre de la aplicación en sí —es decir, la plataforma tecnológica como tal—, debe escribirse "WhatsApp", sin adaptación, en letra redonda y respetando su grafía original, ya que se trata de un nombre propio.

Así, la diferencia entre decir "Te mando un wasap" (mensaje) y "Lo hice con WhatsApp" (aplicación) está plenamente reconocida por la RAE, siempre que se mantenga esta distinción ortográfica.

Un término en observación

Es importante destacar que "wasap" forma parte del Observatorio de palabras de la RAE, una sección donde la institución analiza y ofrece información sobre palabras que no están incluidas oficialmente en el diccionario, pero cuyo uso está muy extendido o genera dudas frecuentes.

Esto significa que, aunque "wasap" se considera una forma aceptada actualmente, su inclusión definitiva en el Diccionario de la lengua española aún no se ha producido, y su estatus podría modificarse en el futuro.

"La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso", aclara la institución. La información que proporciona es provisional, sujeta a revisión a medida que evoluciona el uso real del idioma.