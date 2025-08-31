La tilde en "sólo": cuándo usarla y por qué la RAE prefiere evitarla

Una de las consultas más frecuentes en el uso del español gira en torno a una tilde pequeña, pero polémica: ¿se debe escribir "solo" con tilde cuando equivale a "solamente"? ¿Es necesario diferenciar "sólo" (adverbio) de "solo" (adjetivo) con una marca gráfica? La Real Academia Española (RAE) lleva años pronunciándose sobre este asunto, y aunque su postura ha evolucionado, hoy en día la norma es clara.

La regla actual establece que la palabra "solo" no debe llevar tilde, ni cuando se usa como adjetivo (por ejemplo: "Vive solo en el campo"), ni cuando funciona como adverbio con el sentido de "solamente" (por ejemplo: "Solo quiero ayudarte").

Esta misma norma se aplica a los pronombres demostrativos (este, ese, aquel y sus formas femeninas y plurales), tanto si acompañan a un sustantivo como si lo sustituyen.

Esto se debe a que estas palabras son siempre tónicas, independientemente de su función, y por tanto no cumplen el criterio que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es distinguir entre una forma tónica y una átona con igual escritura.

¿Por qué antes sí se escribía "sólo"?

Durante mucho tiempo, las reglas ortográficas permitían (y en ciertos contextos, recomendaban) escribir "sólo" con tilde cuando significaba "solamente", para distinguirlo del adjetivo "solo" (sin compañía). También era común usar tilde en formas pronominales de demostrativos como "éste", "ése" o "aquéllos", cuando había posibilidad de confusión con su uso como determinantes.

Sin embargo, la RAE considera que este uso tradicional no se justifica lingüísticamente. Ambos significados de "solo" son tónicos, por lo que no se cumple la razón de ser de una tilde diacrítica. En consecuencia, en 2010 se modificó la Ortografía de la lengua española y se eliminó esa distinción obligatoria.

#RAEconsultas Desde 2005 (DPD), el adverbio «solo» lleva tilde exclusivamente cuando hay riesgo de ambigüedad; desde la «Ortografía» (2010), puede no tildarse incluso si hay riesgo. Si no lo hay, es incorrecto tildarlo: Solo acudieron dos. V. https://t.co/lb3lZYTz7m — RAE (@RAEinforma) March 8, 2023

¿Y si hay ambigüedad?

Pese a la recomendación general de prescindir de la tilde, la RAE acepta su uso en contextos de ambigüedad real. Es decir, puede utilizarse de forma opcional si el redactor considera que el lector puede confundirse entre ambos significados.

La institución aclara que: "Es optativo tildar el adverbio ‘solo’ y los usos pronominales de los demostrativos en contextos donde su empleo entrañe riesgo de ambigüedad".

Por ejemplo:

"Trabaja solo los domingos" puede entenderse como que trabaja sin compañía o que trabaja únicamente ese día.

"Trabaja sólo los domingos" aclara que se refiere a la frecuencia, no a la compañía.

Sin embargo, la RAE también insiste en que estos casos son raros y pueden evitarse fácilmente utilizando sinónimos como "únicamente" o "solamente", reordenando la oración, o añadiendo signos de puntuación que resuelvan la duda.

La recomendación es no tildar

En resumen, la RAE establece lo siguiente: