¿Es correcto decir "subir arriba"? La RAE aclara la duda

La expresión "subir arriba" suele generar debate por su aparente redundancia. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) confirma que se trata de un uso correcto, especialmente en el habla coloquial.

El motivo es que se considera un pleonasmo expresivo: una construcción en la que se repite información para aportar énfasis o fuerza al enunciado. Así, aunque el verbo "subir" ya implica movimiento hacia arriba, añadir el adverbio refuerza la acción.

Consultas de la semana | ¿Es correcto decir «subir arriba»? Los verbos «subir» y «bajar» se construyen con un complemento de lugar o de dirección. Que el sentido del movimiento (arriba/abajo) esté implícito en esos verbos no implica que no pueda explicitarse en el enunciado. pic.twitter.com/svniGjooh0 — RAE (@RAEinforma) July 27, 2025

Ejemplos como "Cuando subas arriba, llévate la almohada" o "Sal para afuera" son habituales en la conversación diaria. Del mismo modo que expresiones como "lo vi con mis propios ojos", estos pleonasmos no se consideran errores, sino recursos válidos de la lengua.

En conclusión, decir "subir arriba" no solo es correcto, sino que además refleja un rasgo expresivo del español que la RAE avala como parte del uso real del idioma.