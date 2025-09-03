Menú

¿Es correcto decir "subir arriba"? La RAE aclara la duda

Decir "subir arriba" no es un error: la RAE lo considera un pleonasmo válido y expresivo en el uso coloquial.

La expresión "subir arriba" suele generar debate por su aparente redundancia. Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) confirma que se trata de un uso correcto, especialmente en el habla coloquial.

El motivo es que se considera un pleonasmo expresivo: una construcción en la que se repite información para aportar énfasis o fuerza al enunciado. Así, aunque el verbo "subir" ya implica movimiento hacia arriba, añadir el adverbio refuerza la acción.

Ejemplos como "Cuando subas arriba, llévate la almohada" o "Sal para afuera" son habituales en la conversación diaria. Del mismo modo que expresiones como "lo vi con mis propios ojos", estos pleonasmos no se consideran errores, sino recursos válidos de la lengua.

En conclusión, decir "subir arriba" no solo es correcto, sino que además refleja un rasgo expresivo del español que la RAE avala como parte del uso real del idioma.

