De la esclavitud a general: la épica vida del padre de Alejandro Dumas llega al cómic con 'El primer Dumas'

Alexandre Dumas. Novelista y dramaturgo francés conocido, entre otras muchas obras, por ser el autor de El Conde de Montecristo o Los tres mosqueteros. Pues bien, su leyenda va mucho más allá de su vida, ya que su padre, Thomas Alexandre Dumas, fue el primer general negro que estuvo al frente de los ejércitos más poderosos del país galo. ‘El Diablo Negro’ lo llamaban. De hecho, se dice que su hijo se inspiró en él para El Conde de Montecristo y no me extraña, porque esta historia bien podría superar a muchas biografías de otros personajes históricos de índole militar.

Norma Editorial nos trae este maravilloso cómic europeo firmado al guion por Salva Rubio y al dibujo por Rubén del Rincón, en el que conoceremos la historia, para muchos desconocida, del padre de Alejandro Dumas. Estamos, sin duda, ante uno de los mejores cómics europeos del año, y no solo por la apasionante historia que nos cuenta, sino también por la calidad en la forma de hacerlo.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Salva Rubio, dibujo de Rubén del Rincón, Norma Editorial, cartoné tapa dura, tamaño europeo, 220 páginas y un precio de 38 euros.

Vamos con la reseña

Una gran historia contada de la mejor manera

El inicio del cómic ya marca bastante lo que nos vamos a encontrar en todo su desarrollo posterior y final. El narrador de la historia es, como no, el gran Alejandro Dumas y con solo 10 o 20 páginas ya tenemos en la cabeza cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Con una gran limpieza en la sucesión y narración de los hechos, Salva Rubio arranca con la infancia de Thomas Alexandre Dumas en Haití para con apenas unas páginas lograr que como lectores empaticemos con todos los temas que se van a tratar: Esclavitud, poder, racismo, miseria, realeza, diferencia de clases... El guion rápidamente te da el sabor principal del plato y a partir de ahí te va deslizando pizcas de otros sabores para tener una comida plena y satisfactoria.

Iremos desde Haití hasta los últimos días de Thomas, muriendo de un infarto en su casa, pasando lógicamente por los peores momentos de su vida, su carrera militar, la formación de su familia y su famosa enemistad con Napoleón cuando Bonaparte se sintió amenazado por él. Una historia tremendamente interesante, ya que Thomas Alexandre Dumas llegó a comandar a los ejércitos más importantes de la monarquía y posterior República de Francia. La pregunta aquí está clara y me la hice durante toda la lectura: ¿Por qué narices nadie ha contado antes esta pedazo de historia? Bueno, por suerte, tanto Salva como Rubén se han atrevido a hacerlo.

‘El primer Dumas’ no solo es un cómic bien documentado y con un excelente trato histórico a todo lo contado, sino que a su vez también es tremendamente entretenido, algo que me ha sorprendido para bien. El guion, a pesar de tener amplios cuadros de texto, tanto en diálogos como en información adicional, no pierde ritmo en ningún momento y Salva hace como es habitual en él que siempre estés interesado y expectante por lo que va a venir posteriormente. Si alguien tiene miedo a encontrarse un trabajo demasiado espeso, ya puede alejar ese pensamiento de su cabeza.

En cuanto al dibujo, gran trabajo de Rubén del Rincón, brillando en todo tipo de escenarios. No solo tuvo que ser preciso en la representación bélica, sino también riguroso hasta la excelencia en la arquitectura de la época, el vestuario, etc. Su toque caricaturesco es inconfundible y da limpieza al relato en escenas cotidianas y también es batallas repletas de personajes. Os dejo varios ejemplos del dibujo y del uso del color de Rubén:

Ojo, estamos ante un integral que incluye los tres tomos que se publicaron por separado en Francia. El primero se llamó ‘el dragón negro’, el segundo pasó a titularse como ‘el diablo negro’ y al final todo concluye con ‘el conde negro’. Por lo tanto, aquí tenemos la obra completa, incluyendo las cubiertas originales de cada tomo.

La edición, como es santo y seña de Norma Editorial, muy cuidada y repleta de extras. Las páginas finales incluyen la historia contada y analizada por Salva Rubio mientras por el camino se suman bocetos y dibujos de Rubén. Todo rematado, como hemos dicho antes, por ilustraciones de las cubiertas de los tres tomos principales. Para los más puristas, decir que el lomo es curvo y tanto en él como en la portada principal tenemos relieve con brillo en el título del cómic.

Conclusión: los amantes del cómic histórico y europeo tienen aquí una gran oportunidad de añadir un material de calidad a su comicteca. De lo mejor de 2025 en este sentido. Salva Rubio ofrece una exhaustiva revisión de la historia de Thomas Alexandre Dumas que, aparte de contenido, tiene un ritmo absorbente y fluido que no siempre se consigue en cómics de este tipo. Te deslizas en la lectura con la misma facilidad y destreza con la que dibuja Rubén del Rincón. El trabajo del español es sobresaliente y tanto el entintado como el color completan un trabajo maravilloso. Se nota mucho que Salva se inspiró en los escritos de Alexandre Dumas sobre su padre, ya que en todo momento ves el punto de vista de un hijo que endiosa la figura de un padre que apenas pudo conocer. En cuanto a documentación, Salva sienta cátedra y de nuevo demuestra por qué es uno de nuestros autores nacionales más excelsos. Si gustan, disfruten de la lectura.