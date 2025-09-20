Éxito histórico: el dibujante español Jorge Jiménez convierte su Batman en el cómic más vendido de 2025

Como contamos a inicios de septiembre coincidiendo con su estreno, España presume de nuevo Batman con la cabecera de Jorge Jiménez y Matt Fraction. El dibujante andaluz ha tenido el honor de formar parte de un nuevo número 1 de Batman y en su estreno ha reventado el mercado estadounidense. El Batman ‘español’ de Jorge Jiménez ha alcanzado en poco más de dos semanas medio millón de ventas.

Este es el tuit con el que Jorge celebró este hito personal:

Woooahhh!!! 🥹 Boom. I have no words.. pic.twitter.com/TF8l39GcLu — Jorge Jiménez (@JorgeJimenezArt) September 18, 2025

¡¡¡Woooahhh!!! ¡Boom! No tengo palabras", dijo el propio Jorge Jiménez en sus redes sociales.

Con estas cifras 'Batman #1' de Matt Fraction y Jorge Jiménez ya es el cómic más vendido de 2025 con solo dos semanas desde su estreno. Cifras históricas que hay que poner en valor con un dibujante español al frente.

El estreno tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en USA, pero habrá que esperar unos meses para ver esta nueva cabecera en España. En nuestra sección de cómics estaremos muy atentos a ello y les informaremos de todas las novedades además de reseñar el número 1 de la colección.