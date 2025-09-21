El Capitán América de Ed Brubaker: el año uno de Bucky Barnes y Steve Rogers

Sexto omnibus para recopilar la mejor etapa de la historia moderna del Capitán América. Hablo por supuesto de la era Ed Brubaker como guionista principal de una historia que marcó un antes y un después en el Centinela de la Libertad. No en vano de aquí salieron arcos como el del Soldado de Invierno o la muerte del propio Capitán América. Ahora llega el sexto omnibus aunque todavía faltará uno más para completar la colección.

Enseguida vamos con más detalles, pero antes apartado técnico del cómic: guion de Ed Brubaker, dibujantes como Francesco Francavilla, Giuseppe Camuncoli, Steve McNiven o Chris Samnee, contiene Captain America and Bucky 620-628, Captain America 1-10 y Winter Soldier 1-5, editorial Panini, cartoné tapa dura, 544 páginas y un precio de 60 euros.

Vamos con la reseña

Un tomo con el Soldado de Invierno como protagonista

Si nos ponemos estrictos y nos vamos a las grapas que forman parte de la continuidad escrita por Brubaker en este tomo solo tendremos dos arcos completos o lo que es lo mismo del Captain America 1 al 10. Eso hace que para terminar de finiquitar esta larga etapa guionizada por Ed tendremos que esperar a un séptimo tomo, el cual de momento está sin fecha. Traducción: si quieres todo lo de Brubaker te faltaría un omnibus más.

En este integral, si nos vamos exclusivamente a la continuidad, veremos al Capi enfrentándose a un viejo conocido que pasó de aliado a villano al quedarse atrapado en una dimensión diferente. Posteriormente ya en otro arco volveremos con este mismo enemigo añadiendo que el Capi perderá sus poderes de forma aleatoria sin saber qué le está ocurriendo o quién le está provocado esta pérdida de fuerza y masa muscular. Sobre todo el primer arco con el dibujo de Steve McNiven es canela en rama incluyendo mucha ciencia ficción y el toque noir de espías que siempre incorpora Brubaker.

Ahora bien, si yo tengo que elegir con qué me quedo de este tomo esa parte la tengo clara y me voy al inicio del mismo con lo que podríamos llamar una especie de Año uno de la pareja formada por Bucky y Steve Rogers. Todo ello contado desde el punto de vista del que después sería el Soldado de Invierno y con un dibujo espectacular de Chris Samnee.

Esta parte contiene Captain America and Bucky 620-628, es decir, nueve grapas en las que veremos las primeras aventuras de Bucky antes de conocer al Capi y durante su participación, ya junto a Rogers, en la Segunda Guerra Mundial. Es un trabajo que actualmente está haciendo de nuevo Chris Samnee con Batman y Robin Año uno de DC. Es un estilo idéntico llevando a dos personajes míticos a sus orígenes a través de un dibujo que recuerda a los cómics más clásicos.

Si en Batman y Robin Año Uno tenemos un punto de vista más de padre e hijo aquí es más una relación de hermano mayor y hermano menor. El resultado es maravilloso a través de pequeñas historias autoconclusivas que incluyen entre otras cosas el descubrimiento de un campo de concentración nazi.

El omnibus se remata con Winter Soldier del 1 al 5 y esto supone que tengamos que hacer una parada en el camino. Ya hemos visto que esta recopilación se dividía en su inicio en dos partes, pero la cosa no queda ahí ya que la tercera más que un remate autoconclusivo es un punto y seguido. La obra denominada Winter Soldier (Soldado de Invierno) tiene más que cinco grapas y para completar esta historia tendrás que comprar el séptimo tomo.

Conclusión: si quieres terminar la cabecera en continuidad de Brubaker y la historia del Soldado de Invierno no te queda más remedio que esperar y comprarte otro tomo más. La cuestión aquí, sin entrar demasiado en debates, es que mucha gente hubiese preferido acabar aquí la era Brubaker y elegir si se compraban aparte como se editó en su día Winter Soldier. No ha sido así y nos iremos a un tomo más para completar todo el material.

Por mi parte no voy a entrar en discusiones ni mucho menos en debates de redes sociales. La realidad es la que es y nosotros estamos para contarla y analizarla. Más allá de gustos Panini ha decidido hacer esta división y como os hemos contado aquí tendrás tres partes bien diferenciadas de las que dos se rematan en el próximo tomo. He de decir que entiendo a ambas partes y por eso me centro exclusivamente en el contenido. Eso hace que también tenga que recomendar a aquellos que no lo han leído esa parte del Soldado de Invierno porque nos ayuda a comprender aún más la historia y la esencia de Bucky Barnes. Por eso dije al principio que es un tomo más centrado en él que en el Capi y si alguien se hace con este tomo y el siguiente tendrá en Bucky a un personaje casi protagonista.

En el terreno artístico, reparto de lujo con bestias de los lápices como Francesco Francavilla, Giuseppe Camuncoli, Steve McNiven o Chris Samnee. Por lo demás, poco más que decir. Esta etapa es oro dentro de los cómics y nunca me cansaré de recomendarla. Si gustan, disfruten de la lectura.