¿Se escribe "qué" o "que"?: La RAE explica cuándo lleva tilde y cuándo no

Es una de las dudas más frecuentes en español, y no solo entre estudiantes. Saber cuándo escribir "qué" con tilde y cuándo sin ella puede cambiar completamente el sentido de una frase. La Real Academia Española (RAE) lo deja claro: solo se acentúa "qué" cuando funciona como pronombre o adverbio en oraciones interrogativas o exclamativas, directas o indirectas.

Así, se escribe con tilde cuando formulamos una pregunta o expresamos una exclamación, aunque no haya signos de interrogación visibles. Ejemplos: "¿Qué hora es?", "No sé qué hacer", "¡Qué sorpresa verte aquí!", o "Me pregunto qué habrá querido decir". En todos estos casos, el acento marca que la palabra tiene un valor interrogativo o exclamativo.

¿Que sin tilde o qué con tilde?

En cambio, "que" sin tilde se usa como conjunción o pronombre relativo, es decir, cuando une ideas o introduce una oración subordinada: "Espero que vengas", "El libro que me regalaste es precioso", o "La casa que está en la esquina es la mía". En estas frases, "que" no pregunta ni exclama, solo conecta.

La RAE recuerda que, aunque algunas expresiones coloquiales tienden a confundirse, la regla es sencilla: si puedes sustituir "qué" por "cuál" o "cuánto" sin alterar el sentido, llevará tilde. Si no, irá sin ella.

Ejemplos prácticos ayudan a fijar la diferencia: "No sé qué hacer" (interrogativa indirecta, con tilde) no significa lo mismo que "No sé que hacer" (incorrecta). Del mismo modo, "¡Qué alegría verte!" lleva tilde porque expresa emoción, mientras que "Espero que vengas" no la necesita.

En resumen: si preguntas o exclamas, pon tilde; si simplemente enlazas, déjala fuera. Porque en ortografía, como en la vida, saber cuándo poner el acento marca toda la diferencia.