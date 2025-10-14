"Te echo de menos" o "te hecho de menos": la RAE zanja la duda definitiva

Es una de las confusiones más frecuentes en español. A simple oído, "hecho" y "echo" suenan igual, pero una sola letra, la "h", cambia por completo su sentido. La Real Academia Española (RAE) recuerda que ambas palabras existen, pero pertenecen a verbos diferentes y se usan en contextos distintos.

"Hecho", con hache, proviene del verbo "hacer" y se utiliza para referirse a algo realizado o a un acontecimiento. Puede funcionar como participio ("Ya he hecho la tarea"), como sustantivo ("Es un hecho histórico") o como parte de expresiones fijas ("De hecho, no quiso venir").

La palabra que más confunde

Por su parte, "echo", sin hache, procede del verbo "echar". Expresa acciones como arrojar, depositar o expulsar. Así, se dice "Echo la basura al contenedor", "Te echo de menos" o "Echo sal en la sopa".

La RAE recuerda que la hache no se pronuncia, pero tiene valor ortográfico y semántico: escribirla o no puede cambiar por completo el sentido de una frase. No es lo mismo "He hecho la cena" (del verbo hacer) que "He echo la cena" (forma incorrecta).

Además, el verbo "echar" forma parte de numerosas locuciones comunes en el habla cotidiana, como "echar de menos", "echar a perder", "echar un vistazo" o "echar a llorar". En todas ellas, la palabra se escribe sin hache.

Así se escribe correctamente

En resumen, "hecho" y "echo" son homófonas, suenan igual, pero no son intercambiables. La primera, con hache, se usa para lo que se hace; la segunda, sin hache, para lo que se echa.

Así que, la próxima vez que dudes, recuerda esta regla sencilla: si se puede sustituir por "hacer", lleva hache; si tiene que ver con arrojar o depositar, no la necesita. O como dice el dicho popular… "A lo hecho, pecho".