Hallan muerto a James Ransone, actor de The Wire: se investiga un suicidio por ahorcamiento

El actor estadounidense James Ransone ha sido encontrado muerto en su domicilio de Los Ángeles. El suceso ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre y ha sido confirmado por la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, que investiga el caso como un suicidio.

En el registro oficial del organismo forense, la muerte aparece clasificada como causada por "ahorcamiento". No existen indicios que apunten a la intervención de terceras personas, según las autoridades. En esta misma línea, se ha descartado cualquier tipo de agresión, tal y como indica el medio TMZ, citando fuentes policiales.

Ransone, de 46 años, era un rostro reconocido de la ficción televisiva y cinematográfica estadounidense. Su carrera despegó con el papel de Ziggy Sobotka en la serie The Wire, una interpretación que le otorgó gran notoriedad y lo consolidó dentro de la industria. Posteriormente participó en producciones de gran éxito como It: capítulo dos, donde dio vida a Eddie Kaspbrak, además de formar parte del elenco de series como Generation Kill, The First, CSI, Hawai 5.0 y Último aviso. En cine, uno de sus trabajos más recordados es su participación en Sinister.

La noticia de su fallecimiento ha generado un fuerte impacto entre seguidores y profesionales del sector, que recuerdan a Ransone como un actor de carácter, capaz de dejar huella tanto en la televisión como en la gran pantalla.