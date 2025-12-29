Los 4 Fantásticos de John Byrne: ¿Por qué no mataron a Galactus?

Volvemos a hablar de palabras mayores en esta sección y eso nos lleva a seguir la etapa de Los 4 Fantásticos de John Byrne que sigue recopilando Panini en su formato Obras Maestras Marvel. Serán siete tomos y aquí intentaremos hablar de la mayor parte de ellos porque en cada uno hay mucha magia y talento que analizar.

Como ya hemos hecho con otras etapas más actuales, ya sea la del Castigador de Garth Ennis y Dillon como el Green Lantern de Geoff Johns, intentaremos seguir todos los tomos posibles para contaros qué tiene cada uno. En este segundo, Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa tendrán que medirse a sus dos enemigos más colosales, Galactus y Dr. Doom, dejando momentos para el recuerdo y decisiones de las que más tarde se arrepentirían.

Ahora vamos con más detalles, pero antes apartado técnico del cómic: guion y dibujo de John Byrne, contiene Fantastic Four 241-250, Silver Surfer 1 y material de What If 36 y Marvel Fanfare 2, editorial Panini, cartoné tapa dura, tomo 2 de 7, 352 páginas y un precio de 42 euros.

Sencillez magistral repleta de ciencia ficción

Como dije en la primera reseña, si hablamos de madurez, desarrollo y fuerza quizá esta etapa de Byrne es superior a la que hizo nacer a estos 4F bajo la mano de Stan Lee y Jack Kirby. Sé que son palabras mayores, pero es la realidad. Byrne hizo maravillas con este grupo y como pasó con Hulka, cuando la gente piensa en los cómics de los 4F piensa en John.

Lo positivo también de esta etapa es que se puede leer de manera individual. Si tú coges este tomo podrás leer varios historias y no perderte aunque no tengas ni el antes ni el después. Hay una fórmula de unas cuantas grapas con historias autoconclusivas que funciona como lectura aislada. Aquí tienes varios arcos y con poco que sepas del grupo y de villanos como Galactus o Dr. Doom puedes leerlo sin dificultades. Esta etapa triunfa precisamente por darnos pequeñas historias sencillas, repletas de ciencia ficción y ese toque clásico es totalmente atemporal. Byrne lo llevó a la excelencia y lo hizo prácticamente antes que nadie.

Un ejemplo claro es que en este tomo y de forma muy sencilla, Byrne deja dos arcos muy buenos con Galactus y Dr. Doom de por medio. Uno en el que Reed Richards tuvo la posibilidad de dejar morir al devoramundos y no lo aprovechó porque se trataba al fin y al cabo de un ser vivo y otra en la que Dr. Doom intentó convencer al grupo que él como dictador de Latveria era mejor que aquel que se hizo con el poder en su ausencia. Son dos historias tan bien escritas y dibujadas que no necesitan una extrema complejidad para ser míticas.

La clave aparte de la sencillez es que Byrne iba grapa a grapa dando capas a los personajes. A todos. Con sus momentos buenos y sus tragedias y traumas personales. No era nada fácil hacer brillar a cuatro personajes que aunque estén unidos como familia son muy diferentes en solitario. Byrne logró que todo encajase y eso elevó al grupo a ser una familia realmente unida.

Respecto a la edición, nada cambia respecto al primer tomo. Panini repite la fórmula con este mismo formato de Obras Maestras Marvel que tuvo las etapas de Daredevil o Iron Man con Frank Miller y David Micheline/Bob Layton. Opta de manera acertada por esta encuadernación holandesa y tipo de papel offset, pero creo que si en vez del color rojo y amarillo usas el azul y blanco habría quedado aún mejor.

A nivel informativo comentaros de nuevo que serán siete tomos en total de esta larga etapa de Byrne. A 42 euros el tomo con quizá alguna subida es un desembolso grande aunque mantengo que vale la pena si eres fan del material y del grupo.

Conclusión: en un solo tomo tienes una aventura en Wakanda, Galactus, Dr. Doom e incluso Estela Plateada y un What If curioso. Todo con la magia del guion y dibujo de John Byrne aparte de las apariciones y supervisión de Stan Lee o Roger McKenzie. Canela en rama clásica, pero atemporal. Si gustan, disfruten de la lectura.