Cuatro dibujantes españoles en un crossover histórico: ¡Superman y Spiderman!

Los españoles Jorge Jiménez, Belén Ortega, Daniel Sampere y Rafa Sandoval estarán presentes en este nuevo crossover del universo DC-Marvel.

Cuatro dibujantes españoles estarán presentes en un crossover histórico que tendrá una pareja espectacular: Superman y Spiderman. Ellos serán Jorge Jiménez, Belén Ortega, Daniel Sampere y Rafa Sandoval. La grapa principal será de Jorge, actual dibujante de Batman, y el resto tendrán un papel secundario en historias breves alrededor de personajes dentro del lore de ambos mitos del cómic superheroico.

Jorge se pronunció rápidamente en sus redes:

"Spiderman fue mi infancia, y todos saben cuánto amo a Superman. El universo se ha retorcido lo suficiente como para darme esta oportunidad; todavía no puedo creerlo. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado durante todos estos años. Hoy es un día muy especial, de verdad. Gracias. @dccomics", comenta Jorge en Twitter.

Belén Ortega también hizo lo propio: "Trabajar en equipo con @GailSimone en esto es simplemente un sueño. ¡Te traeremos a Power Girl y The Punisher en el próximo crossover DC/Marvel, el 25 de marzo!".

El argumento no se ha desvelado en gran medida, pero ambos personajes tendrán que unir fuerzas para detener a la pareja de villanos formada por Brainiac y el Doctor Octopus.

Así queda todo el cuadro creativo:

  • Mark Waid y Jorge Jiménez, historia principal de Superman y Spiderman
  • Tom King y Jim Lee, Lois Lane y Mary Jane Watson
  • Matt Fraction y Steve Lieber, Jimmy Olsen con Matanza
  • Sean Murphy, Superboy y Spiderman 2099
  • Gail Simone y Belén Ortega, Power Girl y El Castigador
  • Christopher Priest y Daniel Sampere, Superboy Prime y Spiderman traje negro
  • Greg Rucka y Nicola Scott, Daily Planet y el Daily Bugle.
  • Jeff Lemire y Rafa Sandoval, Jonathan Kent y el Tío Ben.

Esta idea de crossover entra dentro de la iniciativa que arrancó hace poco tiempo con Batman y Deadpool (Masacre en España). En esa historia principal había otras asociaciones como Daredevil y Green Arrow o Capitán América y Wonder Woman. Además, muy pronto llegarán otros como Dr. Strange y Constantine.

En el caso de Rafa Sandoval, el dibujante español lleva meses triunfando con su Absolute Superman y ha pasado por los micrófonos de esRadio.

