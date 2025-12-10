Cuatro dibujantes españoles en un crossover histórico: ¡Superman y Spiderman!

Cuatro dibujantes españoles estarán presentes en un crossover histórico que tendrá una pareja espectacular: Superman y Spiderman. Ellos serán Jorge Jiménez, Belén Ortega, Daniel Sampere y Rafa Sandoval. La grapa principal será de Jorge, actual dibujante de Batman, y el resto tendrán un papel secundario en historias breves alrededor de personajes dentro del lore de ambos mitos del cómic superheroico.

Jorge se pronunció rápidamente en sus redes:

Spiderman was my childhood, and you all know how much I love Superman. The universe has twisted enough to give me this opportunity; I still can’t believe it. Thank you all for the support you’ve given me all these years. Today is a very special day, honestly. Thank you. @dccomics pic.twitter.com/KlGXtdO0ZE — Jorge Jiménez (@JorgeJimenezArt) December 9, 2025

"Spiderman fue mi infancia, y todos saben cuánto amo a Superman. El universo se ha retorcido lo suficiente como para darme esta oportunidad; todavía no puedo creerlo. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado durante todos estos años. Hoy es un día muy especial, de verdad. Gracias. @dccomics", comenta Jorge en Twitter.

Belén Ortega también hizo lo propio: "Trabajar en equipo con @GailSimone en esto es simplemente un sueño. ¡Te traeremos a Power Girl y The Punisher en el próximo crossover DC/Marvel, el 25 de marzo!".

Teaming up with @GailSimone on this is just a dream.

We’ll bring you Power Girl ❎ The Punisher on the next DC/Marvel crossover, March 25th! https://t.co/qpXOMvvSfy — Belén Ortega ☆ (@BelenOrtega_) December 9, 2025

El argumento no se ha desvelado en gran medida, pero ambos personajes tendrán que unir fuerzas para detener a la pareja de villanos formada por Brainiac y el Doctor Octopus.

Así queda todo el cuadro creativo:

Mark Waid y Jorge Jiménez, historia principal de Superman y Spiderman

Tom King y Jim Lee, Lois Lane y Mary Jane Watson

Matt Fraction y Steve Lieber, Jimmy Olsen con Matanza

Sean Murphy, Superboy y Spiderman 2099

Gail Simone y Belén Ortega , Power Girl y El Castigador

, Power Girl y El Castigador Christopher Priest y Daniel Sampere , Superboy Prime y Spiderman traje negro

, Superboy Prime y Spiderman traje negro Greg Rucka y Nicola Scott, Daily Planet y el Daily Bugle.

Jeff Lemire y Rafa Sandoval, Jonathan Kent y el Tío Ben.

Esta idea de crossover entra dentro de la iniciativa que arrancó hace poco tiempo con Batman y Deadpool (Masacre en España). En esa historia principal había otras asociaciones como Daredevil y Green Arrow o Capitán América y Wonder Woman. Además, muy pronto llegarán otros como Dr. Strange y Constantine.

En el caso de Rafa Sandoval, el dibujante español lleva meses triunfando con su Absolute Superman y ha pasado por los micrófonos de esRadio.