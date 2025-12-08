Marvel lo vuelve a hacer: Predator lucha ahora contra... ¡Spiderman!

Allá por septiembre de 2023 reseñamos en esta sección un gigantesco omnibus de más de 1000 páginas con Predator como protagonista. Contenía la etapa original de Predator en las viñetas con un tocho descomunal de Panini, superior a tres kilos de peso, que contenía las primeras grapas de este depredador. Un total de 1008 páginas que arrancaba con lo que sería la continuación de la segunda película de la saga, la protagonizada por Danny Glover en 1990 y continuaba con nuevas aventuras que incrementaban el lore del cazador.

Os recuerdo lo que contenía ese primer omnibus de Predator: Predator 1-4, Predator 2 1 y 2, Predator: Big Game 1-4, Predator: Cold War 1-4, Predator: The Bloody Sands of Time 1 y 2, Predator: Bad Blood 1-4, Predator: Invaders from the Fourth Dimension, Predator: Dark River 1-4, Predator: Strange Roux, Predator: Kindred 1-4 y material de Dark Horse Presents 46, 67-69 y 119, Dark Horse Comics 1 y 2, 4-7, 16-18 y 20 y 21 y A Decade of Dark Horse.

Pues bien, ahora tanto Marvel en general como Panini en España en particular siguen apostando por las aventuras de este mítico personaje de la ciencia ficción mezclándolo con el universo pijamero de la casa de las ideas. En su día hubo varias grapas en las que el Predator se enfrentaba a Lobezno en una más que respetable miniserie. A mí desde luego me encantó. Ahora tras Lobezno ha caído en mis manos el duelo frente a Spiderman y también me ha sorprendido gratamente.

Antes de continuar con la reseña, apartado técnico del cómic: guion de Benjamin Percy, dibujo de Marcelo Ferreira, rústica tapa blanda, editorial Panini, contiene Predator Versus Spider-Man 1-4, 104 páginas y un precio de 11 euros.

Vámonos de caza

Un buen duelo que mezcla thriller y acción

Si en el caso de Lobezno veíamos a Logan luchando a través de los años contra el mismo Predator en una cacería casi interminable, en este caso el argumento de este duelo es muy diferente. Hay un Predator renegado y enloquecido que ha escapado y traicionado los códigos de cacería de su raza y Spiderman tendrá que hacerle frente tras una serie de macabros asesinatos que se cometen bajo un caluroso verano de Nueva York. Eso ya es empezar con buen pie.

Pero la cosa no queda en un duelo entre el trepamuros y el Predator ya que por el camino aparecerá lo que para mí ha dado el salto de calidad al cómic. Ojo, spoiler. Hay una aparición estelar que viene al pelo para este contexto y es que si de cazadores va el asunto, qué mejor que meter en la ecuación al señor Kraven. Sí, así es, el cazador más famoso dentro del repertorio de villanos de la araña sentirá que alguien o algo está meando en su esquina y ya saben cómo se pone este señor cuando su coto de caza es profanado. Además, Mary Jane andará por ahí metiéndose en problemas y JJ Jameson hará sus cameos tocando como siempre las narices a Peter Parker.

La historia no es compleja y no necesita serlo. Al final tenemos el típico guion de una película de Predator. Al principio no se sabe quién asesina a la gente, aunque nosotros los lectores lo sabemos de sobra, luego los protagonistas se enteran y a partir de ahí mamporros y mucha acción. Benjamin Percy sabe lo que vende de Predator y le da a la clientela lo que vino buscando. Ya lo hizo con Lobezno en cuatro grapas. Por otro lado tampoco creo que nadie venga buscando Watchmen en un título como Predator vs Spiderman.

El guion se sostiene y es estable en cuanto a ritmo y aunque baja en intensidad en algunos momentos cumple lo que promete. Marcelo Ferreira deja buenos momentos al dibujo y se muestra lo espectacular que debe ser en los instantes en los que Percy te clava el famoso cliffhanger de cada grapa. Os dejo varios ejemplos:

Para mí está un poco por debajo de Lobezno vs Predator, sin embargo, no creo que defraude en general a los amantes del cazador galáctico.

Por cierto, no solo de Predator vive el hombre. Os recuerdo que hace nada tuvimos una notable aventura que mezclaba a los Vengadores con Alien y no será la última vez que veamos esto en los cómics. En el futuro ya se ha comentado que habrá más episodios tanto con Alien como con Predator. Si el nivel sigue siendo el que hemos tenido hasta la fecha, bienvenido sea todo lo que venga.

Conclusión: si vienes a por pizza te darán una pizza. Así de claro. No es Watchmen ni lo pretende ser. Se llama Predator vs Spiderman y te da para sorpresa de nadie a Predator dándose de leches con Spiderman. Material para completistas o fans de las películas. Ferreira deja buenos momentos. Si gustan, disfruten de la lectura.