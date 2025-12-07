El histórico Batman del español Jorge Jiménez ya tiene fecha de estreno en España

Hace unos meses les contamos que el dibujante Jorge Jiménez estaba inmerso en un nuevo número 1 de Batman junto a Matt Fraction. El 3 de septiembre se estrenó en USA y logró llegar al medio millón de ventas nada más arrancar. Solo quedaba por ver cuándo llegaba a España a través de Panini.

Pues bien, ya tenemos fecha para el estreno en España. Será el 12 de febrero y no solo eso, ya que habrá varias portadas variantes incluyendo la principal e incluso alguna con la portada en blanco para que te la puedan firmar, dedicar y dibujar si te topas con Jorge en alguna sesión de firmas.

Por cierto, Batman tendrá nuevo enemigo en esta etapa. Y en España vamos a poder presumir de que lo ha diseñado y dibujado un artista de nuestro país, el granadino Jorge Jiménez.

El guionista norteamericano Matt Fraction y el propio Jorge Jiménez lo presentaron en la San Diego Comic-Con Málaga hace unos meses.

La imagen de Minotauro fue publicitada por Jorge en sus redes sociales:

Yo:

"voy a llevar a mi perra al campo, así tiene espacio para correr y jugar" Mi perra: pic.twitter.com/Dni8H3aJvB — Elio (@Wait_Man) September 27, 2025

"Mirad qué guapo ese hombre. Es el Minotauro. Sabe lo que hace. Es malo. Es muy listo y hará cosas en Gotham que nadie ha hecho antes. Ojo, tiene siete dedos", dijo Fraction.

Eso sí, Jorge quiso mantener el misterio: "Parte de la gracia es descubrirlo sobre las páginas. Os queríamos mostrar el diseño del personaje y prometeros que será un villano sólido".

A partir del 12 de febrero saldremos de dudas en España.