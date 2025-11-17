Batman Ego: el cómic que se atreve a psicoanalizar a un superhéroe que "está como una cabra"

No es nada fácil hacer un cómic que hable de la parte más psicológica del personaje de Batman. Muchos lo han intentado y pocos han triunfado en el proceso. De hecho, pocos han recibido el elogio de formar parte del "lore" o el canon del caballero oscuro. Darwyn Cooke sí que lo logró con su Batman Ego y por eso esta es una obra indispensable que no podía faltar en nuestra sección de cómics de Libertad Digital.

Antes de entrar en la psique de Batman vamos con el apartado técnico del cómic: guion y dibujo de Darwyn Cooke, rústica tapa blanda, editorial Panini, contiene Batman: Ego, Batman Gotham Knights 23 y 33, Catwoman: Selina's Big Score, Solo 1 y 5 y Harley Quinn Holiday Special 1, 232 páginas y un precio de 10,99 euros.

Vamos con la reseña

Reconozcamos que Batman está loco

Batman no está bien y todos lo sabemos. Otra cosa es que nos guste por su simbolismo y por todo lo que ha generado, genera y generará en cómics, series de televisión y películas, pero seamos sinceros, Batman está como una cabra y cada día más me atrevería a decir. Aún así le queremos, por supuesto.

Repasemos un poco la vida de Bruce Wayne. Matan a sus padres en un callejón, jura vengarse de los criminales y de las injusticias y a partir de ahí inicia una cruzada, primero en solitario y después acompañado por la Batfamilia, en la que hace cualquier cosa por mantener su vendetta. Por supuesto vestido de murciélago y con la premisa de no matar jamás ni usar armas. Después de eso, traumas traumas traumas y más traumas relacionados con el callejón y las perlas de su madre sumados a otros nuevos generados por la pérdida, entre otros, de uno de sus Robins. Traducción: el pobre Bruce necesitaba mucha terapia y no fue.

Siendo sinceros, nos alegramos de que Bruce no fuera a terapia y decidiese vestirse de murciélago porque si no la figura de Batman no habría existido, sin embargo, eso no puede ocultar que mentalmente el caballero oscuro esté a un mal día de acabar siendo uno de sus peores villanos. Esto lo sabemos nosotros y lo saben en la ficción secundarios como Alfred, Nightwing o el mismísimo Joker, que juega al gato y al ratón con Batman compartiendo parte de su locura.

¿Qué hizo Darwyn Cooke? Básicamente hizo que Batman se sintiese culpable por una muerte atroz y una vez regresaba a su Batcueva tuvo que enfrentarse a su verdadero yo separando por un lado a Bruce Wayne y por el otro a Batman. Ambos hablan durante la obra y se dicen todas las verdades posibles. Incluso las más oscuras y dolorosas. Uno, Batman, le pide al otro que sea sincero y se deje de medias tintas. El otro, Bruce, le reitera una y otra vez que no quiere traspasar la línea de sus propios códigos. Y en ese largo diálogo entre ambas partes, Cooke nos deja una de las mejores disecciones, por no decir la mejor, sobre la esencia y el ADN del caballero oscuro.

La profundidad de las conversaciones acompañada de un dibujo oscuro pero cartoon, inconfundible en el sello Cooke, hacen que el estilo de la edad de oro quede patente en la obra. Os dejo varios ejemplos de esta auténtica maravilla histórica del mundo del cómic:

Por cierto, este Essential no solo contiene Batman Ego ya que es una historia corta sino que además incluye otros pequeños relatos para acompañar el tomo y que así sea más completo. Eso sí, lo más importante es Batman Ego y lo demás forma parte de un complemento que se agradece y, valga la redundancia, complementa. Lo que sí les puedo asegurar es que si un cómic ha psicoanalizado al murciélago de manera brillante es este y si eres fan de Batman, al menos una vez en la vida tienes que entrar en este Ego.

Conclusión: la historia de Batman Ego es, nunca mejor dicho, un esencial del caballero oscuro. Los fans del murciélago hablan maravillas de esta historia y lo hacen porque sirvió para conocer mucho más la psique de su personaje preferido. La reflexión de Darwyn Cooke ya forma parte del lore de Batman y eso no es poca cosa cuando hablamos seguramente del superhéroe más importante de todos los tiempos. Por 11 euros, no es mala idea atreverse a entrar aquí. Si gustan, disfruten de la lectura.