Omnibus Amanecer de X: el polémico sueño mutante de Hickman en Krakoa

En junio de 2024 reseñamos en esta sección el primer Omnibus de la Patrulla X de Hickman, el cual marcaba el inicio de la histórica era de Krakoa que finalizó hace pocos meses dando paso a "Desde las cenizas", etapa mutante actual. Ahora, más de un año después, Panini vuelve con la era Krakoa y saca el segundo Omnibus donde ya se podían ver los primeros meses de este nuevo contexto para los mutantes.

Si ya te hiciste con el primero y te sigue interesando todo el rico mundo que generó Hickman con Krakoa y los mutantes, esta segunda entrega sigue ahondando aún más en una etapa que no ha dejado indiferente a nadie.

Vamos primero con el análisis del tomo: guiones y dibujo con Chip Zdarsky, Jorge Molina, Leinil Francis Yu, Rod Reis, Zeb Wells, Matteo Buffagni, Leah Williams, Jonathan Hickman, Andrea Broccardo, Mahmud Asrar, Pepe Larraz, Ed Brisson, R. B. Silva, Vita Ayala, Gerry Duggan, Terry Dodson, Benjamin Percy o Tini Howard, cartoné tapa dura con sobrecubierta, contiene X-Men 1-11, New Mutants 1, 2, 5 y 7, X-Men+Fantastic Four 1-4, Empyre: X-Men 1-4 y material de Incoming!, editorial Panini, 736 páginas y un precio de 70 euros.

La oscuridad mutante dentro del sueño Krakoano

Antes de nada vamos a hacer un repaso de lo que es Krakoa para los mutantes y cómo Hickman cambió su paradigma para siempre. El bueno y esquemático de Jonathan, allá por 2019, decidió crear una nueva era, la de Krakoa, donde llevó a todos los mutantes a la famosa isla mutante para ahí generar una sociedad tremendamente compleja en la cual definió todos y cada uno de los parámetros de un país: leyes, gobierno, relaciones internacionales, ejército, tratados, jueces, aliados o enemigos. Todo. Esta obra que se inició en su día con dos cabeceras, Potencias de X y Dinastía de X, fue avanzando poco a poco y llegó hasta este Amanecer de X.

En esta segunda entrega, la del Amanecer, seguiremos viendo trazos más amplios del gran plan de Charles Xavier para salvar a los mutantes y darles una vida mejor. Eso es Krakoa tanto para Charles como para Magneto, porque aquí todos los mutantes, buenos y malos, creen en Krakoa y eso incluye a archienemigos que se unieron a una misma causa. No solo están en el mismo barco Charles y Magneto, también Apocalipsis. Casi nada.

Krakoa es una sociedad que separa al Homo Superior del Homo Sapiens para que, por fin, los mutantes tengan su propio país, con libertad para vivir en paz entre ellos y sin rendirle cuentas a los humanos y aquí veremos, entre otras muchas cosas, una reunión entre mutantes y potencias mundiales en la que los primeros les pondrán las pilas a la hora de saber quién manda ahora. Por cierto, un detalle importante. Dentro de la negociación porque se acepta a Krakoa como una nación más los mutantes ofrecen medicinas para el mundo que acabarán con las enfermedades más temibles. Como no, las otras naciones no se fían y encima por detrás de todo esto habrá una amenaza en contra de los mutantes que lejos de desaparecer aún sigue escondida en la sombra. Hablamos de Orchis.

Respecto al contenido, este tomo es una especie de resumen de lo más importante de esta segunda etapa de Krakoa. No contiene todo el material, pero sí lo más importante. Esto hace que si no quieres tener todo, pero sí acercarte a esta etapa, aquí te hacen una versión más reducida. Por eso en el contenido tenemos varias cabeceras y aparecen diversos guionistas y dibujantes. Ojo a la lista: Chip Zdarsky, Jorge Molina, Leinil Francis Yu, Rod Reis, Zeb Wells, Matteo Buffagni, Leah Williams, Jonathan Hickman, Andrea Broccardo, Mahmud Asrar, Pepe Larraz, Ed Brisson, R. B. Silva, Vita Ayala, Gerry Duggan, Terry Dodson, Benjamin Percy o Tini Howard.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Y también fotos del exterior con y sin sobrecubierta:

A nivel de cabeceras, mucho de los Nuevos Mutantes, la principal de X-Men y también un crossover con Los 4 Fantásticos que guioniza Chip Zdarsky con bastante acierto e interés he de añadir. Para mí lo mejor del tomo, un número en el que Krakoa se reúne con otros países para dialogar pacíficamente y todo acaba en un enfrentamiento físico y dialéctico. En la segunda parte, Magneto, mientras se como un filete con toda tranquilidad, deja claro a sus rivales que o aceptan a Krakoa o las consecuencias serán terribles. Esa frialdad del que se sabe superior es increíble y Hickman la retrata como nadie. Y también es muy oscuro el modo en el que los mutantes hacen recuperar a las personas sus poderes tras lo sucedido con Wanda en Dinastía de M.

Conclusión: material para aquellos que tienen el primer Omnibus o el material previo. Si entras aquí sin saber lo que ocurrió vas a estar muy perdido. Que sea un resumen contenido ayuda a los que quieran ir al grano aunque puede echar para atrás a los completistas que no perdonan una falta. Krakoa no es para todo el mundo, pero si te gusta Hickman, esto es una obra de arte de arquitectura argumental. Si gustan, disfruten de la lectura.