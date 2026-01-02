"¡¿Es que nadie va a pensar en los niños?!": el especial de Año Nuevo de esRadio

El especial de Año Nuevo de Prohibido contar ovejas, el programa conducido por Felipe Couselo en esRadio, abundó en nuevas propuestas para 2026 y en temas importantes para el equipo del programa: películas de pandillas infantiles, estrenos del año que comienzo y libros infantiles. Todo ello entre mucha, mucha música... pero siempre en torno a un tema central: los niños.

Y es que estas fiestas de espíritu marcadamente familiar obligan a plantearse esa pregunta que Helen Lovejoy -no Maude Flanders, como falsamente se le atribuye normalmente- nos hizo en decenas de ocasiones en Los Simpson: "'¿Es que nadie va a pensar en los niños?!".

En Prohibido contar ovejas de esRadio sí lo hicieron durante las tres horas del especial de Año Nuevo emitido el día 1 y que les dejamos arriba. Juanma González y Dani Palacios hablaron de películas de pandillas, pero de pandillas infantiles, aprovechando que el mismo día 1 de enero se estrenaba el esperado desenlace de la serie Stranger Things. Y entre películas fracasadas pero de culto como Exploradores, otras bien recordadas como Aventuras en la gran ciudad, (re)descubrimos otras como Los bicivoladores y El secreto de lago, títulos que abundaron en los videoclubs pero ahora están arrinconados en nuestra memoria.

También hubo música de la mano de Isaac Vizcaíno, que se centró en artistas y bandas infantiles de variado pelaje como Marisol, Hanson, Onda Vaselina, Kris Kross o Melody. Y Alma Espinosa hizo lo propio con una selección de cuentos infantiles perfectos para regalar estas Navidades como La mujer multiplicada (o dividida), Los dragones tambien lloran o Te quiero igual que siempre.