El viudo de Bardot desvela que murió de cáncer en vísperas de su entierro en Saint-Tropez

El icono del cine francés y ferviente defensora de los derechos de los animales, Brigitte Bardot, ha fallecido a causa de un cáncer, según ha confirmado su último esposo, Bernard d'Ormale. La mítica intérprete, cuya muerte se produjo el pasado 28 de diciembre, será despedida este miércoles en la localidad de la Costa Azul.

En una entrevista concedida a Paris Match, el viudo ha explicado que la actriz resistió con fortaleza las dos operaciones a las que fue sometida para tratar la enfermedad. D'Ormale no ha precisado el tipo exacto de tumor que padecía la artista, quien ya había logrado superar un cáncer de mama en la década de los ochenta.

Pese a que el deseo de la estrella era terminar sus días en La Madrague, su célebre residencia, la complejidad de los cuidados paliativos y un "persistente dolor de espalda" hicieron inviable su permanencia en el hogar. Hasta el último momento, se mantuvo consciente y "preocupada por el bienestar de los animales".

Las exequias se celebrarán en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption bajo una estricta privacidad. Posteriormente, sus restos serán trasladados al cementerio marino, donde reposan sus padres y su primer marido, el director Roger Vadim, artífice de su salto al estrellato mundial.

Finalmente, Bardot no será inhumada en su finca por motivos de seguridad y orden público, ante el temor del ayuntamiento a las aglomeraciones de turistas. Para los admiradores que deseen rendirle tributo, se han habilitado pantallas gigantes en la plaza de las Lices.