El juguete que conquistó el mundo en los 90 vuelve a la vida: el nuevo auge del Tamagotchi en su 30 aniversario

El Tamagotchi vuelve a la vida. La mítica mascota virtual que marcó a toda una generación en los años noventa cumple en 2026 su 30º aniversario y lo celebra regresando a casa: Tokio acoge desde este miércoles una exposición que rinde homenaje a uno de los juguetes más exitosos de la historia.

Aquel pequeño dispositivo con forma de huevo que obligaba a alimentar, cuidar y limpiar a una criatura digital conquistó el mundo con una propuesta tan simple como adictiva. Tres décadas después y con más de 100 millones de unidades vendidas, el Tamagotchi se ha consolidado como un símbolo de grandes generaciones, muchas de ellas ven con nostalgia una infancia que, con el paso de los años, sigue reinventándose, entre ediciones especiales, colaboraciones con marcas y modelos adaptados a la tecnología actual.

El pistoletazo de salida a las celebraciones lo da el Museo de Roppongi, que inaugura la ‘Tamagotchi Grand Exhibition’, una muestra itinerante que también pasará por Nagoya, Mito y Osaka. La exposición invita a los visitantes a sumergirse en el universo pixelado del juguete a través de instalaciones inmersivas, pantallas y espacios que recrean la experiencia de cuidar a la mascota virtual.

El recorrido repasa la evolución del Tamagotchi, desde las primeras versiones en blanco y negro hasta los dispositivos más recientes, equipados con conexión WiFi, pantallas a color, comunicación por infrarrojos o controles táctiles. Un viaje en el tiempo que muestra cómo este fenómeno ha sabido adaptarse sin perder su esencia.

El aniversario llega acompañado de modelos de edición limitada diseñados por el artista y director creativo Mitsuhiro Higuchi. Estas piezas reinterpretan la clásica carcasa del Tamagotchi como si fuera una "capa geológica" multicolor, una metáfora visual de las tres décadas de historia del juguete.

Un repaso por la historia

Lanzado en Japón en noviembre de 1996, el Tamagotchi fue un éxito inmediato. La demanda superó con creces la oferta y miles de consumidores llamaban a diario en busca de uno. Su expansión internacional fue un éxito inesperado: en apenas ocho meses alcanzó los diez millones de unidades vendidas, una cifra inédita para el sector del juguete en aquel momento.

Desde entonces, Bandai ha lanzado casi 40 modelos distintos y ha superado la barrera de los 100 millones de dispositivos vendidos, con más de la mitad de las ventas fuera de Japón. Tras varios altibajos, la marca atraviesa ahora uno de sus mejores momentos, impulsada por reediciones, alianzas con el mundo de la moda y el tirón de la nostalgia.

Este nuevo auge se inscribe en la tendencia conocida como Heisei Retro, que rescata la estética y la cultura popular japonesa de finales de los noventa y principios de los dos mil. De forma curiosa, ha sido la Generación Z la que ha abrazado estos iconos, devolviendo al Tamagotchi, y a otros clásicos como Pokémon o los teléfonos plegables, un lugar destacado, ya no solo como juguete, sino como accesorio y símbolo cultural.