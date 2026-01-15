El "heteropesimismo", el término progre que el feminismo populariza para culpar a los hombres del desencanto femenino

El llamado "heteropesimismo" ha irrumpido en el debate público tras la difusión de un fragmento del pódcast Queridas hermanas, emitido en la plataforma Podimo. En él, las creadoras de contenido Sindy Takanashi y Clara Galeote explican y desarrollan este concepto, que presentan como una consecuencia casi inevitable de la heterosexualidad femenina en la actualidad.

Aunque el término pueda parecer una nueva ocurrencia, no es una invención original del pódcast. El concepto fue acuñado por la escritora y activista feminista estadounidense Asa Seresin, y se ha utilizado en ciertos círculos académicos y militantes para describir una supuesta frustración estructural de las mujeres heterosexuales con los hombres.

https://www.instagram.com/reels/DTflCMFDXpz/

¿Qué es exactamente el "heteropesimismo"?

El clip que ha generado polémica comienza con una pregunta abierta de Takanashi: "¿Qué es el ‘heteropesimismo’?". La respuesta corre a cargo de Galeote, que lo define de la siguiente manera: "Es eso, es ser heterosexual, que te gusten los hombres y aun así no encontrar un hombre que pueda encajar en un modelo moderno de lo que queremos ser como mujeres".

La explicación va más allá de una experiencia personal y se formula como una vivencia colectiva. De hecho, Galeote, autora del libro Hablemos de feminismos y con más de 140.000 seguidores en Instagram, insiste en que se trata de un sentimiento compartido por muchas mujeres.

Hablar "en nombre de todas"

Uno de los aspectos más criticados del discurso es el tono generalizador. Como ocurre con frecuencia en determinados entornos activistas, el relato se construye desde una voz coral que presupone una experiencia común femenina. Así lo expresa Galeote en otro momento del pódcast: "Nos sentimos huérfanas de que no encontramos hombres a nuestra altura".

A esta afirmación se suma otra participante del programa, que insiste en la idea con un argumento aún más amplio: "El ‘heteropesimismo’ es una consecuencia lógica de la heterosexualidad". De este modo, presentan al término no como una percepción individual, sino como una conclusión casi estructural sobre cómo son los hombres y cómo se relacionan con las mujeres.

¿Quién es Sindy Takanashi?

Sindy Takanashi se dio a conocer en redes sociales tras abrir su salón de belleza en Madrid, Nailz Boo, que más tarde pasaría a llamarse Be Boo. Su popularidad creció al mostrar sus diseños de uñas y entrevistar a distintas personalidades en el formato Las Uñas, emitido en Flooxer.

Madre de dos hijos, Takanashi presenta junto a su pareja el pódcast Utameda, donde abordan en tono "humorístico" las vivencias cotidianas de una pareja con niños. Además, en Podimo conduce Queridas hermanas, un videopódcast centrado en las reflexiones feministas y entrevistas a personas de distintos ámbitos.

Su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. Aunque ha impulsado iniciativas como una manifestación en Madrid contra la sumisión química y a favor de un ocio nocturno seguro para las mujeres, también ha sido señalada por mantener posturas feministas transexcluyentes.

Clara Galeote y la polémica de TikTok

Clara Galeote tampoco es ajena a la controversia. En 2024 protagonizó una fuerte polémica tras publicar un vídeo en TikTok denunciando el comportamiento de su vecino de 70 años, al que grabó mientras, según su relato, se masturbaba mirándola desde el edificio de enfrente.

@alsanmol La influencer a sueldo de Podemos, Carla Galeote, ha grabado a un anciano sacándole brillo a su lámpara dentro de su domicilio, sin su consentimiento, invadiendo su espacio vital, lo ha subido a internet, le ha observado durante 15 minutos, y ha ido a llamarle al timbre para Dios sabe qué. Supongo que será para venderle un Satis*** de los que publicita. ♬ sonido original - Alfonso Sánchez

El vídeo se viralizó rápidamente, y numerosos usuarios le advirtieron de que podría estar incurriendo en un delito por grabar y difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Galeote se defendió afirmando: "Se estaba tocando. ¿Qué os pasa a los señores de este país?". Poco después eliminó el vídeo, aunque ya circulaba masivamente.

El término se emplea para explicar la "supuesta dificultad" de algunas mujeres heterosexuales para encontrar parejas que encajen con sus expectativas amorosas actuales.