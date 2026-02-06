¿Por qué cada dos por tres hay un cómic número 1 de Caballero Luna en España? Es la gran pregunta y aquí la vamos a responder. No es por un reinicio y tampoco es porque no esté triunfando el trabajo de Jed Mackay al frente de Marc Spector y compañía. De hecho es todo lo contrario. Su cabecera está triunfando en los Estados Unidos y también en España, pero como las ventas no son lo suficientemente altas para Marvel, reinician la cabecera con un número 1 para que la gente entre.

De momento con Mackay llevamos un total de tres nuevos números 1. El último, 'Puño de Khonshu', pero todo se inició con la Misión Medianoche y la Venganza del Caballero Luna.

Os dejo las reseñas de las dos primeras:

Estamos ante una etapa infravalorada que tiene visos de ser historia viva del personaje. Lo diré todas las veces que sean necesarias ya que las maravillas que hace Cappuccio al dibujo son para insistir en el tema. De verdad, cada tomo es un show visual. Por otro lado, Mackay desarrolla un gran lore del universo del personaje y todavía más a sus secundarios. Forma una batfamilia alrededor del Caballero Luna y eso engancha.

El nuevo Puño de Khonsu

¿Qué ocurre en este relanzamiento? SPOILERS. El Caballero Luna ha renacido y debe poner las cosas en orden tras el evento de Caza Sangrienta donde todo el mundo se llenaba de vampiros. Aparecerá un nuevo villano enfocado hacia el mundo de la mafia y la Luna-familia se verá perseguida por las autoridades. Pasamos de la formación de este grupo a lo que podría ser ahora el fin del mismo. Como ya tienes cariño por los personajes, la historia engancha y otra vez Mackay realiza un trabajo para quitarse el sombrero.

La única pega para este tomito en tapa blanda es que Alessandro Cappuccio solo dibuja dos grapas de las seis que vienen; sin embargo, el resto de las grapas cuentan con aportaciones de Domenico Carbone y Devmalya Pramanik.

Aquí tenéis imágenes de Cappuccio:

Y aquí del resto de dibujantes:

El tomo te deja con ganas de más y cuando eso ocurre es que funciona. No he leído aún un tomo de esta cabecera que no me mantenga enganchado a la historia y eso a día de hoy le da un mérito increíble a lo que está haciendo Mackay. Seguiremos analizando esta etapa todo el tiempo que dure. Lo merece.

Conclusión: la historia sigue funcionando, se lee como la seda y el lore del Caballero sigue creciendo en aliados y villanos. Un win win de manual y una etapa que se puede seguir tranquilamente cada ciertos meses. Cappuccio, sobresaliente. Si gustan, disfruten de la lectura.

Apartado técnico del cómic: guion de Jed Mackay, dibujo de Alessandro Cappuccio, Domenico Carbone y Devmalya Pramanik, contiene Moon Knight: Fist of Khonshu 0-5, rústica tapa blanda, 136 páginas y un precio de 17,50 euros.