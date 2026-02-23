Dalmacio Negro y la tradición de la libertad: cómo el liberalismo puede enfrentarse al poder, las ideologías y el Estado

Pocos términos hay más difíciles de definir en ciencia política como el de "liberalismo". Así lo demuestra, por ejemplo, la última polémica relacionada con el podcast de Federico Jiménez Losantos sobre la Vendée, suscitada por un sector de Vox que aseguraba, en contra de la tesis del presidente del Grupo Libertad Digital, que los responsables del asesinato genocida de los vendeanos eran, en realidad, liberales. Sin embargo, en este debate podemos encontrar un punto de inflexión en la obra de Dalmacio Negro, uno de los pensadores políticos españoles más importantes de las últimas décadas.

Lo que supo identificar Dalmacio Negro es que esta confusión es fruto, en buena medida, de la deriva ideológica de los movimientos políticos desde la Modernidad. De este modo, el profesor Negro Pavón distinguía entre un liberalismo posrevolucionario de corte nihilista, que había vaciado la libertad de todo contenido, dejándola al albur de una voluntad individual que sólo es voluntad –y por ello se encuentra desnortada–, y otro liberalismo clásico que hunde sus raíces en la tradición política y filosófica de Occidente. Por ello, Dalmacio Negro prefería referirse a este liberalismo como "la tradición de la libertad", que es precisamente la expresión que da nombre a la que se convirtió en su última obra, que ahora acaba de ser reeditada por la editorial Sekotia.

La tradición de la libertad

La editorial Sekotia acaba de publicar una nueva edición de La tradición de la libertad, la última obra de Dalmacio Negro, escrita tras su recepción del Premio Diego de Covarrubias, que se nos presenta como una versión sintetizada, pero igualmente profunda y sistematizada, de las ideas del pensador español. Esta nueva edición cuenta con una extensa introducción de Henar Sanz, quien además de Tesorera y Vocal de la Junta directiva del Centro Diego de Covarrubias, participó durante mucho tiempo en el seminario de Dalmacio Negro.

En su introducción, Henar Sanz elabora una suerte de guía de lectura de esta obra, que sirve para orientar al lector y presentar las claves fundamentales del pensamiento de Dalmacio Negro y su visión de lo que llamó "la tradición de la libertad", cuyos fundamentos serían lo prepolítico, el juicio y el cristianismo. En primer lugar, para Dalmacio Negro la vida en sociedad no era –o no debería ser– mera coexistencia, sino convivencia. Así, el orden político emanaría de un sustrato social previo, vinculado además a lo histórico.

Dalmacio Negro también comprendió que la libertad está estrechamente ligada al juicio y la conciencia, en el sentido más profundo posible. Frente a la libertad de los modernos –en términos de Benjamin Constant–, que Isaiah Berlin denominó libertad negativa, definida habitualmente como ausencia de coacción, Dalmacio Negro reivindica la recuperación del sentido que los clásicos dieron a la libertad. De este modo, nos alerta de la deriva nihilista de la libertad moderna, que queda reducida a simple voluntad.

Sekotia

Así las cosas, no es de extrañar que el tercer pilar del pensamiento de Dalmacio Negro que se destaca en el estudio crítico introductorio de esta nueva edición sea el cristianismo. La tradición cristiana, siguiendo al profesor Negro Pavón, introdujo el elemento de la libertad individual y, conjuntamente con lo anterior, conformó el fundamento político de Europa, que es aquello que el poder político ha tratado de eliminar. De hecho, como expone Dalmacio Negro, lo que dio alas al Estado como forma política fue, precisamente, la pérdida de la fe en Occidente y el debilitamiento de la Iglesia.

Dalmacio Negro, realista político

No obstante, cabe destacar también el elemento realista de la obra de Dalmacio Negro. Siguiendo a los grandes autores de esta corriente de pensamiento político, Dalmacio Negro es consciente de la naturaleza conflictiva de la política, que en la práctica consiste en la lucha por el poder, sin obviar que el orden político es consustancial al hombre. Pero, sobre todo, Dalmacio Negro nos ayuda a comprender por qué la persecución de las utopías implica el nacimiento forzoso de un hombre nuevo, puesto que estos grandes ideales no responden a la naturaleza humana.