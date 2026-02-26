UNED, UOC, Grupo UAX y UAH destacan en el impulso de la Formación Online, según el Instituto Coordenadas

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), el Grupo Educativo UAX y la Universidad de Alcalá (UAH) destacan en el impulso de la Formación Online desde la excelencia, integrando nuevas tecnologías y ofreciendo una experiencia de aprendizaje al estudiante más personalizada y enfocada en un desarrollo global de sus capacidades y habilidades profesionales, según el análisis realizado por el grupo de expertos del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), que ha examinado cómo están evolucionando los modelos de formación en España.

Con foco en la formación online, este nuevo análisis indica que tanto España como Europa han consolidado la formación online como una modalidad estructural en sus sistemas educativos. Por un lado, los usuarios han aumentado en los últimos años y en 2024 el 33% de los usuarios de Internet en la UE había realizado un curso online o utilizado material de aprendizaje digital según datos de Eurostat. La pandemia de Covid-19 fue un punto de inflexión en la adopción de la Formación Online con un aumento del 30% en las matriculaciones en cursos online en España. Además, más del 70% de instituciones educativas adoptaron plataformas de enseñanza online, reflejando un cambio estructural en la educación.

Apunta que el desarrollo tecnológico que se ha vivido en los últimos años ha permitido una adopción más acelerada de la Formación Online. Desde la expansión del Internet de alta velocidad y el acceso democratizado a herramientas digitales, hasta la más reciente llegada de la IA y la Realidad Virtual o Aumentada, su aplicación ha permitido desarrollar plataformas y aplicaciones intuitivas, más avanzadas y con mejor calidad. Un espacio en el que el sector privado ha jugado un papel crucial impulsando la creación de plataformas de conocimiento virtual más accesibles y de mayor calidad.

"Los beneficios de incorporar estas nuevas tecnologías a la Formación Online son claros. La IA permite personalizar el aprendizaje haciendo que el contenido sea interactivo y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. Facilita las evaluaciones en tiempo real y el seguimiento continuado del progreso de los estudiantes, al tiempo que realiza recomendaciones personalizadas de contenido. Todo ello, optimiza la experiencia educativa y fomenta un aprendizaje autodirigido más efectivo. De esta manera también se optimiza el tiempo de los profesores, permitiéndoles centrarse en tareas de mayor valor añadido como la interacción personalizada con los alumnos", exponen los analistas.

Junto a la IA, otras tecnologías como la Realidad Aumentada (RA) y la Realidad Virtual (VR) están comenzando a aplicarse en cursos técnicos, de ingeniería o del área de la salud, donde los estudiantes pueden realizar prácticas virtuales o simulaciones de situaciones profesionales de forma remota, eliminando barreras físicas y ofreciendo una experiencia educativa inmersiva. Este modelo permite el desarrollo competencial global de los estudiantes, que puede ampliarse con sesiones presenciales en las instalaciones de los centros educativos.

No obstante, señalan que la proliferación de programas online hace necesaria una profunda revisión de los modelos aplicados en la Formación Online para garantizar su excelencia como señala la European University Association (EUA). En esta línea, otro organismo europeo, en este caso la ENQA (referente europeo de agencias de calidad) está impulsando guías y recomendaciones prácticas sobre cómo mejorar la calidad de los programas online y cómo fortalecer procedimientos de verificación externa, especialmente en áreas sensibles como la evaluación online.

"En España, la evolución de la Formación Online está viviendo un salto cualitativo en los últimos años, especialmente impulsada por nuevas tecnologías como la IA o las tecnologías de realidad virtual y aumentada. No obstante, este avance plantea retos importantes como la preocupación por mantener unos estándares de calidad altos", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, quien continúa:

"A nivel geográfico son Madrid y Barcelona los núcleos urbanos que impulsan la Formación Online gracias a su infraestructura educativa consolidada, la calidad de Internet y la concentración de instituciones educativas y de empresas tecnológicas. Este mix les está permitiendo avanzar en nuevos modelos que ofrecen una mayor personalización de la formación y una experiencia del estudiante más global, teniendo como base la excelencia académica", añade.

De la UNED dice el Instituto Coordenadas que es la principal institución en España dedicada exclusivamente a la educación a distancia. "Con más de 250.000 estudiantes, es la universidad online más grande de España y uno de los modelos más consolidados de formación a distancia en el mundo. Su modelo combina escala, capilaridad territorial y estandarización metodológica, apoyado en plataformas virtuales, con un fuerte enfoque en accesibilidad y servicio público. Aunque su ADN es clásico y estructurado, en los últimos años ha reforzado su estrategia digital para adaptarse a nuevos hábitos de aprendizaje".

Añade que, junto con la UNED, la UOC representa "la otra gran institución educativa a distancia de España, si bien su naturaleza es, desde su origen, 100% online. Esto le ha permitido diseñar metodologías específicas para el entorno digital, procesos académicos totalmente virtualizados y modelos de evaluación online que cuentan ya con una constatada trayectoria y reconocimiento. Su modelo híbrido integra el aprendizaje autónomo con la interacción online con gran impacto en áreas como tecnología, ciencias sociales y empresas. Destacada es su actividad en investigación en e-learning y en el impacto de la digitalización o la aplicación de IA para la personalización del aprendizaje".

Asimismo, asegura que "entre las instituciones privadas que están impulsando nuevos modelos de Formación Online basados en la excelencia educativa destaca Grupo UAX por su amplia oferta formativa online, desde la Formación Profesional hasta programas de posgrado y programas de experto y microcredenciales. Con un enfoque en empleabilidad, ha desarrollado un modelo propio de aprendizaje basado en una planificación pedagógica global que integra recursos digitales y el uso de tecnologías como la IA o la Realidad Virtual y Aumentada para potenciar el aprendizaje. Esto le permite simular entornos complejos como emergencias clínicas para titulaciones como el Máster en Urgencias y Emergencias o dinámicas de aula para los Másteres en Educación".

Finalmente, destaca que "la Universidad de Alcalá (UAH) es una universidad pública presencial con una fuerte tradición académica que, en los últimos años, ha desarrollado una oferta creciente de formación online y semipresencial. Su modelo no es nativo digital, sino que responde a una estrategia de ampliación de alcance y modernización pedagógica. Actualmente cuenta con una sólida oferta de titulaciones online que abarcan grados, másteres y cursos especializados. Su plataforma digital y metodología adaptativa permiten a los estudiantes interactuar y desarrollar sus competencias desde cualquier lugar".