Aena se marca un Broncano para desplazar a Planeta con dinero público

Un político y una periodista, Rosa Montero y Maurici Lucena, presentaron este jueves el multimillonario desembarco de David Broncano en TVE para, pagando con dinero público, orillar a Pablo Motos, enemigo del Gobierno y creador del programa más visto en su franja horaria, El Hormiguero. El Premio Aena Narrativa, convocado por una empresa dependiente del Ministerio de Transportes, no busca otra cosa que orillar, con el dinero de los contribuyentes, al Premio Planeta.

Si Planeta dota al ganador de su premio con un millón de euros y con 200.000 euros a su finalista, Aena entregará al vencedor del suyo con otro millón, "en un solo pago al autor o autora", y 30.000 euros "al resto de los finalistas". No podrán ser seleccionadas las obras de trabajadores, autoridades o personal vinculado a la empresa, o las de miembros del equipo de preselección y del jurado: otra cosa es lo que se haga con los amigos de estos. Tanto en el jurado como en el equipo de preselección figuran nombres de escritores o periodistas de los medios de masas o especializados más conocidos, como ABC, La Vanguardia, El Confidencial, El Cultural o Zenda. Precisamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, entregó un galardón en la gala de esta última publicación, a la que también asistieron políticos como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida o Félix Bolaños.

Premia con un millón de euros obras literarias uno de los ministerios más calamitosos del Gobierno de Sánchez. Las noticias sobre el lamentable estado de las carreteras o de las vías ferroviarias inundan los medios desde hace años. El anuncio del Premio Aena se produce tan sólo unas semanas de las tragedias de Adamuz y Gélida, en la que perdieron la vida 47 personas.

Como era de esperar, ni uno sólo de los medios que incluye en sus plantillas a periodistas que conforman el jurado o el jurado de preselección ha publicado algún artículo crítico sobre el certamen. Cabe destacar el artículo que firma Ángel L. Fernández Recuero en Jot Down, que denuncia un "soborno a la sociedad": "El dinero público es finito, y las decisiones sobre dónde se coloca ese dinero expresan jerarquías políticas. Cuando el ministerio responsable de garantizar que los trenes circulen con seguridad destina un millón de euros a un premio literario para opacar a una gran editorial en el mismo ejercicio en que el país debate sobre vías, soldaduras y protocolos de mantenimiento, hay una declaración de prioridades y, sobre todo, una espectacular campaña de marketing". El columnista Alberto Olmos dejó un tuit con dos emoticonos.